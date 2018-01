La segunda temporada de 'Castlevania' en Netflix está lista: llegará en verano con ocho episodios

Sí, por fin tenemos noticias de la segunda temporada de la serie animada de 'Castlevania' en Netflix, ya que después de esos cuatro pequeños episodios que se estrenaron el pasado mes de julio, nos quedamos con sed de sangre, mucha sed.

Las expectativas de la que sería la primera serie animada de 'Castlevania' eran enormes, ya que por los avances todo parecía que sería una serie ultra violenta que no defraudaría a los más fans de ese legendario videojuego. Y así fue, los comentarios en general fueron extremadamente buenos, el detalle es que sólo fueron cuatro episodios que nos supieron menos que un aperitivo. Por fortuna, ahí viene la segunda temporada.

FAQ: people keep asking, so I guess word didn't get around? We're coming back this summer, for eight episodes, from @Netflix. pic.twitter.com/HckIke4REI