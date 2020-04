JJ Abrams prepara una serie de 'Justice League Dark' y una precuela de 'El resplandor' para HBO Max

'Justice League Dark' es un proyecto que lleva dando tumbos en los despachos de DC desde hace años. A mediados de la década pasada Guillermo del Toro llegó a estar al frente del proyecto, y el diseñador Joseph Kahn compartió en internet muchas de sus muy jugosas invenciones para el film. Pero esta versión oscura de la Liga de la Justicia se ha ido encontrando con tropiezos e inconvenientes: el grupo iba a debutar sucesivamente en las series de 'Swamp Thing' y 'Constantine' (dos de sus miembros), pero fueron canceladas.

Finalmente, el giro del enfoque de los héroes DC producido por la tibia recepción a 'Liga de la Justicia' y el éxito de películas de enfoques nada oscuros, como 'Wonder Woman', 'Aquaman' y 'Shazam', mantuvieron al grupo en el limbo. Hasta ahora: HBO Max, el nuevo proyecto de plataforma de streaming de Warner, que aglutinará diversos canales y contenidos de la compañía, recibirá esta nueva serie de Abrams. Se rumoreaba que tras los discretos resultados del canal especializado en superhéroes DC Universe, éste podría quedar integrado en HBO Max, y el anuncio de esta serie no hace sino confirmarlo.

La Liga de la Justicia Oscura es un conglomerado de los héroes más siniestros y sobrenaturales del Universo DC, interactuando en ocasiones con otros más convencionales como Batman. Entre sus miembros están los mencionados John Constantine y Swamp Thing, a los que se suman otros como Madame Xanadu, Shade el Hombre Cambante, Zatanna, Etrigan o Deadman. La película disfrutó de una adaptación animada en 2016 que tendrá secuela este mismo año.

No son los únicos proyectos relacionados con el Universo DC que maneja HBO Max. Otro nombre importante que está dentro del proyecto es Greg Berlanti, creador del Arrowverso para The CW, con series como 'Supergirl', 'Arrow', 'Flash', 'Legends of Tomorrow', etc. Berlanti prepara para HBO Max una serie de Green Lantern y una adaptación de la cabecera clásica de DC 'Strange Adventures'. Sin duda lo más atractivo de todas ellas es que cada una tendrá su estilo y personalidad, ajenas a las obsesiones por un universo compartido del MCU, que empapa hasta a las series previstas de Marvel en Disney+.

Hoteles siniestros para Abrams

No es la única franquicia conocida en la que se va a adentrar Abrams. También producirá 'Overlook', que explorará la siniestra historia del hotel donde transcurre 'El Resplandor', en un estilo de precuela que recuerda, quizás, a 'Bates Motel'. No es la primera vez que Abrams y su compañía, Bad Robot, colaboran con Stephen King: también adaptó, con notable éxito, la historia de viajes en el tiempo '11.22.63' y produjo Castle Rock, que se adentra en el universo de ficción de King sin partir de ninguna obra concreta.

Y hay un tercer proyecto para HBO Max, este de creación propia. Se trata de 'Duster', coescrito por Abrams y que seguirá a un conductor especializado en atracos que trabaja para una boyante sociedad mafiosa del sudeste norteamericano en los convulsos años setenta. Entre los tres conforman un ramillete de proyectos que mantendrán ocupado a Abrams durante bastante tiempo.