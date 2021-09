11 películas y series para ver en streaming si te ha gustado 'Dune'

'Dune' es una de las novelas de ciencia-ficción más influyentes y respetadas de la historia. Tras la fallida pero ya de culto adaptación de David Lynch de 1984 llega una nueva versión de Denis Villeneuve, pero el rastro de la novela de Frank Herbert ha salpicado a lo largo y ancho de la historia del cine y la televisión. Traemos 11 producciones audiovisuales a las que acudir si las dunas de Arrakis te han dejado con más ganas de planetas áridos y conspiraciones entre imperios galácticos.

'2001: Una odisea en el espacio' (1968)

Estrenada solo tres años después de la publicación de la novela de Frank Herbert, su producción no recibe la influencia explícita de la épica novela original, pero sí que canaliza la sensación, palpable en la época (y en películas que estaban por venir, como la maravillosa cinta francesa de animación 'El planeta salvaje') de que la ciencia-ficción se podía emplear para ir más allá de las meras historias de aventuras espaciales, sobre todo gracias a la sensibilidad psicodélica de la época. En este caso, la secuencia de la puerta espacial recuerda a las visiones de Paul descritas en la novela, así como la contemplación de la especie humana como fruto de una evolución que marca milenios de vida del cosmos.

Puedes verla en Rakuten TV

'El Topo' (1970)

Si has visto el espléndido documental 'Jodorowsky's Dune', con la detallada historia de cómo Alejandro Jodorowsky intentó poner en pie su propia y megalómana adaptación del libro antes de la llegada de Lynch, sabrás que el imaginario del chileno y el de Frank Herbert tienen mucho en común. Se percibe en todas las películas de su filmografía, pero quizás más en la críptica, esotérica y decadente 'La montaña sagrada', y sobre todo, en el western zumbado y lisérgico 'El topo', con argumento de película de kung fu espiritual y que funciona como un auténtico canto de amor y odio al desierto. Frases como "El desierto es circular; para encontrarlos tendremos que viajar en espiral" no desentonarían en la obra de Herbert.

Puedes verla en Filmin

'Star Wars Episodio IV - Una nueva esperanza' (1977)

Aparentemente no hay concepciones más opuestas de la ciencia-ficción que las de 'Dune' y 'Star Wars': seria, casi sin acción y solemne una, aventurera, despreocupada y gozosamente poco rigurosa la otra. Sin embargo, tienen abundantes elementos en común: retratan una sociedad pseudo-feudal donde la magia y las creencias tienen tanta importancia como la tecnología. No es difícil encontrar paralelismos entre los Fremen y los Jedi, pero sobre todo, son obvios los parecidos entre Arrakis y Tatooine, dos planetas desérticos, con fauna, flora y habitantes autóctonos. Uno con gusanos gigantes, otro con Incursores Tusken. ¿Quién puede más?

Puedes verla en Disney+

'Alien, el octavo pasajero'

Son incontables las películas que se han visto influidas por el proyecto abortado de 'Dune' dirigido por Alejandro Jodorowsky. Por ejemplo, se dice que el famoso plano inicial de 'Contact', donde se atraviesa el cosmos de cabo a rabo, fue concebido por Jodorowssky para la frustrada película, a cuya planificación Robert Zemeckis tuvo acceso. Pero ningún film quedó tan impregnado por las semillas de 'Dune' como 'Alien', donde volvieron a coincidir Dan O'Bannon, Moebius o H.R. Giger, diseñador del monstruo. Muchas de sus ideas para el planeta al que llega la Nostromo se reciclarían incluso en Prometheus, que reitilizó sus diseños del palacio Harkonnen.

Puedes verla en Disney+

'Dune' (1984)

La película de David Lynch es un pequeño y muy caro desastre si lo juzgamos como una adaptación de la novela de Herbert. Pero el tiempo le ha otorgado categoría de culto, y no es para menos: el poderío de muchas de sus imágenes (desde el Barón Harkonnen al Navegante) contrasta con la intención del productor De Laurentiis de convertirla en una nueva 'Star Wars'. El resultado es un engendro estimulante, mucho más divertido de lo que se dice, y con más de un momento de genuina y febril imaginación loca.

Puedes verla en Filmin, Movistar+ y Starz

'Nausicaä del Valle del Viento' (1984)

La última película de Hayao Miyazaki antes de fundar Studio Ghibli ya tiene buena parte de las constantes temáticas que caracterizarían sus películas posteriores, sobre todo el protagonismo femenino y el mensaje ecologista. Estrenada el mismo año que la versión de Lynch de 'Dune', su descripción de un ecosistema hostil en buena parte, con insectos y gusanos gigantes y una especie humana que se rige por costumbres ancestrales, así como los intentos de una fuerza humana colosal por aprovecharse de los recursos de un planeta aún en estado salvaje, dejan claro que el creador japonés era un devoto de la ciencia-ficción clásica occidental.

'Bitelchús' (1988)

Desde luego, no cualquier película de gusanos gigantes tiene que ver con 'Dune'... pero nos gustaría pensar que 'Bitelchús' sí. Al fin y al cabo, estos gargantuescos anélidos a rayas son los que rodean la casa encantada donde los dos fantasmas protagonistas están condenados a vivir por toda la eternidad. Son ellos los que, mudos y vigilantes, impiden que los personajes atraviesen el inmenso desierto que les rodea. O sea, que un poco sí que tiene que ver con 'Dune'.

Puedes verla en Movistar+

'Temblores' (1990)

Si lo que más te gusta de 'Dune' no son las intrigas galácticas ni las metáforas petrolíferas sino los buenos gusanos de arena gigantes, 'Temblores' es una espléndida monster movie que te da justo lo que quieres. Y los resultados son mucho mejores de lo que imaginas: una química apabullante entre Kevin Bacon y Fred Ward es la base de una aventura de rednecks en el desierto enfrentándose a criaturas subterráneas a las que llaman Graboides. Aunque la primera es la mejor, las secuelas (que llegan hasta ahora mismo) mantienen el tipo, porque nunca tenemos suficientes gusanos gigantes.

Puedes verla en Movistar+

'Stargate: SG1' (1997)

Más allá de la sugestiva pero algo simplona película original de Roland Emmerich, esta serie de nada menos que diez temporadas exploró la idea original de una puerta estelar que comunica a los terrestres con civilizaciones espaciales en una serie rebosante de aventura y sentido de la maravilla. De 'Dune' toma, más que elementos argumentales concretos (aunque la película y parte de la serie tienen desiertos para aburrir) el diseño de especies alienígenas / futuras inspirándose en razas y civilizaciones exóticas e históricas de nuestro planeta.

Puedes verla en Amazon Prime Video

'John Carter' (2012)

Si piensas que una pieza de fantasía pulp como esta no encaja con 'Dune' por mucho desiertito que traiga, es porque no has analizado del todo el concepto "cabalgar un gusano de arena gigante", que no es precisamente ciencia-ficción de línea dura. 'Dune' tiene remanentes de la parte más popular y aventurera del género, como demuestra el impacto que la biografía de Lawrence de Arabia tuvo en Herbert, y esta magnífica 'John Carter' es buena manera de prolongar ese espíritu.

Puedes verla en Disney+

'Blade Runner 2049' (2017)

Villeneuve afirma que lleva toda la vida preparándose para 'Dune', y lo que es indiscutible es que algo de su huella se ha visto en películas previas del director. Por ejemplo, las escenas en una Las Vegas desértica de 'Blade Runner 2049', donde un nuevo blade runner (Ryan Gosling) sigue la pista de un viejo agente cazador de replicantes (Harrison Ford). No hay gusanos gigantes, pero está claro que el director ensayó la estética de las tormentas de arena que llevaría a su plenitud en su siguiente película.

Puedes verla en Netflix y Starz