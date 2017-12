Los estrenos de enero de 2018 en Netflix

En breve estrenamos año nuevo, y con él llegan nuevos estrenos a las plataformas de streaming que tenemos en España. Empezamos nuestro habitual repaso mensual con los títulos que añadirá Netflix, que trae de vuelta alguno de sus originales más de nicho pero muy apreciados como 'Día a Día' o 'Grace y Frankie'. Aunque la lista no sea en absoluto escasa, parece que el año comienza relajado si comparamos con los meses tan intensos de títulos potentes que han sido noviembre y diciembre. Vamos con la lista de estrenos de series, películas, documentales y títulos infantiles que podremos ver las próximas semanas en la plataforma.

Catálogo de nuevas series en España

Comedians in Cars Getting Coffee Collections

Este talk show producido y presentado por Jerry Seinfeld estaba hasta ahora en Crakle, un servicio de streaming norteamericano, desde su estreno en 2012. La novena temporada, estrenada a comienzos de 2017, será la última que se emitirá en Crakle, ya que Netflix ha adquirido el formato y estrena en enero los 24 capítulos producidos hasta ahora. En cada episodio Seinfeld presenta un coche antiguo seleccionado para un comediante invitado y ambos van en él a tomar café, generando así situaciones cómicas con cierta espontaneidad.

Estreno: 5 de enero 2018

Drug Lords

No se sabe mucho sobre esta serie documental que profundiza sobre la historia de algunos capos más infames de la historia, entrando en todos los bandos, incluidos sus ejecutores o aquellos que juraron derribarlos. A Netflix le funciona tan bien 'Narcos' que tiene la plataforma plagada de títulos en esta línea, y parece que con 'Drug Lords' quiere engordar más su oferta sobre el tema.

Estreno: 19 de enero 2018

Devilman Crybaby

Este anime es una reimaginación de 'Devilman', un manga de los 70 que también tuvo un anime en su momento. La historia está centrada en la amistad entre Akira y su amigo de la infancia Ryo. El protagonista es un adolescente normal, con sus amigos, sus actividades extraescolares y una familia bien avenida a pesar de ser de acogida. En este universo existen demonios que son capaces de fusionarse con humanos y adueñarse de sus cuerpos, pero el resultado no es el mismo si intentan parasitar a un humano sociópata (Ryo) o a uno de corazón puro (Akira).

Estreno: 5 de enero 2018

Retribution

A finales de mes se estrena la primera temporada de esta serie original, una producción británica sobre la que hemos consultado a Netflix y nos ha adelantado que es un thriller ambientado en Escocia. Después de asesinar brutalmente a una joven pareja, el asesino se dirige a la zona rural de las Highlands escocesas, donde viven sus familias en pugna. Tendremos que esperar para conocer más detalles.

Estreno: 30 de enero 2018

Black Lightning

El canal The CW tiene nueva serie de DC para su universo, ahora formado por 'The Flash', 'Supergirl', 'Arrow' y 'Legends of Tomorrow'. Cress Williams interpreta a Black Lightning, un superhéroe retirado (cuyos poderes están relacionados con la electricidad) que tiene una vida apacible con su familia pero se ve forzado a regresar a aquella vida cuando un maloso aparece en su comunidad y eleva los niveles de criminalidad. Será curioso ver cómo funciona un héroe de mediana edad en un entorno tan juvenil como el de CW. Netflix dispondrá de la primera temporada semanalmente.

Estreno: emisión semanal desde el 23 de enero 2018

Otros estrenos de series

Películas de estreno en Netflix

Un gesto estúpido e inútil

Curiosamente, Joel McHale y Chevy Chase (a quien McHale interpreta en la película) trabajaron juntos varias temporadas en 'Community'

David Wein ('Mal ejemplo', 'Wanderlust') firma 'A Futile and Stupid Gesture', una película original de Netflix que se basa en el libro homónimo de Josh Karp. El protagonista de este biopic tiene como protagonista al escritor de comedia Doug Kenney (Will Forte) durante el auge y la caída de la revista (y franquicia) National Lampoon. Otros nombres que encontramos son Domhal Gleeson (que hace de Henry Beard), Joel McHale (Chevy Chase), Emmy Rossum (Kathryn Walker), Jon Daly (Bill Murray), Natasha Lyonne (Anne Beats), Lony Ross (Ivan Reitman), Seth Green y muchos otros. Se estrenará en el próximo festival de Sundance antes de llegar a Netflix.

Estreno: 26 de enero 2018

El rey de la polca

Otra comedia original de Netflix que llegará después de su paso por Sundance es este 'Polka King', otro biopic cómico en este caso protagonizado por Jack Black y dirigido por Maya Forbes ('The Kennedys'). La historia se centra en el auge y caída de Jan Lewan, un cantante de Polka que timó a sus fans empujándoles a invertir en un esquema Ponzi (un tipo de fraude de inversión). Está basada en el documental 'The Man Who Would Be Polka King' que también incluirá en el catálogo.

Estreno: 12 de enero 2018

La Llamada

María y Susana son dos adolescentes que pasan todos los veranos en un campamento de monjas. Pero este año es diferente, es ese momento en el que se dan cuenta de que empiezan a madurar y tienen que decidir quién quieren ser. 'La Llamada' adapta una obra musical de teatro de gran éxito en Madrid, y es un inspirador canto a la libertad de ser uno mismo y una comedia musical muy divertida.

Estreno: 29 de enero 2018

Otras películas de estreno

Almost Christmas (01/01/2018)

Heartthrob (01/01/2018)

La oscuridad (01/01/2018)

Super Dark Times (01/01/2018)

El último rey de Escocia (01/01/2018)

Desmadre de padre (01/01/2018)

Mustang Island (02/01/2018)

Alicia a través del espejo (03/01/2018)

La bruja (07/01/2018)

Good Time (11/01/2018)

Grimsby Agente contrainteligente (13/01/2018)

Resucitado (13/01/2018)

Rock the Kasbah (13/01/2018)

The Open House (19/01/2018)

Dioses de Egipto (19/01/2018)

Warcraft: El origen (28/01/2018)

Es la jefa (28/01/2018)

Nuevos documentales en Netflix

La manzana de Eva

Película documental que denuncia la sinrazón de la ablación, mostrando a su vez cómo organismos internacionales y entidades públicas y privadas luchan y buscan medidas alternativas para acabar con esta práctica reprobable. Un film que trata la Mutilación Genital Femenina buscando esta realidad para mostrarla, denunciarla y tratar de incentivar su cambio.

Estreno: 1 de enero 2018

Rotten

La ganadería y agricultura se están desvirtuando a medida que los márgenes de beneficio deciden cómo es la comida que llega a nuestros platos. Este documental expone los fraudes, la corrupción de la industria alimentaria global y las consecuencias que tiene para nuestra salud.

Estreno: 5 de enero

Otros documentales

Treasures from the Wreck of the Unbelievable (01/01/2018)

AlphaGo (01/01/2018)

Functional Fitness (01/01/2018)

Maddman: The Steve Madden Story (01/01/2018)

Alien Contact: Outer Space (09/01/2018)

On Yoga The Architecture of Peace (10/01/2018)

The Untold Tales of Armistead Maupin (08/01/2018)

The Man Who Would Be Polka King (12/01/2018)

Somebody Feed Phil Somebody Feed Phil (12/01/2018)

Unrest (15/01/2018)

Dirty Money T1 (26/01/2018)

The Force (29/01/2018)

Estrenos infantiles: novedades en películas y series

La lama Llama

Anna Dewdney es la autora e ilustradora de una exitosa serie de libros infantiles protagonizados por una llama, su familia y sus amigos. Netflix ha producido una serie animada de 15 episodios de media hora que tiene una ficha técnica envidiable: el ganador de un oscar Rob Minkoff ('El Rey León') y Saul Blinkoff ('Winnie the Pooh') son los directores, el ganador de un Emmy Joe Purdy ('Arthur') escribe y el director de arte de Disney Rube Aquino ('Frozen', 'Mulan', 'El Rey León', 'Aladdin') también ha trabajado en la serie. Entre las voces de los protagonistas estará la de Jennifer Garner ('Alias').

Estreno: 26 de enero 2018

Más estrenos infantiles

Buscando a Dory (31/01/2018)

Rip Tide (15/01/2018)

Super Wings T2 (30/01/2018)

Seven and Me T1 (15/01/2018)

Ponte en mi lugar (23/01/2018)

Babe, el cerdito valiente (11/01/2018)

Cheque en blanco (09/01/2018)

Dulce hogar... ¡a veces! (25/01/2018)

Lluvia de albóndigas 2 (01/01/2018)

Snowtime! (01/01/2018)

Elegidos para el triunfo (02/01/2018)

Bruno and Boots: The Wizzle War (01/01/2018)

Próximamente en Netflix

Queer Eye For The Straight Guy T1 (febrero)

Altered Carbon T1 (2 de febrero)

B: The Beginning (2 de marzo)

Game Over, Man! (19 de abril)

