iPhone X, Microsoft Surface Pro y muchos portátiles rebajados en la vuelta al cole de Amazon: llega Cazando Gangas

Seguimos en Amazon con una selección de All in One en promoción de lo más variada en cuanto a característica. Sin ir más lejos, el HP 22-c0231ns con pantalla 21.5" Full HD, procesador i3-8130, 8GB RAM, 1TB HDD y Windows 10 cuesta 479,99 euros. Un buen equipo para tener en el hogar para consumo multimedia, navegación, ofimática.