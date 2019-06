Aquí está el primer tráiler de 'The Boys', la serie de superhéroes de Amazon basada en el famoso cómic lleno de sexo y violencia

Amazon quería una nueva serie de superhéroes y aquí está, aunque se aparte de todo lo que conocemos y estamos acostumbrados. Y es que 'The Boys' se nos presenta como una serie irreverente y llena de sexo y violencia donde los superhéroes son tratados como dioses, lo que hace que se comporten más como 'celebridades' que como defensores de la humanidad.

'The Boys' se basa en el exitoso cómic de Grath Ennis y Darick Robertson, el cual se prepara para hacer su debut en Amazon Prime Video el próximo 26 de julio. Desde hace algunos meses hemos estados viendo avances en forma de 'teasers' sin censura y hoy finalmente tenemos el primer tráiler oficial.

Cuando los superhéroes se convierten en 'celebridades'

'The Seven' es un grupo de superhéroes que usan sus habilidades para aprovecharse de la gente, abusar de su posición y humillar a cualquiera. Estos son administrados por 'Vought', que es un conglomerado multimillonario centrado en manejar todos los asuntos de estos superhéroes, incluyendo sus más obscuros secretos.

Es así como Billy Butcher recluta a 'The Boys', un grupo de personajes que de alguna manera han sido perjudicados por 'The Seven', cuyo objetivo es acabar con ellos y dar a conocer su oscuras prácticas usando una cantidad absurda de violencia, chantaje e intimidación.

The Boys son interpretados por Karl Urban como Billy Butcher, Jack Quaid como Hughie, Laz Alonso como Mother's Milk, Tomer Capon como Frenchie, y Karen Fukuhara como The Female, además de Simon Pegg como el papá de Hughie.

'The Boys'

Por otro lado, Los superheroes de 'The Seven' son Antony Starr como Homelander, Erin Moriarty como Starlight, Dominique McElligott como Queen Maeve, Jessie T. Usher como A-Train, Chace Crawford como The Deep y Nathan Mitchell como Black Noir.

'The Boys' corre a cargo de Eric Kripke ('Supernatural') quien es el showrunner, guionista, mientras que los productores son Seth Rogen, Evan Goldberg y James Weaver, todos responsables de 'Preacher'.

'The Boys' se estrenará este 26 de julio en exclusiva por Amazon Prime Video y constará de ocho episodios para esta primera temporada.