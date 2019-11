'Color Out of Space', el relato de horror espacial de Lovecraft, nos muestra su aterrador tráiler con el gran Nicolas Cage

Tras su paso en festivales con muy buenos comentarios, incluyendo la crítica de John Tones quien tuvo oportunidad de verla en el festival de Sitges 2019, 'Color Out of Space' está lista para su estreno en el circuito comercial de cines en todo el mundo en enero de 2020. Por tal motivo, ya podemos ver su primer tráiler que es una maravillosa secuencia de imágenes llenas de horror, gore y ambiente ochentero.

Dirigida por Richard Stanley, quien vuelve a dirigir tras casi tres décadas desaparecido, 'Color Out of Space' se basa en el famoso relato de H.P. Lovecraft. Una escalofriante historia de terror espacial que ahora es llevada a la pantalla grande con la participación de Nicolas Cage.

Locura, horror y mucho gore en un maravilloso ambiente ochentero

"Después de que un meteorito aterriza en el patio delantero de su granja, Nathan Gardner y su familia se encuentran luchando contra un organismo extraterrestre mutante que infecta sus mentes y cuerpos, transformando su tranquila vida rural en una pesadilla tecnicolor."

Mucho se ha comentado acerca de las dificultades de adaptar a Lovecraft, pero, de acuerdo a quienes ya vieron la película, Richard Stanley hace un trabajo magistral en 'Color Out of Space', tanto así que apunta a convertirse en todo un evento cinematográfico en 2020.

Como comentaba, Nicolas Cage es el protagonista de nuestra historia, quien toma el papel de Nathan Gardner, un padre de familia que busca una vida tranquila fuera del ajetreo de las ciudades, y que ve alterado sus planes tras la llegada de un organismo alienígena que se materializa en colores vivos.

Como ya lo adelanta el tráiler, estaremos ante escenas retorcidas llenas de locura y horror corporal. Una historia actualizada pero que mantiene el tono de Lovecraft.

Esta película se ha mantenido en proyecto desde 2013, y no ha sido hasta la llegada de Cage en 2018 que todo empezó a fluir hasta su exitoso estreno en festivales. 'Color Out of Space' finalmente se estrenará en cines de todo el mundo en enero de 2020 en una fecha aún por confirmar.