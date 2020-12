Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 a precio de Black Friday y más ofertas: 11 chollos para comprar o regalar en Navidad de Media Markt

Media Markt sigue amenizando estas fechas antes de Navidad y durante la Navidad (especialmente interesante para los Reyes Magos) con ofertas en electrónica, informática y tecnología con envío rápido para estos días. Algunas de sus mejores ofertas han volado, pero todavía quedan otras y han aparecido nuevos productos top rebajadísimos. Estas son las mejores ofertas en tecnología Media Markt para Navidad.

Xiaomi Mi Electric Scooter 2

El Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 está a precio de Black Friday en Media Markt: 449 euros, 100 euros menos que su precio oficial y más barato que en otros comercios donde está rebajado.

El Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 es el modelo más completo de Xiaomi. Con una gran autonomía de hasta 45 km y un potente motor que, aunque capado a 25 km/h por ley, agradeceremos en adelantamientos y cuestas. Este nuevo modelo ha mejorado su sistema de frenado y su visibilidad.

Apple Watch Series 3

Si quieres probar (o regalar) un smartwatch de Apple, con su buen diseño y la gran experiencia que ofrecen (especialmente si tienes un iPhone), esta es una gran oportunidad para hacerlo a un precio bajísimo con un modelo veterano pero muy interesante para quienes no necesiten lo último: el Apple Watch Series 3 por 199 euros, normalmente cuesta unos 20 - 30 euros más.

El Apple Watch Series 3 cuenta con tres años en el mercado, con un diseño conservador que apenas ha variado con el paso de las generaciones, geolocalización GPS y el chip W2.

Fire TV Stick Lite

Uno de los dispositivos más atractivos del ecosistema de Amazon, a su precio mínimo histórico: el funcional Fire TV Stick Lite por 19,99 euros con envío gratis en 24/48 horas. Este sencillo stick es apto no solo para convertir en smart TV cualquier televisor con puertos HDMI, sino también para quienes no se apañan con el SO de su tele o este se ha quedado desactualizado. Es capaz de reproducir contenido en Full HD, es compatible con HDR, HDR10+ y HLG, con sonido Dolby Atmos y mando simplificado.

Lenovo Tab M10 4G

Si estos días andas buscando una tableta sencilla y básica para navegación y consumo de contenido que pueda conectarse a internet en cualquier parte gracias al 4G, ojo porque la Lenovo Tab M10 4G está rebajada a 149 euros, en otras tiendas cuesta 30 euros más.

Se trata de una tableta veterana, con un panel de 10.1 pulgadas con resolución HD, procesador Snapdragon 429 con 2 GB de RAM y 32 GB de capacidad que ejecuta Android. Con una autonomía aproximada de 9 horas.

Acer Aspire 5

Sigue vigente probablemente la mejor oferta en informática de Media Markt en calidad precio: este Acer Aspire 5 rebajado 50 euros hasta los 699 euros. En este rango de precios es muy complicado encontrar algo tan moderno y potente.

Cuenta con un panel 15,6" Full HD, el nuevo y potentísimo Core i7-1165G7, 8 GB de RAM, SSD de 512 GB, gráfica Iris Xe, y FreeDOS. No es un portátil para gaming o edición, pero tiene suficiente músculo para tareas exigentes.

Nintendo Switch Lite con 'Animal Crossing'

También está disponible una de las mejores ofertas para regalar esta Navidad. Y es que normalmente solo la consola ya supera los 200 euros, pero en Media Markt a ese precio incluye el exitoso 'Animal Crossing:New Horizons' y tres meses gratis de Nintendo Online para disfrutar de más juegos. Todo el pack cuesta 199 euros

Xiaomi Mi 10T Lite 128GB

Este Xiaomi Mi 10T Lite de 128GB habitualmente suele costar unos 330 euros, pero en Media Markt está disponible por 299 euros con envío gratis rápido.

A ese precio te llevas uno de los terminales más atractivos del amplio catálogo de Xiaomi, con una relación entre prestaciones y coste brutal. Entre sus reclamos, una pantalla IPS de 6,67 pulgadas de 120 Hz y resolución FullHD+, el chip Snapdragon 750G con 6 GB de memoria RAM , una batería de 4.820 mAh con carga rápida de 33W, cámara cuádruple trasera con un sensor principal de 64MP y conectividad 5G.

Taurus MyCook Touch

Si andas buscando un robot de cocina de gama alta que sea fácil de usar y esté conectado, este Taurus MyCook Touch tiene un rebajón. Hay tiendas en las que está disponible de oferta por más de 800 euros, aquí lo tienes por 599 euros.

Este robot de cocina, con 1600W de potencia, rango de temperaturas de 40º hasta 140 ºC y 10 velocidades con una jarra de acero inoxidable de 2 litros destaca por su conectividad Wi-Fi, lo que permite acceder a más de 8000 recetas para elaborar de forma guiada o manual.

Mando Dualshock V2 Sony

Ahórrate 20 euros en el mando oficial de las PlayStation 4 estos días, ya que está disponible por 39,99 euros en Media Markt con envío rápido y gratis. Una gran oportunidad para seguir exprimiendo las consolas de Sony con el mando original, sin cables y muy ergonómico.

TCL 50P715

¿Buscas una smart TV con Android TV asequible? Ojo a esta TCL 50P715 porque estos días está más barata de lo habitual gracias a una rebaja de 50 euros que la deja en 299 euros, nada mal para sus características.

Cuenta con un panel de tipo VA con retroiluminación Direct LED con resolución 4K de 50" y es compatible con HDR10. Destaca por su sistema operativo, el completísimo y cuidado Android TV y además integra Chromecast. Es compatible con los asistentes de voz Alexa y Google Assistant

Cecotec Conga 1790 Vital

Para regalar o para hacer de la limpieza doméstica una tarea más cómoda y rápida, este sencillo Cecotec Conga 1790 está a 159 euros, casi 50 euros menos que en otros comercios. A ese precio tendrás un robot aspirador con 160 minutos de autonomía que puede aspirar, pasar la mopa y fregar. Además podrás manejarlo desde tu móvil gracias a su app. Con navegación aleatoria.

