Internet lleva años intentando localizar parajes de Granada que salen en una película prohibida protagonizada por un nazi

"Una película llena de humanidad sin ninguna tendencia". Con esa frase sobreimpresionada en pantalla arranca 'Solange du lebst' . Un "ni de derechas ni de izquierdas" de manual que, sin embargo, oculta una película de propaganda nazi que no llegó a verse en España pero, asombrosamente, sí en la Alemania posterior a la II Guerra Mundial, donde desató un escándalo considerable. Hoy está completamente desaparecida.

'Solange du lebst' (en español podría traducirse por 'Mientras vivas') es lo más parecido a una mezcla de película maldita y, a la vez, puramente, propagandística. Estamos ante una película comparable a las que ambos bandos de la guerra rodaron en grandes cantidades, cada una favoreciendo a los suyos. Las del bando aliado son más conocidas, ya que Hollywood puso en marcha toda su maquinaria para que incluso películas no bélicas como los westerns o el cine de suspense insuflaran el ideario que a los aliados les interesaba propagar.

En el bando nazi las películas de ficción y propaganda son menos populares, por mucho que documentales como 'El triunfo de la voluntad' hayan pasado a la historia del cine por el poderío de la imaginería propagandística de Goebbels, que produjo 1200 películas, muchas de ellas prohibidas durante décadas. Pero películas como 'El flecha Quex', 'Te espero', 'El presidente Krüger' o 'Kolberg' no fueron tan conocidas como sus contrapartidas norteamericanas por su baja calidad fílmica. En España, de hecho, es más conocida la risible 'Raza', el hito de la propaganda franquista en clave de ficción, que cualquiera de estas.

Por eso no es extraño que no se haya oido hablar casi de 'Solange du lebst', que no se estrenó en España y apenas se vio en Alemania. La productora, Eva Films (no vamos a sacar connotaciones nazis con cada detalle, pero bueno, ahí queda el nombre de la productora, que comparte con el de la pareja de Hitler) la estrenó gracias a subterfugios como el mencionado mensaje inicial. Sin embargo, el atrevimiento de llegar a las pantallas alemanas después de la derrota nazi, cuando la nación se enfrentaba a la ignonimia global y un sentimiento de culpa asolaba el país, se saldó con un fracaso de taquilla considerable que arruinó a la productora.

La película desapareció de las salas y nunca llegó a emitirse en televisión. Ocasionalmente ha reaparecido en circuitos muy limitados, como cuando se publicó inadvertidamente en una colección de DVDs en España, 'Joyas de la historia del cine'.

Legión Cóndor FTW

En 'Solange du lebst', un heroico y apuesto piloto de la Legión Cóndor, la fuerza aérea que Hitler envió a España para ayudar a Franco en la Guerra Civil, se estrella en el ficticio pueblo andaluz de Torralbán. Allí vivirá una casta y sincera relación con su cuidadora mientras permanece herido y oculto en una cueva, enfrentándose a las temibles Brigadas Internacionales que quieren invadir España y a los salvajes republicanos que patrullan la zona.

La película (que puedes ver íntegra, eso sí, en alemán, en el vídeo que hay sobre estas líneas), pese a las apariencias, no es una serie B rodada en régimen de coproducción. Hay una considerable holgura de medios donde destacan, además, varios nombres que luego serían conocidos a nivel internacional. El director y guionista Harald Reinl tiene una extensa filmografía que llega hasta 1982 y donde hay desde dramas bélicos a comedias familiares, pasando por documentales ufológicos o adaptaciones literarias del escritor clásico de misterio Edgar Wallace. La actriz protagonista, Marianne Koch, alcanzaría cierta fama internacional con westerns como 'Por un puñado de dólares'.

El escaso alcance de la película ni siquiera le ha dado margen como para convertirse en una película de culto, pero su ambientación en España ha suscitado la curiosidad de los expertos... y los lugareños. Tal y como cuenta el diario Ideal, dos estudiosos llevan tres años intentando desentrañar los misterios de 'Solange du lebst': son Julio Grosso, profesor de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Granada y Ralf Junkerjürgen, investigador de la Universidad de Ratisbona. Juntos decidieron intentar averiguar a qué zonas pertenecían las localizaciones de la película.

Para ello, han ido publicando en redes sociales fotogramas del film perdido y gracias a la colaboración de los internautas han ubicado zonas de Granada como los arenales del Trevenque donde se esconde el piloto, el antiguo Hospital Clínico en San Cecilio, la base aérea de Armilla, el puente de Tablate, la antigua carretera de Güéjar Sierra y el castillo de Láchar. Zonas netamente españolas que, sin embargo, no impidieron que la película no llegara a estrenarse en España.

¿A qué se debe ese insólito destino? Aunque su argumento no dejaba lugar a dudas sobre su orientación política, ni ésta ni su ambientación ayudaron a la película a ser estrenada en España. Una posible razón, pese a que la dictadura franquista estaba completamente asentada, es que en 1955 al régimen no le interesaba desenterrar viejos fantasmas. Los Pactos de Madrid entre España y Estados Unidos acababan de firmarse en 1953, y estaba finalizando el aislamiento internacional al que se había sometido al país. Lo último que le interesaba a Franco era su poquito de propaganda nazi. Por muy bien fotografiada que estuviera Granada.

