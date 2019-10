HBO nos muestra el primer tráiler de 'The Outsider', la serie basada en exitosa y sobrenatural novela de Stephen King

Tras haberse confirmado hace casi un año, finalmente tenemos el primer tráiler de 'The Outsider', la nueva serie de HBO basada en unos de los últimos éxitos de Stephen King, su novela del mismo nombre publicada en 2018.

Y es que tras convertirse en un 'Best Seller', HBO se apresuró para hacerse con los derechos para así transformarla en su próxima serie de televisión, que al menos en este primer avance mantiene toda la estética sobrenatural y oscura que se percibe en el libro.

¿Hay personas que pueden ser dos cosas a la vez?

"Ralph Anderson se prepara para investigar el cuerpo mutilado de Frankie Peterson, de 11 años, encontrado en los bosques de Georgia. Las misteriosas circunstancias que rodean a este horroroso crimen llevan a Ralph, que todavía lamenta la reciente muerte de su propio hijo, a traer a la poco ortodoxa investigadora privada Holly Gibney, cuyas misteriosas habilidades espera que ayuden a explicar lo inexplicable."

A sólo 17 meses de su publicación, 'The Outsider' ya está lista para saltar a la pantalla como serie, y es que desde su lanzamiento fue recibida con muy buenas críticas que la catalogaron como "una de las mejores obras de King en los últimos años".

En España y Latinoamérica será conocida como 'El Visitante', la cual estará dirigida y protagonizada por Jason Bateman, quien además es el productor ejecutivo del proyecto. Mientras que Ben Mendelsohn ('Rogue One', 'Ready Player One') será el protagonista de esta adaptación de Stephen King que se estrenará en formato miniserie en exclusiva por HBO.

Bajo un guión de Richard Price ('The Wire', 'The Night Of', 'The Deuce'), 'The Outsider', o 'El Visitante', se centra en la investigación del violento asesinato de un niño de 11 años, los que nos lleva a sumergirnos en un mundo sobrenatural lleno de dudas y terror psicológico.

'The Outsider' ha sido considerada también una del obras más políticas de King, aunque el mismo King diga que no, y es que el libro cuenta con ciertas metáforas relacionadas con el nazismo y el gobierno de Trump, por lo que pregunta es cómo se adaptará esto a la pantalla.

'El Visitante' se estrenará en exclusiva por HBO este próximo 12 de enero de 2020.