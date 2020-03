El anime 'Altered Carbon: Reenfundados' recupera en su violento trailer el magnetismo de la primera temporada de la serie

Tras una segunda temporada que dejó un sabor de boca algo agridulce para quienes disfrutaron de la primera, debido a su sustancial rebaja de la complejidad que exhibía la mezcla de noir y cyberpunk del arranque de la serie de Netflix, llega 'Altered Carbon: Reenfundados'. Un anime que pretende expandir el mundo de 'Altered Carbon' llevándonos a Japón y a un futuro lleno de neón, yakuzas y colores chillones.

Como sucedió con la segunda temporada, que disfrutó de nuevo actor protagonista (encarnando al mismo personaje, porque así funciona el mundo de las fundas y las pilas que permiten desafiar a la muerte en el futuro), esta 'Reenfundados' promete una ambientación y una historia completamente nueva, aunque de nuevo con Takeshi Kovacs como protagonista. Esta vez viajará al planeta Latimer, donde nuestro antihéroe debe proteger a una tatuadora mientras investiga la muerte de un jefe de la yakuza.

El largometraje ha sido escrito por Dai Sato ('Cowboy Bebop', 'Ghost in the Shell: Stand Alone Complex'), y su estética es puro anime computerizado. Abunda la acción y la hiperviolencia estilizada, y completan el apartado técnico Tsukasa Kondo como guionista y Jo Nakajima como director de esta ambiciosa producción que promete expandir la compleja mitología de la serie.

Pilas recargadas

Sin duda el aspecto más interesante de 'Altered Carbon' es su capacidad para cuestionar conceptos como la vida y la muerte, gracias a su mitología de unas pilas que, instaladas en la nuca de los cuerpos, archivan personalidad y memoria. Esas pilas pueden ser transferidas a otros cuerpos, lo que da pie a una interesante situación en la que los ricos y poderosos pueden vencer a la muerte y en la que hay comercios de todo tipo con las pilas y las fundas.

En este caso, la película parece centrarse más en la acción y en la estética post-'Blade Runner' a la que también enfocaba especialmente la primera temporada de la serie. Pero hay suficientes detalles sugerentes como para que merezca la pena prestarle atención, como un misterioso ritual de sucesión yakuza en el que las fundas y las pilas parecen tener especial importancia.