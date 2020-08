En qué móviles puedes y no puedes instalar la app de Radar Covid

Vamos a decirte en qué móviles no puedes instalar la aplicación de Radar Covid, de forma que si te estás encontrando con algún problema o no te aparece la opción de instalar, puedas saber a qué se debe. Como todas las aplicaciones, los desarrolladores han trazado una línea en cuanto a versiones del sistema operativo, por lo que si tu móvil es bastante antiguo es posible que no puedas instalarla.

Radar Covid es la aplicación oficial del Gobierno de España para el rastreo de brotes de COVID-19 respetando tu privacidad. Aprovecha el sistema creado por Google y Apple que se integra en los iPhone y teléfonos Android, y funciona de forma anónima. Cuando te cruzas con otra persona que tenga la app, harán una pequeña conexión vía Bluetooth, y si tú has marcado que te has infectado se avisará a todos los que hayan estado durante un tiempo a tu lado en los últimos días.

La buena noticia es que la aplicación está diseñada para que funcione en la mayoría de móviles actuales, por lo que si tienes un dispositivo relativamente reciente no vas a tener ningún problema para instalarla. Sin embargo, con móviles de más de unos 3 o 4 años quizá en algunos modelos puedas empezar a tener problemas.

En qué móviles Android no puedes instalar Radar Covid

Tal y como vemos en la ficha de la aplicación en Google Play, el requisito para poder instalarla es disponer de 19 MB de almacenamiento libre y de un sistema operativo Android 6.0 y posterior. El primero no debe ser un problema para nadie, ya que es un espacio mínimo y seguro que lo vas a tener libre, pero es el requisito del sistema operativo el que traza la línea.

Sobre esto, Android 6.0 Marshmallow llegó a finales de 2015, lo que quiere decir que la mayoría de móviles lanzados a partir de 2016 lo deberían tener. Algunos fabricantes, también actualizarían los móviles de máxima gama que tuvieran con Android 5 a esa versión.

A esto hay que añadirle otro dato importante para estos días. Google no ha incluido la API en la que se basa la aplicación directamente en Android, sino en una actualización de sus Google Play Services. Por lo tanto, vas a necesitar un móvil con Google Play Services, lo que supone un problema para Huawei y Honor, ya que debido a la prohibición de Estados Unidos de hacer negocio con sus empresas, sus últimos modelos no tienen estos servicios.

Por lo tanto, estos son los móviles que no pueden instalar Radar Covid debido a no cumplir con los requisitos necesarios para tener la app:

Móviles con versiones de Android anterior a la 6.0.

Móviles Huawei y Honor de última generación sin Google Play Services.

Cualquier móvil de otros fabricantes que no tengan Google Play.

Para saber si tu móvil tiene Google Play Services hay un método inequívoco. Si tienes la tienda de aplicaciones Google Play de forma nativa, entonces podrás instalar la aplicación. Si no la tienes o has tenido que usar algún truco para instalarla, entonces probablemente no vas a poder instalar la app. La tienda de aplicaciones de Huawei puede que incluya esta app en el futuro, pero de momento no la tiene.

En cambio, para saber qué versión de Android tiene tu móvil, sólo tienes que seguir estos pasos. En esencia, debes entrar a los ajustes de tu móvil y entrar en la sección de Información del teléfono. Esta sección puede estar tanto directamente en el menú principal de los ajustes como dentro de alguna categoría como la de Sistema.

En qué iPhones no puedes instalar Radar Covid

iOS es un ecosistema mucho más cerrado, y ningún móvil que no sea un iPhone de Apple puede utilizar el sistema operativo. En este caso, esto juego a su favor porque se puede saber rápidamente qué móviles no pueden instalarlo. La aplicación requiere tener iOS 13.5 o posterior, por lo que sólo tenemos que mirar qué modelos han actualizado a esta versión. Además, también necesitas tener 16 MB libres.

En este caso, el iPhone 6S fue el teléfono de Apple más antiguo en actualizar a esta versión de iOS. Esto quiere decir que los iPhone 6 y todos los modelos anteriores no pueden instalarla, por lo que si tienes un iPhone 6, un 5S, o cualquier otro anterior, entonces no vas a poder utilizar la aplicación de Radar Covid.