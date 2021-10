El flamante iPhone 12 Pro se desploma por debajo de mil euros, chollo pack reloj y auriculares Huawei baratísimos y más: Cazando Gangas

No es la única OLED de este año baratísima: la LG 48A16LA de 48" está a 799 euros en PcComponentes, en otras tiendas ronda los mil. Un modelo para quien busque algo más discreto que los tamaños habituales, compatible con Dolby Vision y Atmos, con el intuitivo WebOS 6.0 como SO. Esta versión no tiene HDMI 2.1, por lo que aunque es estupenda en calidad de imagen, no te permitirá exprimir las bondades de las consolas de última generación.