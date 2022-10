Prime Day Octubre 2022: Mejores ofertas del día en tecnología y gadgets especial Cazando Gangas

¡El segundo Prime Day de 2022 da el pistoletazo de salida en estos momentos! Si todavía no eres miembro de Prime Day, aprovecha los 30 días gratis de prueba y suscríbete para disfrutar de estas ofertas, de envío rápido y gratis, otras ventajas y además puedes darte de baja cuando quieras. El volumen de ofertas es tan elevado en estas 48 horas que hemos seleccionado lo mejor de lo mejor para que no te pierdas nada, porque los chollos vuelan. No pierdas de vista este recopilatorio con las mejores ofertas en electrónica y tecnología del Prime Day de Octubre 2022 que estará en constante actualización.

Ofertas en constante actualización

Móviles, tablets y accesorios

Ojo al OnePlus 10 Pro 5G 12/256GB, una bestia que baja de los mil euros a 776 euros activando el cupón de 50 euros. Cuando probamos este OnePlus 10 Pro destacamos su rendimiento superlativo, su carga rapidísima y la calidad a la hora de grabar vídeo.

OnePlus 10 Pro 5G con 12GB RAM y 256GB de memoria con Cámara Hasselblad de segunda generación para móvil - 2 años de garantía - Volcanic Black en Amazon Prime por 776,99€ PVP en OnePlus 999€

Cae a mínimo el Xiaomi Redmi Note 10 Pro de 8/128GB , a 239 euros, en nuestro análisis del Xiaomi Redmi Note 10 Pro nos gustó la fluidez de su pantalla, su sonido y que pese a ser un teléfono grande, es manejable

Precio mínimo para el Xiaomi POCO M4 Pro de 8/256GB a 229 euros, 40 euros menos en este smartphone con panel AMOLED de 6,43 pulgadas a 90Hz, chip Helio G96, tres cámaras traseras con sensor principal de 64MP y gran batería de 5000mAh

Si buscas un smartphone básico, el Samsung Galaxy M13 de 4/64GB a 129 euros es un magnífico candidato. Entre sus bazas, una pantalla FullHD+ y una triple cámara trasera con sensor principal de 50 megapíxeles

También a precio mínimo el Xiaomi Redmi 2 Lite, un chollo si buscas un reloj inteligente básico. Según nuestro análisis, este smartwatch con GPS destaca por su calidad precio, ligereza y autonomía. Ahora por 47 euros, baja de los 60 euros

Si te tomas el deporte muy en serio o conoces a alguien que encaje en esta descripción, el reloj deportivo con GPS Garmin Fenix 6x Pro baja más de 100 euros quedando en 369,99 euros. Con métricas avanzadas para tus entrenos y mapas preinstalados de Topoactive de Europa.

De rondar los 200 euros a 149 euros el Garmin Instinct , otro reloj deportivo con GPS con diseño resistente según estándares militares y con altímetro, barómetro y brújula electrónica de tres ejes

Precio mínimo histórico para el Fitbit Versa 3 , a 129,90 euros, 25 euros menos que hace unas horas. Un smartwatch para la salud y el deporte con GPS que destaca por su interfaz fácil de usar y batería para casi una semana.

La nueva versión del Amazfit GTS 2 Mini New baja unos eurillos y se queda en 60 euros, con pantalla AMOLED de 1.55", GPS, 68 modos deportivos, dos semanas de batería, medición de sueño, oxígeno en sangre y hasta estrés

Más barato y sencillo todavía que el Redmi 2 Lite este Amazfit Bip U a 35 euros, en este caso sin GPS pero con más de 60 modos deportivos, medición de oxígeno en sangre

Rozando el mínimo los Echo Buds (2.ª generación) , a 79,99 euros, ahórrate 50 euros en estos auriculares TWS con cancelación activa del ruido y Alexa integrada

80 euros menos en los Bose Noise Cancelling Headphones 700, ahora por 218,99 euros, unos auriculares inalámbricos con sonido de calidad, tecnología de cancelación de ruido y Alexa

El libro electrónico con mejor calidad precio está más barato: Kindle Paperwhite desde 109,99 euros. Este modelo únicamente dispone de conectividad WiFi y nos ofrece una pantalla de tinta electrónica retroiluminada con luz cálida ajustable de 6,8 pulgadas.

El nuevo Kindle Paperwhite Signature Edition, que mantiene la pantalla de 6,8 pulgadas, pero cuenta con luz frontal autorregulable, carga inalámbrica y 32GB de capacidad, por 30 euros menos: 159,99 euros.

Para lectores empedernidos, el modelo más premium: Kindle Oasis con conectividad WiFi, que cuenta con iluminación adaptable también en tonos cálidos, 300 ppp de resolución y resistencia al agua, por 204,99 euros, con una rebaja de 45 euros sobre los 249,99 habituales.

Rebajón para la tarjeta Samsung EVO Select de 512GB, a 43 euros, normalmente por 70. Tarjeta microSD de tipo A2, V30, ideal para cámaras, drones y otros dispositivos que graban a 4K UHD

Informática y accesorios

Candidato a bestseller de este segundo Prime Day de 20022 con un descuentazo de 200 euros: Lenovo IdeaPad Gaming 3 Gen 6 a 699 euros, un ordenador todoterreno para trabajo y juego con pantalla de 15.6" FullHD a 60Hz, procesador AMD Ryzen 5 5600H, 16GB RAM, un generoso SSD de 1TB y gráfica NVIDIA GeForce RTX 3050-4GB. Sin SO.

100 euros menos en este pepinazo para gaming o edición: MSI GP66 Leopard 11UG-691XES a 1349 euros. Con pantalla de 15.6" con resolución QHD 144Hz, procesador Intel Core i7-11800H, 16GB de memoria RAM, SSD de 1 TB y una gráfica NVIDIA RTX3070-8GB. Sin SO.

Buena calidad precio la de este HP Victus by HP 16-d1023ns con rebaja de 180 euros, ahora por 869 euros. Con una pantalla de 16.1" Full HD a 144Hz cómoda para pasar horas delante de ella, moderno procesador Intel Core i7-12700H, 16GB RAM, SSD de 512GB SSD y GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Sin SO.

80 euros menos que hasta hace un rato el ASUS TUF Gaming F15 FX506HC, a 649 euros, otro portátil todoterreno de lo más interesante tanto para juego como para uso general, con pantalla de 15.6" Full HD 144Hz, procesador Intel Core i5-11400H, 16GB RAM, SSD de 512GB y NVIDIA RTX 3050-4GB. Sin SO

Imagen y sonido

Baja un poco más quedando a precio mínimo histórico la LG OLED42C24LA , ahora por 926,99 euros, una smart TV 4K de 2022 de 42 pulgadas OLED ideal para disfrutar de series como 'La Casa del Dragón'. Con el intuitivo webOS22 como sistema operativo, compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos, con HDMI 2.1 para exprimir consolas de última generación.

Gran diagonal y precio ajustado con rebaja de más de 100 euros para esta Samsung TV Crystal UHD 2022 75BU8000 a 779,99 euros. Smart TV 4K de gama de entrada de 75 pulgadas de este año con diseño slim, compatible con contenidos HDR10+, con la última versión del fluido Tizen como SO. Si te conformas con las 65 pulgadas, la Samsung TV Crystal UHD 2022 65BU8000 baja 60 euros quedando en 579,99 euros y también cuesta 60 euros menos la versión de 55", la Samsung TV Crystal UHD 2022 55BU8000 por 479,99 euros.

Rebajas en los Fire Stick de Amazon: el sencillo Fire TV Stick Lite pasa de 30 euros a 19,99 euros, precio mínimo para este dongle para televisores FHD. Si tienes un televisor 4K y buscas una experiencia de lo más fluida, el Fire TV Stick 4K Max con Wi-Fi 6 y mando por voz Alexa pasa de 64 euros a 37,99 euros, a caballo entre el Echo Dot y el Fire 4K, rebaja de 35 euros para el Fire Cube, a 74,99 euros, rebajón desde los 119 euros

Consolas y videojuegos

Hogar conectado

Si ya era la más vendida a 93 euros, ahora a 79,81 euros es un caramelito la **Aqara Hub G3, una cámara conectada para interiores que graba a 2K, con reconocimiento facial con IA, compatible con HomeKit, Alexa, Google Assistant e IFTTT y además sirve como puente mediante el protocolo Zigbee 3.0

Una Roomba con gran calidad precio vuelve a precio mínimo: Roomba i3+ a 379 euros, hace unas horas superaba los 500 euros. Con una base que limpia el depósito de forma automática, cepillos de goma especiales para mascotas, conectividad y control mediante la voz. Si no necesitas esta base tan completa, tienes el Roomba i3152 por 289 euros, baja más de 100 euros

Chollopack de domótica perfecto para iniciarse o para regalar: Echo Dot (3.ª generación) + Meross Smart Plug por 22,99 euros, el altavoz "inteligente" más compacto y barato de Amazon con todo el potencial de Alexa y un enchufe conectado con Wifi para controlar los dispositivos que conectes, por separado te gastarías unos 30 euros

Desplome del Echo Dot de 4º generación por 19,99 euros en MediaMarkt y en Amazon. La última genreación del Echo Dot tiene un atractivo diseño esférico, sonido ligeramente mejorado y sigue ofreciendo todo el potencial de Alexa.

El Echo Show 5 está 35 euros más barato en Amazon: 49 euros cuesta esta pantalla conectada de 5,5" con Alexa y cámara para videollamadas. Si prefieres una pantalla más grande, el nuevo Echo Show 8 baja 50 euros hasta los 79,99 euros, en este caso con una diagonal de 8". También puedes comprar el pack de Echo Show 5 2.ª generación + 2 Philips Hue White por 44,99 euros o el Ring Stick Up Cam Battery + Echo Show 5 por 77,99 euros.

Descuentazo de 70 euros en el Echo Show 10 (3.ª generación) , a 179 euros en Amazon y en MediaMarkt, un dispositivo con pantalla de 10,1" pulgadas HD con movimiento, apto tanto para que disfrutes de contenido en streaming, música, videollamadas o vigilancia, ya que integra una cámara de 13MP y una peana que rota. Con conectividad Zigbee para actuar como hub con dispositivos compatibles.

El Echo Show 15 baja 40 euros quedando a 209,99 euros en Amazon. El Echo Show 15 aúna funcionalidad y diseño, con una estética que recuerda a un cuadro, con pantalla de 15,6 pulgadas FullHD y cámara frontal de 5MP.

Baja unos eurillos antes del Prime Day de Octubre la Blink Mini, a 22,99 euros en Amazon, una cámara de seguridad conectada, discreta y compacta para interiores. Con instalación cableada, graba vídeo HD 1080p, con detección de movimiento, audio bidireccional y compatible con Alexa

Chollo para vigilar los exteriores de tu vivienda o finca, este pack de cuatro cámaras Blink Outdoor con el videoportero Blink Video Doorbell por 169,99 euros, descuento de casi 80 euros. La cámara Blink Outdoor es compacta, discreta y está diseñada para resistir a los elementos, con autonomía de hasta dos años (funciona con pilas AA) y comunicación bidireccional. Por otro lado, el Video Doorbell de Blink, retransmite vídeo a resolución Full HD 1080p durante el día y por la noche, con audio bidireccional, resistencia IP54 y es compatible con Alexa.

Hogar

Entra en el mundo de las freidoras de aire por la puerta grande con el éxito de Cosori, esta airfryer XXL con 1700W de potencia a 109,99 euros, uno de sus precios más bajos en los últimos meses. Con 11 programas, pantalla LED táctil y recetario

Chollo airfyer la Princess 182031 a 71,99 euros, 50 euros menos para esta freidora de aire de 3,5 litros de capacidad y 11 programas, fácil manejo gracias a su panel de control digital táctil, con recetario

Otros

Las mejores ofertas flash del Amazon Prime Day Octubre 2022

Si el Prime Day ya es vertiginoso de por si, las ofertas flash más si cabe: agresivos descuentos que duran un máximo de 6 horas o hasta fin de stock. ¿No llegaste a tiempo? Apúntate a la lista de espera por si alguien que haya reservado una unidad al final no la compra.

Amazon irá publicando ofertas flash durante las 48 horas del Prime Day Octubre 2022 y nosotros añadiremos las más atractivas en nuestras continuas actualizaciones.

PRODUCTO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN PRECIO ACTUAL PRECIO ANTERIOR euros X euros euros X euros euros X euros

