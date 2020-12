Xiaomi Mi 10T a precio de locura, el reloj Huawei Watch GT2e baratísimo y el Fire TV Stick Lite es un chollo: Cazando Gangas

¡Bienvenidos y bienvenidas a nuestro recopilatorio semanal con las mejores ofertas en tecnología de la semana! No, no hace falta que mires el calendario: hoy no es viernes, pero como si lo fuera, porque comienza la Navidad y quien más quien menos disfruta de unos días de fiesta. Pero si necesitas renovar tu móvil o un regalo de última hora (ya para Reyes), aquí vas a encontrar muy buenas rebajas. En esta edición destacan las ofertas de Navidad de Media Markt, que por cierto terminan en pocas horas. ¡Comenzamos!

Móviles, tablets y accesorios

Chollazo por prestaciones, precio y rebaja: Xiaomi Mi 10T por 389 euros en Amazon, versión Española. En tiendas como El Corte Inglés de oferta cuesta 40 euros más. Bestial a este precio por specs como su pantalla de tipo LCD IPS 6,67 pulgadas FHD+ con tasa de refresco de 144 Hz (adaptable) con HDR10, procesador Snapdragon 865 + módem 5G, cámara cuádruple gobernada por un sensor principal de 64GB, una batería de 5.000 mAh con carga rápida de 33W.

Samsung Galaxy S20 5G 12/128GB por 749 euros en Amazon (Versión española), 30 euros menos que en Media Markt donde está de oferta. Gama alta de 2020 con lo último en conectividad y un diseño muy atractivo y relativamente compacto. Con panel - de 6.2" Dynamic AMOLED, cuádruple cámara trasera con sensor principal de 64MP, chip Exynos 990, batería de 4000mAh

El "pequeñín" de la última keynote de Apple por 60 euros menos en Amazon: iPhone 12 Mini por 747 euros como en Media Markt, disponible a ese precio en rojo. Cuando probamos el iPhone 12 Mini lo que más nos gustó fue lo cómodo y manejable que resulta su tamaño, además de un rendimiento sobresaliente gracias al conjunto del chip A14, 4GB de RAM y iOS. Otro de sus puntos fuertes es su cámara, idéntica a la del iPhone y con grandes resultados, especialmente de día.

Gama alta de este año pero con los servicios de Google y un gran precio: Huawei P30 Pro New Edition por 580 euros en Amazon, 70 euros menos que en la web oficial. Con nuevos acabados y actualizado. En nuestro análisis del Huawei P30 Pro lo que más nos gustó fue su diseño y construcción, su pantalla con sensor integrado, la versatilidad de las cámaras y el combo de rapidísima carga rápida con gran autonomía.

Rebajón en el realme X50 Pro , el de 8/128GB por 399 euros y el de 12/256GB por 479 euros en Amazon, en otras tiendas rebajado se queda en 500 euros. Precio bestial para la gama alta de la firma china, viene cargado hasta los dientes con conectividad 5G, panel de 6.44”, chip Snapdragon 865, cámara cuádruple

También está rebajado el Xiaomi Mi 10T Lite de 128GB , a 299 euros en Media Markt, normalmente cuesta 30 euros más. Cuenta con una pantalla IPS de 6,67 pulgadas de 120 Hz y resolución FullHD+, el chip Snapdragon 750G con 6 GB de memoria RAM , una batería de 4.820 mAh con carga rápida de 33W, cámara cuádruple trasera con un sensor principal de 64MP y conectividad 5G.

Sigue a precio de Black Friday: POCO X3 NFC de 128GB de los 269 oficiales a 229 euros en Amazon, rebaja de unos 30 euros respecto a otras tiendas. El POCO X3 NFC es uno de los teléfonos del año en calidad precio y uno de los vencedores de los premios Xataka. Con panel IPS 6,67" FullHD+ con una tasa de refresco de 120 Hz, procesador Snapdragon 732G, y una enorme batería de 5.160 mAh con carga rápida de 33W.

En otras tiendas supera los 200 euros, en Amazon el OPPO A72 4/128GB por 189 euros. A ese precio es de lo más completo, con panel de 6.5" FHD+, Snapdragon 665, cámara trasera 48MP+8MP+2MP+2MP, baterías de 5.000 mAh

Redmi Note 9S de 128GB por 189 euros en Media Markt, en otras tiendas está por encima de 200 euros. Con envío rápido y gratis. Cuando probamos el Redmi Note 9S destacamos su autonomía, capaz de hacer que nos olvidemos del cargador durante dos días, lo resultona que resulta la pantalla y el rendimiento de su configuración de cámaras en escenarios diurnos.

Preciazo para la experiencia de OxygenOS: OnePlus N100 4/64GB por 149 euros en Amazon, rebaja de 50 euros en el nuevo teléfono barato llega con pantalla LCD HD+ de 6.52", triple cámara trasera y una gran batería de 5000 mAh

Ha bajado 25 euros el TCL 10L 6/64GB , a 149 euros en Amazon. Smartphone con panel de 6,53" con un Snapdragon 665, cámara cuádruple de 48+8+2+2 MP, NFC para pagos y batería de 4.000 mAh

Ojo porque va a volar: HONOR 9x Pro 6/256GB por 129 euros en la web oficial, bajada de más de 100 euros en un terminal con unas grandes specs para ese precio (basta la RAM o la capacidad como ejemplos). Con panel 6.59" FHD+, chip KIRIN 810, batería de 4000mAh, NFC y Android 10

¿Buscas un smartwatch con una interfaz agradable y una completa oferta en salud? Ojo porque el Fitbit Sense está rebajado a 298 euros en Amazon, unos 30 euros menos que en otras tiendas. El buque insignia de la marca cuenta con un sensor de actividad electrodérmica, sensor de ritmo cardíaco continuo, un sensor de temperatura corporal y la medición de Sp02. En cuanto al registro deportivo, es capaz de monitorizar hasta 20 disciplinas y cuenta con GPS integrado. Con NFC para pagos, panel AMOLED, autonomía de 6 días y carga magnética

Un veterano por 20 euros menos que en otras tiendas: Apple Watch Series 3 por 199 euros en Media Markt, una opción para quien quiera probar un smartwatch de Apple y busque algo asequible. Cuenta con un diseño conservador que apenas ha variado con el paso de las generaciones, geolocalización GPS y el chip W2.

Uno de los smartwatch con mejor relación calidad precio del mercado vuelve a estar rebajadísimo: Huawei Watch GT2e por 99 euros en la web oficial. En nuestro análisis del Huawei Watch GT2e destacamos su vocación deportiva y su autonomía, por encima de modelos similares de otras marcas, lo atractivo de su diseño y la precisión en mediciones deportivas y de actividades como el sueño.

Si prefieres una estética más alargada y refinada, el Huawei Watch Fit por 79 euros en la web oficial, 10 euros menos que en otras tiendas donde está rebajado

Ahórrate unos eurillos en el nuevo Amazfit Bip U , a 57 euros en Media Markt. El nuevo smartwatch de la familia cuenta con el diseño habitual, GPS, 60 modos deportivos, medidor de frecuencia y de la saturación de oxígeno en sangre

Una pulsera de actividad de lo más completa y a mitad de su PVP: Huawei Band 4 Pro por 39 euros en la web oficial y El Corte Inglés. Monitoriza sueño, pasos, distancia, calorías, varios deportes y además cuenta con GPS para poder dejar el móvil en casa y aún así registrar la geolocalización

Ideal para amantes de lo retro: Amazfit Neo por 29 euros en Media Markt, baja 5 euros este smartwatch que parece un Casio

20 euros menos en Media Markt en el Kobo Libra H2O, a 159 euros en Media Markt. Lector de eBooks con panel de 7" con iluminación Comfortlight PRO, certificación IPX8, botones físicos laterales para pasar página y 8 GB de capacidad

Samsung Galaxy Tab S7 de 128GB con Wi-Fi por 595 euros en Media Markt, en otras tiendas ha bajado un poquito menos, quedando 599 euros en El Corte Inglés, FNAC y la web oficial. Viene con pantalla LTPS IPD LCD de 11" con resolución de 1.600 x 2.560 píxeles (WQXGA) en formato 16:10, compatibilidad con HDR10+ y tasa de refresco de hasta 120 Hz. Potencia en su interior, con el procesador Qualcomm Snapdragon 865+, 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. La batería es de 8.000 mAh con carga rápida a 45W

Más barata también en Media Markt Samsung Galaxy Tab A7 con 3GB de RAM y 64GB a 214 euros, genial teniendo en cuenta que en otras tiendas roza los 250 euros. Una tableta para toda la familia con cuerpo metálico, panel de 10.4", procesador Snapdragon 662, buena autonomía, sonido estéreo cuádruple para una experiencia multimedia más completa e incluso modo infantil.

Si estos días andas buscando una tableta sencilla y básica para navegación y consumo de contenido que pueda conectarse a internet en cualquier parte gracias al 4G, ojo porque la Lenovo Tab M10 4G está rebajada a 149 euros, en otras tiendas cuesta 30 euros más. Se trata de una tableta veterana, con un panel de 10.1 pulgadas con resolución HD, procesador Snapdragon 429 con 2 GB de RAM y 32 GB de capacidad que ejecuta Android. Con una autonomía aproximada de 9 horas.

¿Buscas una tableta sencilla, compacta y económica? La HUAWEI MatePad T8 2/16GB está a 99 euros en la web oficial. Con panel de 8" y sin servicios de Google

AirPods Pro por 199 euros en eBay, 20 - 30 euros menos que sitios donde está rebajado.Los AirPods Pro cuentan con resistencia IPX4 al agua y una efectiva tecnología de cancelación de ruido. Según nuestra review, proporcionan una buena experiencia entre precio y prestaciones, ganando en fiabilidad de uso y calidad global de sonido respecto a los AirPods.

El precio más bajo para la última generación de uno de los mejores auriculares Bluetooth con cancelación de ruido está en eBay: Sony WH-1000XM4 usando el cupón PQ42020 durante el proceso de compra se quedan en 256 euros con envío rápido desde Europa y eso sí, un año de garantía. Uno de los mejores auriculares inalámbricos con cancelación de ruido en su última versión con novedades como la adaptación del sonido al entorno y unos controles más intuitivos

AirPods por 130 euros en Media Markt, 20 euros menos que en otras tiendas. La última generación de los AirPods han mejorado en autonomía y conectividad, conservan su diseño característico que ofrece sujeción y buen aislamiento, disponen de nuevo chip y ofrecen soporte de Siri en manos libres.

Bajada en varias tiendas hasta su mínimo histórico en los Huawei FreeBuds Pro , a 139 euros en Amazon, El Corte Inglés, Huawei, en otros sitios cuestan 20 euros más. Auriculares verdaderamente inalámbricos con cancelación de ruido dinámica, doble antena, grandes drivers de 11mm (para este tipo de auricular), BT 5.2.

Vuelven a su precio mínimo histórico (el mismo que en el Black Friday) los auriculares inalámbricos Sony WH-CH700NB, ahora a 79 euros en Amazon y Media Markt. Con cancelación de ruido, hasta 35 horas de autonomía y conectividad NFC

Informática y accesorios

Acer Aspire 7 A715-75G-59MG por 100 euros menos en PcComponentes. A 699 euros es de lo más completo si buscas un equipo todoterreno con diseño sobrio. Con procesador Intel Core i5-10300H, 8GB de RAM, un SSD de 256GB y la tarjeta gráfica GTX1650. Con panel de 15,6 FHD y amplia oferta de puertos

Acer Aspire 7 A715-75G-59MG Intel Core i5-10300H/8GB/256GB SSD/GTX1650/15.6" PVP en PcComponentes 699€

El ASUS TUF Gaming A15 FA506II-BQ029 sigue más barato en Amazon: 921 euros en Amazon, casi 200 euros menos que hace unos días. Destaca por su procesador AMD Ryzen 7 4800H, 16 GB de RAM y SSD de 1 TB. Más ajustada su gráfica, una GTX 1650 Ti de 4 GB. Con panel de 15,6" FullHD y sin sistema operativo

Rebaja de 100 euros en el Lenovo Legion 5 , a 999 euros en Amazon, de lo mejor en su rango de precios para jugar. Portátil gaming con panel de 15.6" FullHD a 120Hz, el moderno y potente procesador AMD Ryzen 7-4800H, 16GB RAM, SSD de 512GB, gráfica RTX2060-6GB. Sin Sistema Operativo

ASUS ZenBook 14 por 999 euros en El Corte Inglés, un ultrabook de 14" con vocación profesional y doble pantalla Intel Core i7-10510U, 16GB de RAM, SSD de 512GB + 32 GB Optane, Intel Graphics y Windows 10 Home. Un modelo de la misma familia e idénticas specs cuesta casi 200 euros más en Amazon

Versátil, ligero y a precio mínimo en Amazon: Microsoft Surface Laptop 3 por 896 euros, 100 euros menos que en otras tiendas. Con panel táctil de 13.5" , procesador Intel Core i5-1035G7, 8GB RAM, 128GB SSD y Windows 10 de serie. Muy interesante para uso general en movilidad por sus prestaciones

El HP 15s baja 100 euros hasta los 854 euros en El Corte Inglés, una bestia para uso exigente (no edición o gaming) con un Core i7 1165G7, 16GB de RAM y 1TB SSD

El nuevo HUAWEI MateBook 14 por 100 euros menos en la web oficial: 799 euros, buen diseño y lo último en hardware para trabajo intensivo en movilidad gracias a su ligereza. Viene con procesador AMD Ryzen 5 4600H, 16GB de RAM y SSD de 512GB y un panel de 2K. Si además compras una mochila, te descuentan 20 euros.

50 euros menos en el Acer Aspire 5 A515-56-73EY , en Media Markt por 699 euros. Un portátil para uso general moderno y potente. Con panel 15,6" Full HD, el nuevo Core i7-1165G7, 8 GB de RAM, SSD de 512 GB, gráfica Iris Xe, y FreeDOS

ASUS Chromebook Z1400CN-BV0306 por 240 euros en Amazon, bajada de 60 euros en este sencillísimo Chromebook con panel 14" HD, procesador Celeron N3350, 4 GB de RAM, 32 GB de eMMC. Interesante para navegación y tareas sencillas

Oferta flash ideal para ordenador de salón conectado a la TV: CHUWI CoreBox a 237 euros (normalmente cuesta unos 50 euros más) en Amazon, un mini PC con un Core i5-5257u, 8GB de RAM y 256GB con Windows 10. Con WiFi dual band + Gigabit Ethernet

Últimas horas para aprovechar la oferta de lanzamiento del Xiaomi Monitor 1C en Amazon, donde cuesta 99,99 euros. Un monitor para uso general muy atractivo a ese precio: con panel IPS de 23,8" FHD, tecnología Low Blue Light , soporte ajustable, frecuencia de refresco de 60 Hz y tiempo de respuesta de 6ms. Con un diseño con bordes finos para montar varios, es un buen candidato para productividad a precio ajustado

De 500 euros a 424 euros en el monitor ultrapanorámico curvo Samsung LC34H892WGUXEN en Amazon. Con panel QLED de 34" con resolución 3.440 x 1.440 píxeles, tasa de refresco de 100 Hz y 4 ms de tiempo de respuesta. Muy atractivo para productividad por calidad de imagen y tamaño

Ozone DSP24 240 , de 299 euros a 199 euros en Amazon, un monitor gaming con panel de 24 FHD, tiempo de respuesta de 1ms, tasa de refresco de 240hz, con Freesync y HDR

40 euros menos en El Corte Inglés en el monitor gaming LG 27MK400H-B, a 119 euros. Con panel TN de 27" con resolución FHD, tiempo de respuesta de 2 ms, 75Hz de tasa de refresco y FreeSync

150 euros menos en el pack de 3 unidades eero Pro de Amazon, a 350 euros. Sistema Wi-Fi mesh con diseño minimalista capaz de cubrir hasta 560 metros cuadrados, de fácil instalación y con tecnología TrueMesh

Presentamos el sistema wifi de malla Amazon eero Pro: 3 unidades PVP en Amazon 350,00€

Espacio a raudales con una rebaja de 50 euros respecto a su precio anterior en Amazon: WD Elements Desktop de 14TB por 237 euros. Disco duro externo de sobremesa con USB 3.0

Blue Microphones Snowball ICE por 54,99 euros en Amazon y PcComponentes, rebaja de 15 euros en este compacto micrófono para grabación y transmisión en PC y Mac con cápsula de condensador cardioide y soporte ajustable

De nuevo a precio de Black Friday: HUAWEI WiFi AX3 por 49 euros en la web oficial. Diseño compacto y minimalista con WiFi 6 Plus Revolution a 3000 Mbps y la posibilidad de conectar hasta 128 dispositivos en doble banda

En Amazon ronda los 80 euros, en PcComponentes los cascos gaming Asus TUF Gaming H7 Core rebajadísimos a 45,99 euros. Compatibles con PC, PS, Xbox, Switch. Con un diseño robusto y cómodo

Vuelve a su precio mínimo histórico el Western Digital Azul SN550 , a 99 euros en Amazon. Un SSD de tipo NVMe Gen3 x4 PCIe M.2 2280 con tecnología 3D NAND de 1TB

Se desploma en Amazon el SSD Crucial P5 500GB CT500P5SSD8, una unidad interna de SSD de tipo 3D NAND PCIe Gen 3 NVMe, ahora a 70 euros

Imagen y sonido

¿Una smart TV o una obra de arte? Compra Samsung The Frame más barata en Amazon en diferentes tamaños: la de 55 por 999 euros y la de 32 por 419 euros, bajada de 100 y 30 euros respectivamente. Con panel QLED 4K compatible con HDR10+ y con Tizen como SO

Samsung T32LS03 The Frame QLED 4K 2020 - Smart TV de 32", Resolución 4K UHD, HDR 10+, Inteligencia Artificial 4K, Multi View, Ambient Mode, One Remote Control, Soporte de pared No Gap Incluido PVP en Amazon 419,99€ PVP en El Corte Inglés por 483,00€

En la mayoría de tiendas la LG 75UN85006LA supera los mil euros, en Media Markt está a 814 euros . Smart TV de gama media de este año con panel IPS de 75" como la anterior, con HDR10 y Dolby Vision, el intuitivo WebOS 5.0 como SO y un puerto con interfaz HDMI 2.1. Muy interesante no solo para contenido en streaming, también para gaming

Mas de 100 euros de diferencia respecto a otras tiendas en la Philips 65PUS7805 , a 659 euros en PcComponentes. Una smart TV de 2020 a caballo entre la gama de entrada y media que destaca por el tamaño de panel (65" de tipo IPS), la compatibilidad con HDR10+ y Dolby Vision y el sonido Dolby Atmos. Con Saphi como SO

Samsung QLED 4K 2020 Samsung QE55Q60T de 55" rebajado casi 100 euros en PcComponentes, donde cuesta 659 euros. Si preferimos más pequeña, el de 43" cuesta 449 euros en eBay. Con panel de tipo VA con retroiluminación periférica Edge LED, es compatible con el alto rango dinámico HDR, HDR10, HDR10+, Quantum HDR y cuenta con el intuitivo Tizen 5.5 como sistema operativo. Para jugar, el modo automático de baja latencia y Game motion plus, un modo muy interesante para determinados juegos donde el movimiento no es clave, pero queremos una mayor calidad de imagen.

Si buscas una smart TV grande y actual de una marca de referencia, la LG 65UN70006LA cuesta 569 euros en PcComponentes, en otras tiendas supera los 600 euros. Con panel IPS de 65" con esquema de retroiluminación Direct LED compatible con HDR10 Pro y con WebOS 5.0 como SO. Con modo automático de baja latencia

Casi 50 euros menos en la Panasonic TX-65GX710E , a 603 euros en Amazon. Una smart TV del año pasado que destaca por el tamaño y tipo de panel, de 65" VA. Con retroiluminación Edge LED y HDR10+ y el SO de la marca

Philips 50PUS8555/ 12 por 549 euros en El Corte Inglés, rebajada en otras tiendas ronda los 600 euros esta smart TV 4K de este año con panel VA UHD 4K de 50" con Ambilight compatible con HDR10+ y Dolby Vision, con Android TV y sonido Dolby Atmos. Gran opción en la gama media para amantes del cine y series

Más de 100 euros de rebaja en la LG 49SM8500ALEXA , gama media alta del año pasado con panel de 49" 4K UHD compatible con HDR10, Dolby Vision, sonido Dolby Atmos y webOS 4.5 (de los mejores del mercado), Local Dimming, Dolby Atmos y Web OS 4.5 como SO. Por 499 euros en Amazon

Todo un clásico: Xiaomi Mi TV 4S de 65" baja de 699 euros a 499 euros en Media Markt. La de 43" pasa de los 349 euros oficiales a 299 euros en Media Markt. Súper descuentos para estas smart TVs 4K con Android TV, Chromecast integrado y soporte HDR

Ahórrate 50 euros respecto a la tienda oficial en la TD Systems K58DLX11US, a 399 euros en Amazon y PcComponentes. Un smart TV sencillísimo pero con panel de 58" Ultra HD 4K y sistema operativo Android 9.0 (AOSP).

¿Buscas una smart TV con Android TV asequible? TCL 50P715 con rebaja de 50 euros en Media Markt: 299 euros, nada mal para sus características. Cuenta con un panel de tipo VA con retroiluminación Direct LED con resolución 4K de 50" y es compatible con HDR10. Destaca por su sistema operativo, el completísimo y cuidado Android TV y además integra Chromecast. Es compatible con los asistentes de voz Alexa y Google Assistant

Sigue a precio de Black Friday: Fire TV Stick Lite por 19,99 euros en Amazon y Media Markt, 10 euros menos para la propuesta más sencilla, que alcanza Full HD y es compatible con HDR, HDR10+ y HLG, con sonido Dolby Atmos y mando simplificado. Si quieres el mando con control de voz, Fire TV Stick por 29,99 euros (antes 39,99 euros)

Presentamos el Fire TV Stick Lite con mando por voz Alexa | Lite (sin controles del TV), streaming HD, modelo de 2020 PVP en Amazon 19,99€ PVP en MediaMarkt por 19,99€

Si buscas un set top box para contenido en streaming pero también para jugar, el NVIDIA Shield TV baja 25 euros en Amazon hasta los 134 euros . Aquí tienes nuestro análisis

Sony HT-SF150 por 98 euros en Amazon y Media Markt, 20 euros menos que en otras tiendas donde está de oferta esta compacta barra de sonido con configuración 2.0, 120W de potencia y conectividad Bluetooth

Casi a mitad de su PVP y muy cerca de su precio mínimo histórico la Samsung HW-Q70T (2020) , a 339 euros en El Corte Inglés. Una ambiciosa barra de sonido con distribución 3.1.2, sonido True Dolby Atmos, compatible con DTS:X y Q Symphony. Con Alexa integrada

En otras tiendas supera los 150 euros, en El Corte Inglés la Samsung HW-N400 por 126 euros. Barra de sonido inalámbrica con configuración 2.1 con Bluetooth

GoPro HERO8 Black baja 50 euros en Amazon, a 309 euros. Una cámara de acción robusta, compacta y muy fácil de usar. Graba en 4K, con función HyperSmooth 2.0, modo superfoto y HDR, transmisión en directo a 1080p

Consolas y videojuegos

Ahórrate 20 euros en el mando oficial de la PlayStation 4 porque está disponible a 39,99 euros en Media Markt con envío rápido y gratis, mismo precio que en Amazon

Nintendo Switch+ Capitán Tsubasa por 329,95 euros en eBay, por lo que cuesta en otras tiendas la consola más versátil de Nintendo, aquí te la llevas con un juego de los míticos Oliver y Benji

Para amantes de lo retro: Nintendo Game & Watch: Super Mario Bros por 49 euros en Amazon, Media Markt y PcComponentes. Con un diseño retro, recupera el concepto del modelo original puesto a la venta en Japón en el año 1980. Incluye el título original de Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2: The Lost Levels, Ball (versión Mario), y un reloj digital con 35 animaciones distintas

Mando a distancia PS5 por 10 euros menos en Amazon, a 28 euros, para aprovechar el potencial de tu nueva consola para consumo de contenido en streaming. También está rebajado 5 eurillos el ## mando Dualsense, a 64,90 euros

Si tienes una Xbox, aprovecha: 3 meses de Game Pass Ultimate por 1 euro, pagas el euro por el primer mes y te llevas otros dos de regalo

Epic Games da un juego gratis cada día desde ayer y durante dos semanas, si lo reclamas será tuyo para siempre. Ayer fue y todavía está disponible 'Cities: Skylines'.

Casa conectada

Echo Dot de 4º gen + 6 meses de Amazon Music Unlimited por 29,99 euros, chollo ya que solo el altavoz cuesta el doble y te llevas medio año del Spotify de Amazon. El nuevo Dot llega con un diseño renovado con forma estética y un sonido ligeramente mejorado, la oferta es redonda. Eso sí, si lo quieres para regalar, de acuerdo con Amazon no llegará hasta principios de Enero (En estos momentos indica llegada estimada del 4 al 10)

Amazon Echo Dot (4.ª generación) tela de color antracita+ Amazon Music Unlimited (6 meses GRATIS con renovación automática) PVP en Amazon 29,99€

Rebajón en el Echo Show 8 , el altavoz "inteligente" con pantalla de 8 pulgadas, cuyo PVP es de 129 euros, en Amazon supera los 100 euros y en Media Markt cuesta 64,99 euros

El Echo Show 5 está a mitad de precio en Amazon: todo el potencial de Alexa con una pantalla de 5,5" para ver sus respuestas, navegar o hacer videollamadas. Por 44,99 euros

Súper rebajado el Lenovo Smart Clock en PcComponentes, a un 61% menos de su PVP: 34,99 euros cuesta este despertador conectado con Google Assistant, altavoz de 3W con potencia de 6W RMS y pantalla táctil de 4" para visualizar la hora, temperatura y las respuestas del asistente de Google

Aplica el cupón y benefíciate de un descuento de 15 euros que deja este pack de 4 enchufes de TECKIN compatibles con Alexa y Google Assistant por 30 euros

Cecotec Conga 1790 está a 159 euros en Media Markt, casi 50 euros menos que en otros comercios. A ese precio tendrás un robot aspirador con 160 minutos de autonomía que puede aspirar, pasar la mopa y fregar. Además podrás manejarlo desde tu móvil gracias a su app. Con navegación aleatoria.

Si buscas una Roomba barata pero con conectividad para manejar desde el móvil, la Roomba 692 rebajada a 199 euros en Amazon. Navegación aleatoria con el algoritmo de iRobot, fácil de usar y app de lo más intuitiva

Conga 7090 por 599 euros en Amazon, PcComponentes, Media Markt y Cecotec, 100 euros menos que en otras tiendas donde está rebajado. El buque insignia de Cecotec destaca por sus 10.000 Pa de potencia, app con 50 planes de limpieza y multimapa, navegación láser

Otros

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 está a precio de Black Friday en Media Markt: 449 euros y Amazon, 100 euros menos que su precio oficial y más barato que en otros comercios donde está rebajado. El Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 es el modelo más completo de Xiaomi. Con una gran autonomía de hasta 45 km y un potente motor que, aunque capado a 25 km/h por ley, agradeceremos en adelantamientos y cuestas. Este nuevo modelo ha mejorado su sistema de frenado y su visibilidad.

Para los más techies, rebajón en el Taurus MyCook Touch : 599 euros cuesta en Media Markt, en otras tiendas sobrepasa los 800 euros. Este robot de cocina, con 1600W de potencia, rango de temperaturas de 40º hasta 140 ºC y 10 velocidades con una jarra de acero inoxidable de 2 litros destaca por su conectividad Wi-Fi, lo que permite acceder a más de 8000 recetas para elaborar de forma guiada o manual.

70 euros menos en el Mambo 10070 , a 259 euros en Amazon. Robot de cocina de gama alta de Cecotec con báscula integrada, jarra de acero inoxidable de 3,3 litros, recetario y pantalla táctil para fácil manejo

70 euros de rebaja en este pedazo de pack perfecto para regalar amantes de la serie: Juego de Tronos: La colección completa en Blu-Ray por 160 euros en Amazon

Hay stock y además está más barato: Star Wars Baby Yoda The Child Animatronic por 52,99 euros en Amazon. Le tocas la cabecita y emite sonidos inspirados en la serie

