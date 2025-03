Si tienes Telegram tienes un disco duro en la nube: qué debes tener en cuenta y cómo sacarle el máximo provecho

Vamos a decirte cómo aprovechar el almacenamiento gratis de Telegram que te ofrece cuando te escribes un mensaje a ti mismo. Porque en estos mensajes puedes subir archivos, escribir notas y hacer muchísimas cosas, siendo prácticamente un disco duro en la nube.

Sin embargo, también hay que tener en cuenta algunas deficiencias muy serias en privacidad, algo de lo que vamos a empezar hablando para que seas consciente de ello. Y luego, una vez lo hagamos, te daremos los consejos para exprimir al máximo este almacenamiento.

Como nube su privacidad es deficiente

Si tienes intención de usar los mensajes contigo mismo como nube personal para almacenar archivos y notas, lo primero que debes saber es que la privacidad en Telegram es bastante deficiente. Por lo menos, la privacidad de los mensajes normales, incluyendo esos que te envíes a ti, no es tan buena como la de las demás aplicaciones de mensajería.

Telegram no tiene cifrado de extremo a extremo por defecto igual que WhatsApp y otras aplicaciones. La única manera de tener esta protección de los mensajes es utilizar los chats secretos, pero estos no sirven para hacerte una nube porque solo los ves en la app donde los inicias.

Todos los mensajes que escribes en Telegram se almacenan en los servidores de la aplicación. Y como por defecto no tienes este tipo de cifrado que oculta el contenido de los mensajes para que solo lo vean el emisor y receptor, Telegram tiene acceso al contenido en el caso de que lo viera apropiado.

El cifrado por defecto de Telegram es cliente-servidor, lo que significa que viajan protegidos hasta los servidores de la aplicación. Pero una vez ahí ya no están cifrados, y como propietarios de los servidores en Telegram los pueden leer en el caso de que quiera hacerlo.

Esto no quiere decir que haya una persona en Telegram que se dedique a mirar todos tus mensajes, pero en el caso de que por alguna razón la empresa esté interesada en husmear en tu perfil, va a poder leerlos sin problemas. Esto hace que la app de mensajería sea una de las alternativas menos privadas que tienes, por lo que no es recomendable guardar información sensible ni personal.

Límites de Telegram para guardar archivos

Telegram no tiene límites de espacio total para guardar tus archivos. Esto quiere decir que puedes subir prácticamente todo lo que quieras en los mensajes guardados que son a ti mismo o misma. Esto le abre la puerta a subir imágenes, vídeos y todo tipo de archivos multimedia.

El único límite es el tamaño máximo de cada archivo que quieres subir o enviar. En este caso, si la cuenta es gratuita solo podrás enviar archivos que ocupen hasta 2 GB. En cambio, en el caso de que seas un usuario de Telegram Premium el límite sube hasta los 4 GB.

Consejos para aprovechar al máximo el almacenamiento

Vamos a darte cuatro consejos para mejorar la manera en la que usas el almacenamiento que tienes disponible en Telegram. Así podrás sacarle partido haciendo el contenido que guardes más accesible, teniéndolo más organizado, e incluso yendo más allá de los automensajes.

Busca contenidos por tipo

Tanto en mensajes contigo mismo como en grupos o cualquier otro chat, cuando pulses en el nombre del chat arriba del todo irás a una especie de resumen. En él, tienes varias pestañas de tipo de contenido, donde podrás localizar fácilmente los archivos que hayas subido.

Vas a poder encontrar multimedia, como fotos y vídeos. También hay una pestaña para archivos, que son los de otro tipo que hayas añadido, y también tienes pestañas para enlaces o GIFs. Este es siempre el primer paso para encontrar el contenido que almacenes en Telegram.

Fija el contenido más importante

Cuando mantienes pulsado un mensaje o un archivo compartido en Telegram, en el menú que se abre tienes la opción de Fijar. Puedes fijar varios mensajes, y luego en la parte superior del chat aparecerá un indicador de mensajes fijados.

Aquí, cada vez que pulses en el indicador de mensajes fijados irás directamente a él, aunque hayas escrito mucho por el camino. Eso va a hacer que cuando quieras guardar algo importante puedas ir rápidamente al mensaje o contenido. También puedes fijar varios mensajes, y según vayas pulsando en el localizador de fijados irás alternando entre ellos.

Etiqueta el contenido que subes

Esta aplicación te permite etiquetar cualquier mensaje, o cualquier archivo que subas a un chat dentro de un mensaje. Para etiquetar tus mensajes de Telegram, mantén el dedo pulsado sobre cada uno, y al seleccionarlo podrás aparecerá un menú de etiquetas con emojis.

A cada una de estas etiquetas puedes ponerle un nombre, y puedes añadirle una misma etiqueta a varios mensajes. Luego, cuando pulses en el botón de buscar de un chat, verás que tienes la opción de encontrar etiquetas. Verás las que tienes creadas en este chat, y podrás navegar por los mensajes de cada una de ellas.

Crea grupos donde solo estés tú

Por último, no hace falta que te limites a los mensajes autoenviados para organizar cosas en Telegram. También puedes crear grupos donde estés solo tú, y a cada uno de estos grupos darle un nombre. Así, vas a tener distintos contenedores temáticos organizados con nombres diferentes.

Por ejemplo, puedes crear un grupo solo contigo y llamarlo documentos, o llamarlo fotos. Así, sabrás que todo lo que subes en él son documentos o fotos. También puedes crear un grupo y añadir otra persona como si fuera un documento compartido para añadir cosas como la lista de la compra.

