Google Lens: qué es, cómo instalarlo y todo lo que puedes hacer con ella

Vamos a explicarte qué es Google Lens, cómo instalarlo y todo lo que puedes hacer con esta aplicación de reconocimiento de Google. La aplicación fue anunciada durante la Google I/O de 2017, y supuso un paso adelante en el análisis y reconocimiento de imágenes en tiempo real a través de la cámara del móvil.

Vamos a empezar el artículo explicándote extensamente qué es exactamente Google Lens y cómo funciona. Luego, pasaremos a decirte cómo puedes instalarlo tanto en Android como en iOS, y terminaremos con una lista con las funciones que tiene y lo que puedes hacer con la aplicación.

Google Lens es una aplicación móvil creada por Google, y disponible tanto para Android como para iOS. La aplicación funciona utilizando la cámara del móvil en el que la instales, y la utiliza para reconocer los objetos que tienes delante tuyo. Lo único que tienes que hacer es apuntar hacia ellos, y la aplicación las analizará mediante Machine Learning.

Cuando enfoques sobre un objeto o texto, la aplicación empezará a analizarlo y reconocerá de qué se trata. Una vez lo haya hecho, te ofrecerá acciones a realizar que están relacionadas con el tipo de objeto o texto ante el que se encuentre.

Esto quiere decir que no son acciones genéricas que se te proponen para todo tipo de cosas a las que apuntes, sino que dependiendo de si es un objeto, un animal, una planta o un texto te ofrecerá resultados y acciones diferentes. E incluso en algunos casos, la aplicación te sugerirá más de una acción o tipo de resultado de búsqueda relacionado con el objeto.

Para realizar estas acciones, Google Lens interactúa con otras aplicaciones de Google, como el buscador a la hora de encontrar imágenes relacionadas o el traductor a la hora de traducir en tiempo real los textos a los que apuntes. También se integrará en otras aplicaciones de Google, como Google Assistant o Google Fotos, que tiene un botón cuando estás viendo una foto para lanzar Lens y analizar lo que hay en ella.

En la interfaz principal de Google Lens encontrarás cinco botones diferentes. El central es el automático, que analiza todas las imágenes y te intenta mostrar siempre las mejores propuestas y resultados dependiendo del contexto de estas. Y a su izquierda y derecha, tienes dos y dos con otros tipos de búsquedas e interacciones específicas.

A la izquierda tienes las opciones de traducir un texto al que apuntes y gestionar textos, y a la derecha la de gestionar compras y buscar productos para comprar online, así como la de traducir menús y búsquedas relacionadas con comida. Son acciones que puedes forzar con sus opciones, pero que en el modo genérico de búsqueda también deberían saltar cuando apuntes a objetos relacionados con ellas.

Por último, Google Lens puede funcionar de dos maneras diferentes. La normal es interactuar con las cosas a las que apuntes con tu cámara, pero arriba a la derecha también verás la opción para utilizar tus propias fotos. Con ella, podrás buscar en la galería de tu móvil para que Lens haga sus lecturas y análisis en fotos que ya hayas sacado con anterioridad.

Instalar la aplicación de Google Lens en Android es sencillo, ya que tiene una app propia que puedes encontrar en Google Play. Lo único que tienes que hacer es buscarla con la tienda de aplicaciones de tu móvil y pulsar en el botón de Instalar para bajarla e instalarla. Vamos, exactamente igual que cualquier otra aplicación.

You’ve always wanted to know what type of 🐶 that is. With Google Lens in the Google app on iOS, now you can → https://t.co/xGQysOoSug pic.twitter.com/JG4ydIo1h3