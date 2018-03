Aspiradoras robóticas por 100 euros, tarjetas microSD y SSD baratos y Xbox One X con regalos: Cazando Gangas

Discos SSD más baratos que nunca . Ahora es el momento de renovar disco SSD al mejor precio si no pretendes un modelo de última hornada o con grandes capacidades. Los modelos que te proponemos están en sus precios más bajos de siempre. Empezamos con el más asequible de todos: Kingston SSD A400 de 1290 GB por solo 40 euros . Le sigue un modelo muy reconocido y socorrido: SanDisk SSD PLUS Sata III de 120 GB por 42,99 euros . Si queremos algo más de capacidad y calidad, la versión de 250 GB de todo un Crucial MX500 con tecnología 3D Nand está por 73 euros .

Samsung EVO Plus de 64 GB rebajada. Si necesitamos más capacidad y no solo para ser usada en smartphones, la versión microSD de 64 GB de la Samsung EVO Plus cuesta menos de 24 euros.