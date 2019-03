'DOOM: Annihilation' nos muestra su primer teaser-tráiler, un nuevo intento por llevar al cine el legendario videojuego

'DOOM' es sin duda uno de los videojuegos más importantes e influyentes de toda la historia y el que hizo popular el concepto de 'FPS'. Sin embargo, a pesar de ser considerado un videojuego de culto y que hoy día sigue dando batalla, en el cine no ha tenido tanto éxito... ok, no ha tenido nada de éxito, y es que sólo basta recodar aquella película de 2005 protagonizada por Dwayne Johnson 'The Rock'.

Pues 'DOOM' tendrá una nueva oportunidad para quitarnos el mal sabor de boca de aquella infame cinta, ya que se está preparando una nueva película basada en la famosa franquicia que nació en 1993 de la mano de ID Software. Se llama 'DOOM: Annihilation', será nuevamente en formato 'live-action' y ya tenemos el primer adelanto en forma de un pequeño teaser-tráiler.

"El infierno se aproxima a la Tierra"

"'DOOM: Annihilation' sigue a un grupo de marines espaciales mientras responden a una llamada de auxilio de una base en una luna marciana, sólo para descubrir que ha sido invadida por criaturas demoníacas que amenazan con llevar el infierno a la Tierra"

Cabe mencionar que 'DOOM: Annihilation' no será una secuela a la película de 2005, sino que se trata de una cinta completamente independiente basada en el universo de 'DOOM'. La parte atractiva, es que Tony Giglio, director de la película, confirmó que aquí las criaturas sí provienen del infierno.

Un punto a tomar en cuenta, es que la cinta es una producción de 'Universal 1440', la filial de cine en casa de Universal, por lo que se cree que 'DOOM: Annihilation' llegará directamente en forma de DVD, Blu-Ray y Digital, sin pasar por las salas de cine. Esto no sería bueno para aquellos fans que quieran verla en el cine, pero esperaremos la confirmación oficial.

Otro detalle que confirmó el director Giglio, es que 'DOOM: Annihilation' también busca ser un homenaje al videojuego de 1993, esto a través de guiños donde pasaremos de la acción en tercera persona a tomas en primera persona desde el casco del marine, donde podremos apreciar la interfaz del HUD con un mayor realismo.

'DOOM: Annihilation' se estrenará durante el otoño en una fecha que se dará a conocer más adelante.