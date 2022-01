La tablet realme Pad a irresistibles 189 euros, la smart TV más barata de Xiaomi a precio de derribo y más: Cazando Gangas

Far Cry 6 para PS4 por 31 euros en PcComponentes, en otras tiendas ronda los 40 euros este shooting en primera persona

Nintendo Switch + 12 meses Switch Online a 299 euros en Amazon, por lo que cuesta la consola oficialmente, te llevas un año de juegos. En Xtralife te llevas la Nintendo Switch con Story of Seasons: Friends of Mineral Town, Professor Rubik Brain Fitness y New Super Lucky's Tale por 299 euros. Otra opción para pagar menos: en Worten la tienes por 279 euros. Juega en modo sofá o en movilidad su impresionante catálogo de exclusivos