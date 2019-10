OnePlus 7T, Redmi Note 8 Pro, iPhone XR y XS y Nintendo Switch Lite más baratos en Cazando Gangas

Buena oferta para juego intensivo la del MSI Trident X Plus 9SE-088EU a 2.099 euros en PcComponentes. Con iluminación RGB, procesador Intel Core i7-9700K, gráfica NVIDIA RTX 2080 con 8 GB de memoria dedicada, 16 GB de RAM y disco duro híbrido, con 1 TB de tipo HDD más 256 GB de tipo SSD. Viene Windows de serie.

Microsoft Surface Pro 6 con 8GB de RAM, SSD de 256GB de capacidad y procesador Core i5 a 3,4GHz por 999 euros en FNAC, mismo precio que en El Corte Inglés . Un equipo que destaca por su ligereza y autonomía que por su configuración puede usarse con solvencia en ofimática. Teclado no incluido

Si buscas un ordenador para casa sencillo para navegar y poco más, el All in One MEDION AKOYA E23201 AIO vuelve a bajar de precio en Amazon: 259,99 euros. Lo mejor de este ordenador de es un pantalla 23.8" FullHD, porque en hardware va muy pero que muy limitado, con procesador Intel Celeron J4005, 4GB de RAM, 64GB eMMC para almacenamiento. Viene con Windows 10, teclado QWERTY español y Ratón USB