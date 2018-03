Un Xiaomi Mi A1 por 179 euros o la Nintendo Switch por debajo de 300 euros son ofertas de Cazando Gangas

Xiaomi Mi A1 barato y en 48 horas en casa . No te vamos a descubrir ahora todas las virtudes del Xiaomi Mi A1 ( mejor lee nuestra review completa ), pero sí que te tenemos que advertir que en Gearbest, el modelo internacional con 4 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento, está a 179 euros . Y te la envían desde España en 48 horas.

Moto G5 y G5 Plus a su menor precio histórico. Con motivo del MWC de Barcelona, esta semana todavía tenemos una mejor oferta para el Moto G5 y el G5 Plus. El primero, con sus 119 euros, alcanza su precio más bajo de siempre en Amazon (16 GB de memoria interna y 2 GB de RAM) mientras que el G5 Plus supone una importante rebaja para quedarse en solo 209 euros.