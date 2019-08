Qué es Google Go, en qué se diferencia con la app de Google y cómo descargarlo

Vamos a explicarte qué es Google Go, en qué se diferencia con la app de Google y cómo se descarga. Si tienes un móvil con muy bajas especificaciones esta alternativa a la aplicación principal de Google puede interesarte, ya que está preparada para funcionar en móviles de gamas bajas y tiene una función para ahorrar datos al navegar por Internet.

También te puede servir si simplemente quieres una experiencia algo más limpia, o si quieres prescindir de Google Assistant en esta aplicación principal. El resto de funciones están ahí, tanto Google Lens para analizar con la cámara lo que tengas delante como Google Discover para tener unos "trending topics" con los temas más interesantes del momento en Google.

Qué es Google Go

Google Go es una aplicación ligera y rápida destinada principalmente para aquellos dispositivos con poco almacenamiento, pero también para aquellos usuarios que solo quieren una versión básica del buscador de Google, y que no les importe sacrificar al Asistente de Google o funciones de Google Lens.

Aquí en Google Go encontramos una simple aplicación para realizar búsquedas, descargar imágenes y GIFs, descubrir noticias con Discover y usar una versión capada de Google Lens. Además, también hace de lanzador al mostrar las aplicaciones que tenemos instaladas.

Google Go es una aplicación enfocada a países emergentes, donde los dispositivos cuentan con poco almacenamiento, poca memoria RAM y las tarifas de datos son caras. En los ajustes de la aplicación podemos activar su modo básico para ahorrar datos al cargar las páginas webs básicas. Nos permite ahorrar un 40% de datos.

El apellido de Go tiene que ver con Android Go, la versión de Android que también está diseñada para funcionar en teléfonos de la gama más baja, esa que tiene menos de 1 GB de memoria RAM. Utiliza aplicaciones adaptadas para consumir menos, y los fabricantes no tienen permitido añadir ninguna personalización. De hecho, es la propia Google la que se encarga de las actualizaciones.

Inicialmente Google Go nació como una de las varias aplicaciones Go que han ido siendo desarrolladas para Android Go. Pero con el tiempo y pensando en otros dispositivos con pocos recursos más allá de los que están dentro del programa de Android Go, Google ha decidido lanzar a nivel mundial su Google Go para que cualquier usuario pueda descargárselo en cualquier dispositivo.

En qué se diferencia con Google

A la izquierda la aplicación de Google, a la derecha la de Google Go.

La primera diferencia entre ambas aplicaciones está en su interfaz. La aplicación principal de Google está centrada en Google Discover, aunque también tiene funciones como Google Assistant o Google Lens, además de una sección de notificaciones donde se te muestran las citas y eventos del día recogidos por el asistente, y el clásico buscador.

Por su parte, Google Go muestra un aspecto mucho más sencillo. En su última versión han añadido Google Lens y Discover, pero sigue ahorrando al no incluir al asistente de Google entre sus funciones. Eso ayuda a que la aplicación sea más ligera y pueda ser utilizada por equipos menos potentes. Discover está, pero tienes que pulsar deliberadamente sobre él.

Google Go también hace las veces de lanzador con su interfaz, buscando ser al sitio al que ir de forma recurrente incluyendo atajos a las aplicaciones que más se utilizan. También tiene buscador de imágenes y de GIFs, así como acceso a las descargas y los vídeos de YouTube.

La otra diferencia está en la configuración. Google Go incluye el denominado modo básico, que al activarlo hace que el móvil sólo muestre versiones más básicas de las webs que visitas, lo que según Google puede llevar a ahorrar un 40% de datos. Las webs se verán peor, pero pensando en que vives en un país con muy malas tarifas de datos te ahorrará a ahorrarte unos valiosos megas.

Cómo descargarlo

Google Go está disponible para todos los usuarios que quieran descargárselo. Lo vas a poder descargar como cualquier otra aplicación, y sólo tienes que ir a su perfil de Google Play Store y pulsar en el botón de Instalar. Una vez en tu móvil, tendrás que pulsar sobre el icono de la aplicación en el cajón de aplicaciones o el escritorio para entrar en ella.