Las mejores ofertas del "Día sin IVA" de El Corte Inglés: edición especial de Cazando Gangas Enero 2022

Electrónica e informática: Bang&Olufsen, soportes de TV Vogel´s, proyectores Sony, proyector portátil Samsung The Freestyle y una selección de televisores TD Systems, Apple, Samsung Galaxy S21 FE, Oppo A16s, Garmin Fenix 7, Garmin Epix 2, Huawei Watch GT3, Amazfit GTS3, Amazfit GTR3 y Garmin Venu 2 Plus, Devialet, DCU, Shure, Rega, Ruark, Audio Pro, Audioquest, Focal, Naim y Beats. Leica, Hasselblad, Profoto, Zeiss, BlackMagic y producto profesional; objetivos profesionales Sony; cámaras Sony Alpha modelos 7RM3, 7RM4, RX-1RM2, 7SM3, 1B, 7M4, 7C, 9 y 99; cámaras Nikon modelos D6, Z6 II, Z7II, Z FC, Z9, Coolpix 950 y Coolpix 1000; cámaras Canon modelos G5X, Ivy Rec, EOS-1D X MARK II, EOS-1D X MARK III y EOS R6; estabilizadores DJI modelos OM5, OM4, Ronin RSC 2 y Ronin RS2; Fujifilm Instax mini EVO y accesorios. DJI Ryze Tello, Inspire 2, Mini 2, Mini 2 Fly More Combo, FPV Combo, Air 2S, Air 2S Fly More Combo, Mavic 3, Mavic 3 Fly More Combo, Phantom 4 Pro+, Mini SE, Mini SE Fly More Combo y accesorios.