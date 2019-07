Disney jamás ha ganado tanto dinero en taquilla en un año, y eso debería preocupar (y mucho) a Netflix

Disney+ está a la vuelta de la esquina, pero hay quien lo ve como un servicio que complementa a Netflix, no lo sustituye. Otros piensan lo contrario y creen que la apuesta de Disney acabará haciendo mucho daño a la propuesta actual de Netflix, y realmente si alguien tiene recursos para competir con el gigante del streaming de vídeo, esa es Disney.

Ahora llegan más indicios para reconocer esa amenaza: The Walt Disney Company ha batido su particular récord de ingresos en taquilla en un año, y eso que solo estamos en julio. A estas alturas ya ha recaudado 7.670 millones de dólares, más de los 7.610 que recaudó en todo 2016, su mejor año en la historia. Ningún estudio de cine ha logrado superar esa cifra jamás.

Los superhéroes le dan a Disney muchas alegrías

Tres son las películas que han recaudado más de 1.000 millones de dólares este año. Dos de ellas pertenecen al Universo Cinemático de Marvel (MCU), porque tanto 'Vengadores: Endgame' como 'Capitana Marvel' lo han logrado. Además de ellas, la nueva adaptación de 'Aladdin' también ha logrado superar eas barrera.

Las cosas prometen ir aún mejor teniendo en cuenta que tanto 'Toy Story 4' como 'El rey león' aspiran a superar esos 1.000 millones de dólares: siguen fuertes en la taquilla y ya llevan más de 900 millones de dólares recaudados.

La marcha de Disney parece a estas alturas imparable, sobre todo porque tiene varios bombazos preparados par alos próximos meses. 'Maléfica: Maestra del mal', 'Frozen 2' y especialmente la última entrega de la saga de Star Wars, 'Star Wars: The Rise of Skywalker' están a punto de caramelo, y llevarán esas cifras de ingresos a alturas espectaculares.

Disney tiene mucho dinero que quemar para aplastar a la competencia

Esos éxitos hacen que el futuro de sus competidores parezca más sombrío que nunca. Sobre todo en el caso de Netflix, que domina el segmento del streaming de vídeo pero que tiene ante sí una de las etapas más difíciles de su historia: la llegada del servicio de streaming de Apple y sobre todo del de Disney plantean muchas dudas sobre el futuro a medio plazo de un servicio de suscripción que en parte se nutría del catálogo de Disney, que ahora pasará a ser exclusivo de su propia plataforma.

En Netflix desde luego están moviendo ficha: su inversión en contenidos exclusivos es notable, pero eso genera una deuda enorme y su crecimiento de suscriptores está cayendo y no ayuda que la empresa esté subiendo los precios para tratar de sostener esa estrategia.

Aún así en Disney no todo son alegrías, y no lo serán a corto plazo. Su plataforma Disney+ tiene un potencial enorme, pero se plantean pérdidas de 4.000 millones de dólares en las tres operadoras de Disney en el año fiscal 2019. Es mucho dinero, pero teniendo en cuenta las cifras que maneja Disney, esa apuesta podría tener muy buen resultado para ellos... y no tanto para Netflix.