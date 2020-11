iPhone 11 con rebaja de escándalo, nuevo Fire TV Stick Lite baratísimo y más: Cazando Gangas antes del Día del soltero

Si no lo necesitas para trabajo en movilidad, el Acer Extensa EX215-52-59JR es una opción brutal también para uso general. Cuesta 499 euros en eBay y viene con un i5-1035G1, 8GB de RAM y SSD de 512GB. Sin SO

Casi 300 euros menos en este All in One en Amazon: MSI PRO 22XT 9M-028XEU por 399 euros, con un modesto procesador Intel Pentium G5420, 8 GB RAM, SSD de 256 GB y Intel HD Graphics 620. Con pantalla de 21,5", recomendable para navegar por internet y ofimática básica