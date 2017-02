Crear y destruir planetas en 'Rogue One' se le da bien a Industrial Light and Magic: compite por el 'Oscar visual' en 2017

Los mejores efectos especiales y visuales no deben notarse, eso algo muy difícil en una película de ciencia ficción donde planetas enteros y personajes son recreados infográficamente. Rogue One es un excelente ejemplo de hasta dónde han llegado los artistas digitales de Industrial Light and Magic, y siempre hay tiempo para ver cómo hacen las cosas.

Más que un ‘cómo se hizo’, ILM ha puesto en circulación un vídeo - bastante directo, rápido - en el que nos enseñan diferentes capas de trabajo en momentos claves de la película. Por esto, estáis avisados, si no os gusta conocer más de la cuenta de una película que no habéis visto, hasta aquí podéis llegar.

Mientras que en la línea principal de la saga se está intentando no abusar del contenido digital, o al menos que se note muy poco, en ‘Rogue One: Una historia de Star Wars’ los chicos de Industrial Light and Magic se han explayado con escenas como la destrucción de Jedha, o la batalla sobre las playas de Scarif. Vamos con el vídeo:





Protagonista en Oscar 2017

Obviamente la Estrella de la Muerte no existe, tampoco las mágicas localizaciones de Rogue One, debemos agradecerle su nominada presencia a ILM

Este tipo de vídeos suelen mostrar las técnicas de trabajo empleadas en forma de capas, primero nos enseñan una escena CGI básica, para luego incorporar estructuras, texturas, y terminar con efectos que le den mayor vida a la toma digital.

La razón de ser de este vídeo no es otra que recordarnos que ‘Rogue One’ está nominada en los Oscars en el apartado de efectos visuales. Los últimos se tienen que dar antes del 21 de febrero, así que no está de más recordar lo bien que han hecho las cosas.

El día 26 de este mismo mes se las verán con películas como Marea Negra, Doctor Strange, El libro de la selva, y Kubo y las dos cuerdas mágicas.

