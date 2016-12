Ya están aquí las rebajas de invierno de Steam y Origin: ofertas y herramientas para sacarles el máximo partido

Navidad, época de familia, cenas, celebraciones... y rebajas de Steam. Como cada año por estas fechas, la tienda de videojuegos de Valve comienza con sus ya clásicas Rebajas de invierno, con descuentos importantes en numerosos títulos. Otras tiendas se suman también a la tradición y publican sus propias ofertas. Si te gustan los juegos de PC o estás investigando para regalar uno, te recomendamos que sigas leyendo.

¿Qué es oferta y qué no?

Si ya estás curtido en esto de las rebajas por Internet, estarás acostumbrado a ver cómo las páginas suelen, en algunos casos, no ser del todo sinceras con el porcentaje de descuento que hacen en sus ofertas (lo calculan sobre el precio oficial, que muchas veces no es el que tienen habitualmente). También hay cosas que se rebajan periódicamente. ¿Cómo saber entonces lo que de verdad es una ganga y lo que no? Por fortuna hay herramientas que te ayudan a saberlo.

Buscadores de ofertas e histórico de precios en Steam

En el caso de Steam, Steamdb es una de las más conocidas. En su apartado de rebajas tienes un resumen con los principales descuentos: las ofertas destacadas del día de Steam, otros elementos destacados y los descuentos en las principales franquicias, todo ello con su respectiva fecha de inicio de la promoción.

Pero lo mejor de Steamdb no es eso, sino el buscador de ofertas que aparece en la parte superior derecha. Puedes precisarle el tipo de juego, la categoría y hasta la puntuación y el descuento mínimo para que te pueda encontrar ofertas que se ajusten a lo que buscas. Para cada juego tienes, además, un histórico de precios si entras en su ficha (pestaña Price).

Steamdb no es la única página que existe con una funcionalidad similar. Está Enhanced Steam, una extensión para navegadores que entre otras cosas te dice si un juego está más barato en otra tienda (y que además te dice si ya lo tienes o no), y Steam Prices y Steam Sales, que te muestran el histórico de precios de Steam para todos sus títulos.

Comparadores de precios

Vale, ya sabemos si algo en Steam está más rebajado que en otras ocasiones, pero ¿y si está más barato en otra tienda? A nivel internacional está el comparador de precios Is There Any deal, que te permite buscar por un videojuego y te devuelve en qué tiendas está más barato. Además, tienes posibilidad de cambiarlo a euros y a la región Europa (arriba del todo) y de crear tu propia lista de deseos.

Si deseas algo a nivel local, que te permita por ejemplo comparar con las tiendas habituales de España (Fnac, MediaMarkt, Amazon, etc.) entonces Otogami es tu mejor opción, aunque ten en cuenta que no figuran allí todos los vendedores disponibles (Game, por ejemplo, se queda fuera). Tiene extensión para navegador y además te ofrece precios para las distintas ediciones y plataformas.

Steam: las mejores ofertas en videojuegos

Un año más, Steam vuelve a repetir la misma estrategia que nos ha venido brindando en las últimas ediciones: han desaparecido las ofertas flash y diarias; en su lugar, las ofertas que hoy puedes ver en la tienda serán las que se mantengan durante todo el periodo de rebajas, es decir, hasta el 2 de enero. Cada día, eso sí, irán destacando distintas ofertas en su página principal.

Existen dos tipos de ofertas: las ofertas por juegos individuales, en las que te venden un título a un precio rebajado, y los bundles, en los que agrupan distintos juegos por temática o desarrollador y los venden en pack con descuentos bastante elevados. Y ya no me enrollo más, a continuación os dejo algunas de las ofertas más interesantes que se pueden encontrar en steam estos días:

Juegos:

Packs:

Bundle 'Age of Empires II' , que incluye todas las expansiones, por 17,76 euros.

, que incluye todas las expansiones, por 17,76 euros. Bundle 'Total War' con gran parte de los juegos de la saga y varios DLCs, por 34,99 euros.

con gran parte de los juegos de la saga y varios DLCs, por 34,99 euros. Bundle 'Borderlands' con el primero, el segundo y varios DLCs, por 23,02 euros.

con el primero, el segundo y varios DLCs, por 23,02 euros. Bundle Valve con juegos como el 'Counter Strike: Condition Zero', múltiples 'Half-Life' y más, por 22,35 euros.

¿Más ofertas? Las hay:

Steam: cómo aprovechar para regalar un videojuego

¿Has esperado hasta última hora para hacer las compras de Navidad y ahora ya es tarde para que las principales tiendas online lleguen a tiempo con el reparto? ¿Buscas algún regalo para mañana? ¿O simplemente has visto algún título bien de precio y crees que podría ser un buen detalle para algún familiar o amigo? La tienda de Steam también permite comprar videojuegos para regalar.

Para ello, a la hora de realizar la compra tienes que seleccionar la opción "Purchase as a gift" (Comprar como regalo). Si lo haces, te presentará varias opciones:

Enviar el regalo ahora a través de correo electrónico: llegará al destinatario vía email con un correo de Steam.

Enviar el regalo a través de Steam: si conoces el nombre de usuario del destinatario, puedes enviárselo directamente.

Guardar el regalo en tu inventario para mandar después: ideal si prefieres guardarlo hasta una fecha señalada y mandarlo en ese momento. Para ello, simplemente vas a tu inventario y seleccionas "Send Gift" (Enviar regalo).

No es necesario que quien vaya a recibir el regalo use Steam, ya que puede registrarse para canjearlo.

Steam: las mejores ofertas en hardware

Ojo porque en Steam no sólo están rebajados los videojuegos, sino también el hardware. Por ejemplo:

El mando Steam Controller (análisis) se queda en 38,49 euros. Con funda, por 30 céntimos más.

(análisis) se queda en 38,49 euros. Con funda, por 30 céntimos más. El pack de accesorios para el mando , que entre otros incluye la funda y el receptor, por 36,50 euros.

, que entre otros incluye la funda y el receptor, por 36,50 euros. El Steam Link (análisis), para jugar desde tu PC en cualquier televisor de la casa, por 21,99 euros.

(análisis), para jugar desde tu PC en cualquier televisor de la casa, por 21,99 euros. Pack con el Steam Controller y el Steam Link por 54,43 euros.

Origin y otras tiendas de juegos para PC

Steam no es la única tienda de juegos para PC en ofrecer rebajas estos días. Origin, de EA, tiene sus propios descuentos válidos hasta el próximo 5 de enero:

En GOG despiden el año con descuentos importantes en juegos clásicos y otros no tan clásicos. Aquí puedes ver la lista completa. Además, puedes configurar tus propios packs. En este caso, las ofertas duran hasta el 28 de diciembre.

Los descuentos no se terminan ahí: Humble Bundle también se anima con otro de sus clásicos packs y una oferta especial (y gratuita) por su aniversario:

El juego de conducción 'Grid' está gratis durante las próximas horas. Sí, gratis.

está gratis durante las próximas horas. Sí, gratis. Pack especial de Sierra con distintos títulos (entre ellos el clásico 'Caesar III') por menos de 15 euros.

Imagen de portada | Cavin (fondo, modificada, CC)