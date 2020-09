'Avatar 2' ha finalizado su rodaje: esto es todo lo que sabemos de las cuatro secuelas del éxito de James Cameron

Las noticias que llegan acerca de las continuaciones de 'Avatar' son a menudo tan abstractas y desvelan tan poco sobre el contenido real -más allá de las promesas habituales en estas fases- que suelen pasar desapercibidas. Parece que hoy llegamos a un punto y aparte (o, al menos, un punto y seguido) en la realización de las cuatro secuelas: James Cameron ha completado el rodaje de 'Avatar 2'. Y tiene 'Avatar 3' completa al 95%.

Todo esto, después de que Disney retrasara el estreno de la primera secuela todo un año, hasta diciembre de 2022. En una breve entrevista que ha concedido a su compañero de fatigas Arnold Schwarzenegger, Cameron comenta que "El coronavirus nos impactó como a todo el mundo. Nos impactó duro. Perdimos unos cuatro meses y medio de producción (...). El día que entregue 'Avatar 2' empezaremos a trabajar en 'Avatar 3'. Ahora mismo estoy rodando en Nueva Zelanda (...) Tenemos ya completo el 100% de 'Avatar 2' y alrededor del 95% de 'Avatar 3'".

Eso no quiere decir que la película esté acabada, por descontado. Ahora Cameron tiene por delante un gigantesco trabajo de post-producción que quizás le obligue a exprimir a fondo estos dos años y pico que quedan antes de finales de 2022. Pero mientras los innumerables departamentos de efectos especiales y edición trabajan, él puede ponerse a avanzar el resto de entregas... y nosotros a repasar qué es lo que sabemos exactamente de las secuelas (adelanto: muy poco).

'Avatar 2'

Obviamente, es la secuela de la que más sabemos hasta la fecha. Entre el equipo técnico que repite tras las cámaras está el coproductor Jon Landau. De nuevo Cameron escribe el guión aunque esta vez no firma en solitario, sino que lo hace mano a mano con Josh Friedman (habitual de Cameron en producciones como la serie 'Las crónicas de Sarah Connor' o 'Terminator: Destino Oscuro'). Quien cambia por completo es el director de fotografía, que fue en la primera Mauro Fiore y que es sustituido por Russell Carpenter. Fue con Carpenter con quien Cameron ganó el Oscar a la Mejor Fotografía de 'Titanic'.

En cuanto al reparto, repiten Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Giovanni Ribisi y Joel David Moore, entre otros. Sigourney Weaver vuelve, pero en un papel distinto. Y se incorporan al reparto nombres como Kate Winslet, Michelle Yeoh, Jemaine Clement o Vin Diesel. El inicio del rodaje arrancó en agosto de 2017, y en poco tiempo se trasladó a Nueva Zelanda, donde se fue rodando simultáneamente a la tercera entrega. En noviembre de 2018 ya había finalizado la captura de movimientos.

La película, como sabemos, ha tenido un desarrollo accidentado, y ha llegado a retrasarse ocho veces. La fecha de estreno inicialmente prevista era 2014, cuando solo había previstas dos secuelas que se rodarían simultáneamente, anuncio que se hizo en 2010, un año después del estreno de la original. La justificación del primer retraso era que la tecnología que sostenía estas primeras secuelas no era lo suficientemente potente y había que esperar a que fuera desarrollada. Cameron iba, literalmente, más rápido que la historia del cine. Otro motivo para los sucesivos retrasos que esgrimió Cameron fue la complejidad de escribir el guión de tantas secuelas de forma simultánea.

Como suele ser habitual en estos casos, hay muy pocos datos sobre el argumento de 'Avatar 2': transcurre 13 años después de la película original, y en ella los protagonistas de aquella aventura de gigantes azules alienígenas, Jake Sully y Neytiri, han formado una familia. Las circunstancias, sin embargo, les obligan a abandonar el hogar y se ven obligados a perderse por zonas inexploradas de Pandora cuando una amenaza directamente llegada del pasado quiere acabar con su pacífico retiro.

Puede que tenga algo que ver con ello el Coronel Quaritch (Stephen Lang), que murió en la primera parte, pero cuyo regreso ya ha sido confirmado por Cameron para las primeras tres secuelas. Éste ha garantizado que Quaritch, en efecto, murió tal y como vimos, pero que la tecnología del futuro permite traerlo de vuelta, aunque quizás no de forma tan corpórea. El enfrentamiento se producirá en el océano de Pandora, para el que Cameron ha diseñado un ecosistema completo y verosímil, aunque la intención del director es la de visitar también otras lunas de Polyphemus a lo largo de las secuelas.

Es esta condición de película primordialmente submarina la que ha complicado también la realización de los efectos especiales, de nuevo a manos de Weta Digital. El equipo tardó año y medio en desarrollar el sistema de captura de movimientos que les permitiría simular el entorno bajo el agua. Weta especificó que lo que les estaba dando tantos dolores de cabeza no era el fondo del mar, sino la superficie del mismo, en la práctica una especie de espejo falso que emite miles de señales falsas que los ordenadores no saben interpretar.

'Avatar 3'

A partir de la llegada de 'Avatar 2', el periodo de estreno de las secuelas se irá estrechando. Esta segunda secuela está prevista para el 20 de diciembre de 2024, y aquí los coguionistas serán Rick Jaffa y Amanda Silver, responsables del guión de 'El origen del planeta de los simios' y su primera secuela, así como de 'Jurassic World' y la reciente 'Mulan'. Entre el reparto de anteriores entregas que vuelven están Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Joel David Moore, Michelle Yeoh, Jemaine Clement y Oona Chaplin, entre otros.

Los títulos filtrados de las secuelas de 'Avatar' suscitaron las bromas de internet por su inesperado erotismo involuntario

De 'Avatar 3' prácticamente todas las noticias que nos han ido llegando han sido referentes a los retrasos que han afectado al rodaje tanto de esta como de la segunda parte. James Cameron agradeció la suerte que habían tenido al rodar en Nueva Zelanda, porque allí el impacto del coronavirus ha sido menor, y ya a finales de mayo recibieron un visado especial para continuar con su proyecto, que las autoridades del país están interesadas en que llegue a buen puerto por la publicidad que traerá a la zona. El rodaje se retomó después de un aislamiento de dos semanas para todo el equipo supervisado por el gobierno, lo que convirtió a 'Avatar 2' y '3' en las producciones de Hollywood que primero renaudaron sus rodajes interrumpidos.

Mientras tanto, los rumores se han ido desencadenando. En noviembre de 2018, por ejemplo, BBC filtró los títulos de todas las secuelas, que no fueron confirmados por Cameron y que afirmó que de momento no hay nada decidido en firme. Suscitaron, eso sí, cierta jocosidad en internet por su involuntario erotismo: 'Avatar: The Way of Water', 'Avatar: The Seed Bearer', 'Avatar: The Tulkun Rider' y 'Avatar: The Quest for Eywa'.

Otro rumor asegura que esta tercera parte tendrá un final absolutamente cerrado, a diferencia de la segunda y tercera, entre las que se vaticina cierta continuidad, lógica al estar rodándose simultáneamente. Aunque cada película tiene unos guionistas asignados, todos han participado y supervisado los libretos del resto de las entregas para darles una uniformidad y un tono comunes, y asegurarse de que la evolución de los personajes sea coherente.

'Avatar 4' y '5'

Aquí sí que estamos sumidos en el más absoluto de los secretismos, y hay un motivo obvio, que el propio Cameron aclaró en 2017 a 'Vanity Fair': si 'Avatar 2' y '3' no hacen suficiente dinero, no habrá cuarta y quinta entregas. Ese es el motivo de que, en principio, todos los lazos argumentales se corten con la tercera parte. A la vez, Sigourney Weaver, la única actriz que ha hablado de estas últimas entregas, ha afirmado que ya estaba trabajando en esas secuelas.

Todo esto fue antes de la adquisición de Fox por parte de Disney: es ésta la que ha ido anunciando los últimos retrasos, y también la que ha confirmado que las entregas cuarta y quinta están sobre la mesa, pero oficialmente no han empezado con ellas. Es razonable este exceso de prudencia: en 2017, aún bajo el paraguas de Fox, 'Variety' contaba que las cuatro secuelas serían el proyecto de películas más caras de la historia: mil millones de dólares costarían en total, lo que supone un presupuesto individual de 250 millones de dólares.