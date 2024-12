En 2023 robaron un Rolex exclusivo en la casa de Keanu Reeves de LA. Lo han encontrado en el lugar más inesperado: Chile

En septiembre, Rolex, el lujo cuando se trata de relojes, presentó una solicitud de patentes que daba una idea de la problemática de la casa a los robos y las falsificaciones de sus modelos más legendarios: buscaban usar chips NFT y certificados de autenticidad basados en blockchain para identificar los modelos. La historia (con final feliz) de los relojes de Keanu Reeve seguramente no ha hecho más que reforzar esa idea.

El reloj de John Wick. La historia comienza hace varios años, durante el rodaje de la película 'John Wick 4' que interpretaba el actor. Al acabar el rodaje, Reeves se auto homenajea con un exclusivo Rolex Submariner valorado en 9.000 dólares, uno con las palabras grabadas “2021, JW4, thank you, The John Wick Five” junto al nombre del actor.

En diciembre de 2023, alguien entró en la casa del artista en Hollywood Hills (Los Ángeles) llevándose varias joyas de alto valor, entre ellas el exclusivo modelo de la casa de lujo suiza.

Entrar en casa de Keanu. Curiosamente, no era la primera vez que ocurría. De hecho, en el año 2014 entraron a robar en la vivienda hasta dos veces en tres días. La primera vez, Reeves se enfrentó a un intruso en su biblioteca, la segunda, el personal de limpieza encontró a un intruso en su piscina.

Pero hay más. A principios del año pasado, Reeves solicitó una orden de restricción temporal contra un hombre que presuntamente invadió la propiedad del actor al menos seis veces entre noviembre de 2022 y enero de 2023. En un caso, el presunto acosador dejó una mochila que contenía un kit de prueba de ADN, uno que tenía la intención de usar en Reeves para demostrar que estaban relacionados de alguna manera, según la solicitud de la orden.

Un hallazgo inesperado en Santiago. La noticia hoy nos lleva hasta la ciudad de Santiago, donde la policía chilena recuperó tres relojes pertenecientes al actor, incluido el Rolex Submariner de la película de acción y otros dos modelos descritos por las autoridades como "valiosos".

Al parecer, durante una serie de redadas en cuatro viviendas, las autoridades chilenas incautaron joyas y relojes de alto valor, incluyendo esos tres modelos que pertenecían a Reeves. Según los informes de la CNN, las autoridades locales colaboraron con funcionarios estadounidenses para establecer el vínculo entre los relojes y el robo en la residencia del actor. Como resultado de ello, un joven de 21 años se encuentra bajo arresto.

La ironía cinematográfica. Los medios no han parado en repetir estos días una curiosidad: el paralelismo con la propia trama de la saga 'John Wick', donde el personaje de Reeves inicia su historia de venganza tras un robo (y la muerte de su perro) en su hogar.

Fuera de este detalle baladí, el famoso actor no parece tener claro regresar al papel en futuras entregas de la saga. ¿La razón? Principalmente la edad. Aunque su corazón dice querer hacerlo, Keanu Reeves ha bromeado recientemente en una entrevista que sus rodillas podrían no estar listas para otra película debido a las exigencias físicas del personaje.

El simbolismo del Rolex de John Wick. En cuanto al reloj recuperado y más allá de su valor económico, el Submariner representa el aprecio de Reeves por su equipo, conocido en el sector por regalar relojes personalizados como gestos de gratitud tras acabar rodajes. En este caso, el actor se había quedado con un modelo y el resto se los había regalado a los dobles que hicieron de él en el filme.

Submariner, el lujo en la muñeca. El modelo de Rolex es un ícono de la relojería y la primera referencia de reloj de buceo verdaderamente funcional. Lanzado en 1953 y diseñado específicamente para buceadores, se convirtió en un símbolo de innovación por su resistencia al agua hasta 100 metros (posteriormente ampliada a 300 metros) y su durabilidad en condiciones extremas.

Su diseño atemporal, con un bisel giratorio unidireccional para medir el tiempo de inmersión y su legibilidad bajo el agua, lo han consolidado como un estándar tanto en el ámbito profesional como en la moda. De hecho, antes que a Keanu Reeves, el modelo se ha asociado con muchas otras figuras históricas y culturales, desde 'James Bond' hasta exploradores marinos y otras celebridades, un símbolo de excelencia técnica y estilo que lo mantienen como uno de los relojes más reconocidos y deseados del mundo.

En algunos casos y como vemos, de forma excesiva.

Imagen | Dr.K.

