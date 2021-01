'Kong: La isla calavera' y 'Tomb Raider' tendrán versiones animadas: Netflix anuncia series de anime basadas en ambas franquicias

Apenas unos días después del estreno del espectacular trailer de 'Godzilla vs. Kong', Netflix ha llegado a un trato con la productora Legendary para emprender la realización de series estilo anime basadas en dos de sus franquicias de mayor éxito: 'Kong: La isla calavera', quizás la mejor película del simio gigante desde sus aventuras clásicas; y 'Tomb Raider', basada tanto en los últimos videojuegos como en la excelente adaptación protagonizada por Alicia Vikander.

'Tomb Raider' ubicará su acción después de los eventos que tuvieron lugar en la trilogía de reboots de Crystal Dynamics, y que concluyeron hace un par de años en 'Shadow of the Tomb Raider'. El anime de 'Skull Island' narrará las desventuras de una tripulación que naufraga en las cercanías de la isla del título, lo que le llevará posiblemente a toparse con una buena cantidad de monstruos gigantes.

Netflix apuesta por la animación... y las franquicias

Según Deadline, los cabecillas de ambas series son Brian Duffield ('The Babysitter') para la de Skull Island y Tasha Huo, en quien Netflix ya ha confiado para el esperadísimo anime de 'The Witcher: Blood Origin' para la de 'Tomb Raider'. De la animación de la primera se encargará Powerhouse Animation, que ya ha hecho con Netflix 'Castlevania' y 'Blood of Zeus'.

Sin duda, es un paso adelante de Netflix, que ya fuera de su alcance franquicias tan populares como las de Marvel, tiene que buscar otras propiedades de éxito. Y lo hace con series de animación, una solución que no siempre le funciona bien, pero que en experimentos como 'Castlevania' han arrojado un saldo positivo. Sin duda, el trato con Legendary puede dar que hablar, y más si el Monsterverso deja de ser una exclusiva total de Warner.