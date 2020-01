'Capitana Marvel 2' llegará en 2022 escrita por una de las guionistas de 'WandaVision'

La única pista que teníamos hasta ahora de la futura 'Capitana Marvel 2' la dio Kevin Feige en la Comic-Con de San Diego el pasado mes de julio. Allí apuntó al final de su intervención que "ni siquiera hemos mencionado que estamos haciendo 'Black Panther 2' y que habrá 'Guardianes de la Galaxia 3'. No hemos tenido tiempo de hablar de 'Capitana Marvel 2', por cierto. Ni siquiera ha habido tiempo de hablar de los Cuatro Fantásticos. Y no ha quedado espacio para los mutantes".

Hoy, The Hollywood Reporter da algún dato más de lo que era un proyecto semi-confirmado: la película de 2019 protagonizada por Brie Larson y Samuel L. Jackson tendrá una secuela ambientada en la actualidad (distanciada de aquellos años noventa de la primera entrega). Llegará en 2022 y estará escrita por la relativamente desconocida Megan McDonnell, una de las guionistas de 'WandaVision', la serie sobre la Visión y la Bruja Escarlata que estrenará este año Disney+.

De momento no se sabe quién ocupará la silla de director, aunque sí que no repetirán Anna Boden y Ryan Fleck, de quienes siempre se ha rumoreado que no acabaron muy bien con Marvel. 'The Hollywood Reporter' afirma, sin embargo, que los directores quieren permanecer vinculados al MCU, quizás dirigir una serie de televisión sobre alguno de los personajes Marvel en Disney+.

'Capitana Marvel 2': un éxito femenino

'Capitana Marvel' brindó algunos hitos a Marvel: para empezar fue su primera película con protagonista femenina. Y pese a los vergonzosos ataques coordinados para bajar su nota en Rotten Tomatoes que llevaron a la plataforma agregadora de reviews a revisar sus políticas, recaudó más de mil millones de dólares en todo el mundo. Fue también la película que presentó en el MCU a una de las razas alienígenas clave en los comics Marvel: los skrulls.

Quizás la elección de Megan McDonnell suene rara para escribir esta secuela, pero hay una conexión extra entre 'Capitana Marvel' y 'WandaVision': en esta última aparece Monica Rambeau en edad adulta, niña durante la primera entrega de 'Capitana Marvel' y que en los comics tiene un largo pasado como otra encarnación de la superheroína. Tampoco hay que olvidar que la juvenil 'Ms. Marvel' es una de las grandes apuestas de Disney+ para 2021 y la presencia de McDonnell puede ser una forma de vincular los universos televisivos y cinematográfico.