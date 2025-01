Menos nacimientos, más divorcios: el extraño efecto que las telenovelas han tenido en la demografía de Brasil

Resulta evidente, por puro sentido común, que las piezas más extendidas de cultura popular pueden impactar tremendamente en el comportamiento de grandes masas de destinatarios. Canciones de artistas pop, películas ultrataquilleras o best-sellers literarios pueden crear modas, modificar costumbres, generar tendencias. Y entre esos fuertes moldeadores del comportamiento público, pocos hay con tanta fuerza como la televisión. Y dentro de la televisión, concursos, noticiarios, talk shows, realities y sí, telenovelas.

Las telenovelas cambian a la gente. Un par de estudios, 'Soap Operas and Fertility: Evidence from Brazil' ('Culebrones y fertilidad: Pruebas desde Brasil') y 'Television and Divorce: Evidence from Brazilian Novelas' (Televisión y divorcio: Pruebas desde las telenovelas brasileñas') analizan el impacto de los culebrones en distintos aspectos de la vida personal de sus espectadoras. Concretamente, estos programas han hecho que caigan los índices de fertilidad (más de un 60% desde los setenta) y se multipliquen los divorcios (cinco veces más desde los ochenta) en las últimas décadas.

La culpa es de la tele. Y mientras tanto, se han multiplicado el número de familias propietarias de aparatos de televisión: por diez, concretamente, alcanzando en la actualidad a un 80% de los hogares del país. Por supuesto, las cifras de todo ello no están necesariamente vinculadas de forma directa, pero tal y como explican los estudios, "las autoridades de estos países a menudo tienen dificultades para educar a la población en cuestiones clave sociales y de salud pública, debido a las elevadas tasas de analfabetismo y a la limitada circulación de periódicos y acceso a Internet". Es decir, la influencia de la televisión en una población con altos índices de analfabetismo es incuestionable.

El papel de Rede Globo. Ambos estudios hacen hincapié en la importyancia del crecimiento de Rede Globo, el grupo mediático más importante del país y la cuarta red comercial más grande del mundo. En los noventa creció un 98%, llegando a 17,9 millones de hogares cuando a mediados de los sesenta, aún no existía. Es a esta expansión a la que estos completos estudios aluden, usando datos demográficos relativos a la señal televisiva cada vez más extendida y el crecimiento imparable de los culebrones como género predilecto en Brasil.

Cómo se hizo el estudio. El hecho de que la expansión de Rede Globo esté tan bien documentada con el paso de los años permite contrastar con los datos demográficos para poner en relación, por ejemplo, las tasas de natalidad con la expansión de la televisión. Se detectó así que las cifras de fertilidad y nacimientos era menor en áreas de Brasil cubiertas por Rede Globo. De hecho, estos estudios calculan el porcentaje concreto: la probabilidad de que las mujeres en áreas cubiertas por la señal de televisión se quedaran embarazadas descendió un 0'6. Del mismo modo, y este dato es definitorio, no hay diferencias en las tasas de fertilidad en distintas zonas del país antes de la llegada de la televisión. Los descensos de las tasas de fecundidad se acentuaron en años posteriores a la emisión de series donde se representaba movilidad social ascendente de las mujeres.

Lo que se ve en televisión. Las telenovelas (que ven de sesenta a ochenta millones de brasileños de forma habitual) ponen en contacto a las espectadoras con un modelo muy específico de familia: pequeña, blanca, bien posicionada económicamente, urbana (las tramas suelen desarrollarse en ciudades grandes como Rio de Janeiro and São Paulo) y consumista. Según Alberto Chong, economista y coautor de ambos estudios, "la exposición constante a las familias más pequeñas y menos recargadas que muestra la televisión puede haber creado una preferencia por tener menos hijos". Es decir, las novelas presentan un modelo de familia más deseable, y eso modela el comportamiento de las mujeres, a imagen y semejanza de lo que ven en las "novelas", como se llama allí a los culebrones.

Otros datos. Los estudios han analizado 115 culebrones (como 'Vale Tudo' o 'Dancing Days') emitidos entre 1965 y 1999 en horario de máxima audiencia. Los estudios han contabilizado que en las series, el 62% de los personajes femeninos no tienen hijos, y el 21%, solo uno, lo que sin duda también apoya las teorías de estos estudios. Y como anécdota, hay influencia, por supuesto, en la elección de nombres de niños y niñas: la probabilidad de que los 20 nombres más populares en una zona que recibía la señal de Globo incluyeran uno o más nombres de personajes de una serie de ese año era del 33%.

En Xataka | El suavizado de imagen de tu TV es tu peor enemigo: quizás deberías calibrar tu televisor