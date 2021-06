Amazon Prime day: Mejores ofertas del día en tecnología y gadgets

300 euros de rebaja en el HP Pavilion Gaming 16-a0040ns , ahora a 699 euros . Portátil gaming con panel de 16.1" FullHD, procesador Intel Core i7-10870H, 8GB de RAM, SSD de 512GB y una gráfica veterana pero que no está nada mal en este rango de precios, la Nvidia GTX1650Ti-4GB. Sin SO

150 euros de rebaja en el Lenovo IdeaPad 3 por 599,99 euros , un "pepino" para uso general con panel 15.6" FullHD, moderno y potente procesador AMD Ryzen 7 5700U, 12GB RAM para usar varios programas a la vez, SSD de 1TB y gráfica AMD Radeon RX Vega 8. Sin SO

50 euros menos en el HP 15s-eq1050ns , a 499 euros . De lo mejor en hardware si tu presupuesto máximo son los 500 euros. Con panel de 15.6" FullHD, procesador AMD Ryzen 5-4500U, 12GB de RAM, SSD de 512GB y GPU integrada AMD Radeon. Sin SO

Más de 100 euros de rebaja en el All in one HP All-in-One 24-dp0007ns, a 499 euros, con panel de 23.8", procesador AMD Ryzen 5 4500U, 8 GB de RAM, SSD de 512 GB y Windows 10 Home, ideal para uso general