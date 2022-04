A Netflix se le ha ocurrido otro botón para que pasemos aún más tiempo en su plataforma: "¡Me encanta!"

Netflix acaba de incluir un nuevo botón para que los usuarios puedan valorar los contenidos que ven en esta plataforma de streaming. Se trata del botón "¡Me encanta!" representado con dos pulgares arriba.

El nuevo botón se une a los ya existentes que permitían calificar un contenido con un sencillo "Me gusta" y "No me gusta". El nuevo botón sirve a un solo propósito: que Netflix nos conozca mejor para (intentar) recomendar mejores contenidos y, lógicamente, que pasemos más tiempo en su plataforma.

Mejores recomendaciones = más tiempo en su plataforma

En Netflix indicaban cómo los actuales botones "son una buena forma de decirnos cómo te sientes tras ver una serie o película, y, a cambio, consigues un perfil que está mejor personalizado de acuerdo a tus gustos". Sin embargo, explican, esa valoración puede ir ma´s allá.

"Proporcionar una forma adicional de decirnos cuándo realmente estás metido en algo significa que podrás tener un perfil con recomendaciones que reflejan mejor lo que disfrutas", añadían los responsables de Netflix.

La plataforma de streaming abandonó en 2017 su sistema de valoración con estrellas porque la gente no acababa de entender cómo funcionaban. Cada usuario podía votar cada contenido dotándole de entre 1 y 5 estrellas, pero la forma en que la gente aplicaba esas estrellas no hacía que el sistema de recomendaciones se refinase: fue así como acudieron al sencillo pulgar arriba y pulgar abajo.

Este nuevo botón de "¡Me encanta!" ("Love this!") está precisamente dirigido a refinar aún más ese sistema de recomendaciones, y se une a otros esfuerzos que la plataforma ha hecho en los últimos tiempos para tenernos más tiempo enganchados a sus contenidos.

El nuevo botón de dos pulgares arriba aparece a la derecha de los botones de pulgar arriba y pulgar abajo y estará disponible en las versiones de Netflix para Android, iOS, web y TV desde hoy.