Samsung Galaxy S21 Ultra 5G más barato y con regalo y 22 smart TV 4K a precio de escándalo: Cazando Gangas

Un All in one de lo más asequible para quienes quieran un ordenador doméstico para navegación, ofimática básica y esporádica y poco más: Lenovo IdeaCentre AIO 3 22ADA05 a 399 euros en PcComponentes, lo más ajustado de este equipo es su procesador, un sencillo AMD 3020e, y sus 4GB de RAM. Con un SSD de 128GB y panel de 21.5"