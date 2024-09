Rolex se ha cansado de robos y falsificaciones: quieren usar chips NFT y certificados de autenticidad basados en blockchain

Rolex es uno de los fabricantes de relojes de lujo más popular. Esa popularidad ha traído asociada una mayor exposición a los robos y falsificaciones de sus relojes. Según publicaba el medio especializado WatchPro, la firma suiza quiere patentar un sistema de alta tecnología que permitirá identificar más fácilmente cuando se trata de un Rolex original o una falsificación.

Las falsificaciones son cada vez más sofisticadas, por lo que, para un usuario no especializado, puede resultar complicado diferenciar un reloj Rolex original de una falsificación. De ahí que Rolex quiera patentar un sistema para integrar chips NFT en sus relojes que se apoyarán en tecnología blockchain para certificar la autenticidad de los relojes y mejorar su trazabilidad en el mercado de segunda mano.

Rolex: los más deseados…y falsificados

En una entrevista de Arjen van de Vall, CEO del portal especializado en relojes de lujo Watchfinder&Co, para Bloomberg, el especialista comentaba que, aproximadamente, el 10% de los Rolex que se vendieron en el mercado global de segunda mano, eran falsificaciones. "Rolex es la marca de relojes de lujo a la que más se aspira y la más demandada, de ahí que sea la más imitada".

Más allá del perjuicio económico que supone para la marca la falsificación de sus relojes, Rolex y el resto de fabricantes de relojes de lujo también se juegan su reputación. "Se ven réplicas o clones de relojes de muy, muy alta calidad de prácticamente todas las grandes marcas de lujo", aseguraba van de Vall.

Las informaciones de WatchPro apuntaban a que Rolex había presentado una solicitud de patente ante la Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle el pasado mes de agosto para una solución en la que se integraría un chip NFT (Non-Fungible Token). El chip se puede leer mediante la tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia), que verificará instantáneamente la autenticidad de un reloj y lo identificaría mediante blockchain, registrando en ese chip datos sobre una persona, un reloj y una clave de seguridad.

La solicitud de la patente de Rolex busca asociar los datos de un propietario con su reloj, de forma que, mediante una app para móviles y haciendo uso de la tecnología blockchain para trazar el historial de sus propietarios.

Mediante esta app asociada a un reloj, el propietario legítimo puede certificar de forma inequívoca la propiedad del reloj vinculado en casi de robo, así como actuar como canal seguro de comunicación.

"Cuando un usuario deja un reloj en un minorista para su mantenimiento, es esencial que el usuario pueda comunicarse con él, en particular para acordar presupuestos y/o intervenciones que van a aplicar al reloj. Estas comunicaciones se realizan generalmente a través de correos electrónicos, faxes o llamadas telefónicas. Estos medios de comunicación están ahora significativamente desactualizados y no son seguros o están mal protegidos. En particular, estos medios no garantizan de forma fiable el intercambio de comunicaciones con el usuario real del reloj. En consecuencia, la protección de los datos personales del usuario puede verse comprometida", se indica en la solicitud de patente de Rolex.

Rolex no es la única que quiere hacerlo

Rolex no es la única marca que está intentando certificar la autenticidad de sus relojes frente a falsificaciones y proteger a sus clientes contra robos. En su solicitud de patente, la marca indica que sería: "El mismo tipo de solución que utiliza la tecnología blockchain del consorcio 'Arianee', utilizada por otros actores de la relojería".

Esta mención hace referencia a la prueba piloto que hizo la marca Vacheron Constantin en su colección Les Collectioneurs de 2019, etiquetados y trazados digitalmente para protegerlos.

"Como uno de los primeros relojeros en probar un certificado digital basado en la tecnología blockchain, en mayo de 2019, el siguiente paso es extender la certificación digital a todas nuestras colecciones. Estamos felices de fomentar la creación de un ecosistema de innovación abierta en torno a blockchain para el lujo", declaraba Louis Ferla, CEO de Vacheron Constantin a WatchPro.

Imagen | Rolex, Unsplash (Markus Spiske)