13 películas basadas en libros clásicos de ciencia-ficción que puedes ver en streaming

No hay nada como disfrutar del mejor cine de ciencia-ficción por partida doble: comparando la adaptación con la fuente original. Y si es un clásico, moderno o no, o incluso una joyita escondida, mejor que mejor. Hemos seleccionado 13 películas que adaptan estupendamente otros tantos precedentes literarios, y que puedes ver ahora mismo en streaming. Además, hemos hecho el esfuerzo de no repetir autores, así que no temas si no ves algunas de tus adaptaciones favoritas: posiblemente ese autor ha sido mencionado en otro punto de la lista. ¡Esta es nuestra selección!

Desafío total

¿La mejor adaptación de Philip K. Dick? En dura pugna con 'Blade Runner', desde luego. Se basa en una historia menos conocida que '¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, un relatillo semi-ignoto titulado 'Podemos recordarlo por usted al por mayor'. Pero gracias a la visceralidad de Paul Verhoeven, el sensacional guión de Dan O'Bannon y la carismática presencia de Schwarzenegger, logra replicar a la perfección las neurosis paranoides y las reflexiones sobre la identidad de las historias de Dick. ¿Son los viajes del protagonista a Marte reales o un implante en sus recuerdos? ¿De dónde sale tanta agresividad? ¿Es un espía o un paranoico? Puro Dick y puro Verhoeven.

Puedes verla en Netflix y Filmin

Dune

Basada en una de las piezas más importantes de la ciencia-ficción de exploración planetaria, mezcla insólita y muy influyente de filosofías orientales y space opera escrita por Frank Herbert, se ha considerado durante años uno de los grandes fiascos del género en los ochenta. David Lynch se vio superado por la escala del proyecto, pero lo cierto es que el resultado, indiscutiblemente fallido y desequilibrado, se ha ido ganando con el tiempo su categoría de pieza de culto: los increíbles diseños, su desmesurada ambición, su atmósfera opaca y enigmática... un clásico menor con hechuras de auténtica épica.

Puedes verla en Filmin y en StarzPlay

Jurassic Park

Uno de los grandes éxitos de los noventa vino de una novela de Michael Chrichton que, aún poniendo por delante de cualquier otra consideración la aventura y las emociones fuertes, tenía un componente científico mucho más acentuado que la adaptación de Spielberg. La película, en cualquier caso, fue visionaria a tantos niveles (de los efectos especiales al futuro del género, pasando por una nueva forma de gestar blockbusters en Hollywood) que merece su puesto de clásico mainstream con todas las letras.

Los juegos del hambre

Durante mucho tiempo denostada por ser una mera fantasía distópica juvenil, lo cierto es que con el tiempo se ha hecho hueco a codazos entre las aventuras de escapismo futurista más justamente populares de los últimos años. Con sus excesos y sus concesiones, hace justicia a la estupenda saga young adult de Suzanne Collins, también un poco infravalorada por su condición de literatura juvenil, pero que en muchos aspectos resulta más valiente y atrevida que franquicias más respetadas del género.

Puedes verla en Netflix y HBO

La guerra de los mundos

El clásico de la ciencia-ficción decimonónica de HG Wells ha sido adaptado en numerosas ocasiones (entre ellas, una interesante serie reciente de la BBC), pero la versión más espectacular sigue siendo la de Steven Spielberg protagonizada por Tom Cruise. Respeta la devastadora superioridad de los invasores marcianos de la novela y el sentimiento de indefensión de toda una raza sometida, y aunque tiene un tramo final algo irregular, los primeros ataques siguen siendo una auténtica exhibición de poderío audiovisual.

Puedes verla en HBO

Solaris

Es absolutamente espectacular que de una novela tan compleja y abstracta (y literaria) como 'Solaris', del grandísimo Stanislaw Lem, salga una película tan perfecta y fiel a su modelo (y cinematográfica) como la 'Solaris' de Andrei Tarkovsky. Un clásico total sobre un planeta de naturaleza incomprensible que es un reflejo de las psiques perturbadas de una nave de exploradores perdidos en su inmensidad y en sus propias mentes. Una experiencia de ciencia-ficción total.

Puedes verla en Filmin

La llegada

Ted Chiang es uno de los creadores de ciencia-ficción más personales e inclasificables del momento, y adaptarlo es una tarea prácticamente imposible. Pero Denis Villeneuve (que ha afrontado otro empeño de complejidad comparable, adaptar de nuevo 'Dune') consigue transformar la abstracción cerebral del relato original en emoción pura. Y aunque su necesidad de domesticar el relato deja a la película por debajo del original en cuestión de belleza matemática, esta historia de una experta en lenguas que tiene que hacerse entender por una raza extraterrestre es igual de cautivadora.

Puedes verla en Netflix

Predestinación

'Todos vosotros, zombis', de Robert Heinlein (autor también de 'Starship Troopers'), es uno de los relatos fundamentales del subgénero de viajes en el tiempo. Su retorcidísima y muy cerebral paradoja, por sí misma el motor del relato, es muy complicada de adaptar, pero los hermanos Spierig lo consiguen, siendo tremendamente fieles al concepto original y no limando ni pizca su disparatado concepto. Una película a la que es mejor llegar sin saber casi nada para gozar de todas sus trampas, engaños y fascinantes espejismos lógicos.

Puedes verla en Netflix

Al filo del mañana

Aunque no muy conocida, 'All You Need Is Kill' de Hiroshi Sakurazaka es un clásico moderno de la ciencia-ficción literaria más trepidante y vertiginosa. La película de Doug Liman acierta con la adaptación apuntalando la dinámica de videojuego que ya tenía el libro original y depurando su componente militar, haciendo más asequibles los personajes. Lo que permanece es su dinámica de Día de la Marmota en 'La guerra de los mundos' y la perfecta originalidad que la convirtió en una de las películas de miniviajes en el tiempo más importantes de los últimos años.

Puedes verla en Netflix y HBO

Aniquilación

Si la estupenda pero algo irregular película de Alex Garland te parece originalísima, acude al libro original de Jeff VanderMeer, un clásico moderno que es pura extravagancia. Ambos tienen un punto de partida similar, la aparición de una zona llamada Área X donde se aventura una expedición intentando determinar su naturaleza. El libro original tiene ramalazos de Stalker y otras historias de viajes a lo indescriptible, y la película mantiene bien el tipo... pero es que el libro es una experiencia límite.

Puedes verla en Netflix

La carretera

El ganador del Pulitzer Cormac McCarthy planteó en esta novela un postapocalipsis tranquilo, devastador y creíble, y basado en ambientes desoladores y personajes muy humanos. La película que lo adaptó fue igualmente rigurosa con el original, y gracias a la interpretación de Viggo Mortensen y a lo sobrio de su puesta en escena consiguió poner en pie un mundo tan devastado y creíble como el de McCarthy.

El último hombre sobre la Tierra

Esta libre adaptación de 'Soy leyenda' consigue ser mucho más fiel y atinada que la posterior y más popular protagonizada por Will Smith gracias a saber mantener el ritmo fúnebre y, sobre todo, a la gran interpretación de Vincent Price, que inyectó grandes dosis de tragedia y soledad al protagonista. La historia que inspiró 'La noche de los muertos vivientes' y prácticamente todo el cine post-apocalíptico moderno recibe aquí una modesta y estéticamente muy admirable visualización.

Puedes verla en Filmin

Johnny Mnemonic

No es una película redonda, desde luego, pero nos apetecía traer por aquí a William Gibson, uno de los autores de ciencia-ficción más influyentes de la historia, pese a que nunca ha tenido una adaptación icónica. 'Neuromante' lo merece y quizás acabe teniéndola, pero de momento, 'Johnny Mnemonic' es un perfecto divertimento sin pretensiones, tan pasado de moda como divertido de revisar, lleno de gadgets, de efectos especiales churriguerescos y con un Keanu Reeves que ya andaba ensayando esa adaptación apócrifa de Gibson que es 'Matrix'.