Hoy te traemos una pequeña colección de 7 programas, apps y webs gratis para recortar canciones, de forma que si te quieres crear un tono de llamada o simplemente tener a mano el fragmento de tu canción favorita, puedas hacerlo sin problemas. Aunque no vamos a liarnos con una lista muy extensa, vamos a intentar que haya para todas las plataformas.

Por eso, en este artículo encontrarás programas de escritorio, aplicaciones móviles y algunas webs gratuitas en las que vas a poder hacer estas tareas. La mayoría son muy fáciles de utilizar, aunque hay algunas diferencias entre todas ellas que pueden hacer que te acabas decantando por una o por otra.

Audacity

Audacity es siempre una de las mejores aplicaciones de edición de audio que puedes encontrar, y es un software libre que tiene versiones en todos los sistemas operativos. Es una aplicación totalmente gratuita, e incluye herramientas bastante avanzadas para editar tus pistas de audio.

Y con editar, también me refiero a que te permite recortar tus canciones favoritas. Eso sí, si las canciones están en formatos como el MP3, vas a necesitar descargarte el complemento Lame para poder hacerlo. Pero no te preocupes, porque se trata de un complemento que también es gratuito, por lo que no te va a suponer ningún problema.

Audio Trimmer

Una web especializada en cortar fragmentos de tus canciones online. No tienes que instalar nada ni registrarte en ningún sitio, lo único que te va a pedir es subir el archivo musical que quieras, y luego te ofrecerá las opciones para poder cortarlo a tu gusto sin problemas. El único límite es que las canciones deben pesar un máximo de 100 MB.

Una vez elegido el archivo, verás una previsualización en pantalla. y controles para seleccionar el principio o el final de la parte de la canción que quieras mantener. Debajo también puedes cambiar el modo para que la selección sea de lo que quieres borrar, y también vas a poder elegir el formato de salida del archivo resultante.

Cortar Audio

Cortar Audio, también llamada Audio Cutter o MP3Cut, es otra herramienta online en la que sólo tienes que subir la canción que quieras recortar y listo. Se previsualizará la pista de audio y podrás marcar el inicio y el final de la que quieres que sea la pista resultante después del recorte. Reconoce más de 300 formatos de sonido y vídeo, y permite extraer la pista de audio de un vídeo que subas.

En lo que esta herramienta destaca frente a la anterior es que ofrece cinco formatos de salida para tu archivo resultante, y que para que no quede un corte violento en la canción, puedas poner un fundido de entrada y otro de salida para que el audio vaya creciendo y decreciendo de una manera más orgánica.

MP3 Cutter and Audio Merger

Una aplicación extremadamente sencilla. Sirve para recortar audio y unir pistas, y lo poco que hace lo hace bastante bien, aunque se agradecerían mayores compatibilidades para diferentes formatos. También tiene herramientas para crear tonos de llamada, y tiene una interfaz bastante intuitiva y parecida a las herramientas online o de escritorio.

OcenAudio

Al igual que Audacity, OcenAudio es una aplicación completa de edición de audio que ofrece muchas más opciones que la de recortar canciones, aunque su funcionamiento es bastante más sencillo y fácil de aprender.

Se trata de una herramienta de código abierto, y que tiene versiones tanto para Windows y macOS como para múltiples distribuciones de GNU/Linux como Debian, Linux Mint, ArchLinux, OpenSUSE o CentOS. Entre sus otras opciones destacan las de añadir efectos a las canciones, multiselección, o incluso funciones de copiar, cortar y pegar.

Ringer

Esta web está centrada en la creación de tonos para móvil, de forma que sólo permite guardar el audio resultante en MP3 o en el formato M4R de los tonos de iOS. En cuanto a los formatos de entrada, podrás subir canciones en AAC, FLAC, M4A, MP3, OGG, WAV y WMA.

La web es bastante sencilla, y soporta el poder arrastrar los archivos desde una carpeta del ordenador a un campo concreto del navegador. Una vez subida la canción, podrás recortar el principio y el final y elegir el volumen al que quieras que esté, y ya está.

WavePad

Se trata de una aplicación móvil para la edición de audio, una que tiene varias opciones esenciales además de la de recortar las canciones. Entre las opciones están las de cortar, pegar y copiar, o añadir varias pistas. Por cierto, que tiene una función de recortar canciones que se activa con la voz, de forma que puedas quitar introducciones musicales a canciones.

También incluye efectos como amplificador, normalizador o eco, soporte para múltiples formatos de audio, sample rates de 8000-44100hz y 8-32 bits, o una opción de grabación. Es una aplicación que inicialmente es de pago, pero que si te convences y quieres usar todas sus funciones ofrece un pago único para desbloquearlo todo.