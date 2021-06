Nuevas condiciones de uso de Bizum: qué cambia a partir de hoy, 15 de junio

Vamos a explicarte qué cambia con las nuevas condiciones de uso de Bizum, que se estrenan a partir de hoy 15 de junio. Realmente son pequeños cambios en algunos aspectos del envío de dinero de este servicio, pero conviene tenerlos en cuenta, no vaya a ser que influya de alguna manera en la forma en el que lo utilizas.

Cabe recordar que Bizum es un servicio de envío inmediato de dinero, y que cuando te creas la cuenta tienes que hacerlo desde la app de tu banco. El servicio también se utiliza directamente desde la app de tu banco, no tiene una aplicación propia, aunque sí que podrás cambiar tu cuenta bancaria asociada en el caso de que cambies de banco.

Se reduce el número de operaciones por mes

El principal cambio que va a experimentar Bizum es que sólo te pueden enviar dinero 60 veces al mes, en vez de las 150 veces que se podía hacer hasta ahora. Esto se aplica al total de recepciones de dinero, no a la cantidad de dinero que te envía cada persona. Por lo tanto, entre todos los envíos de dinero que recibas no pueden sumar más de 60 operaciones. Cabe decir, que el límite en las veces que te pueden enviar dinero es para cada usuario teniendo en cuenta su DNI.

Lo que no cambia es la cantidad de dinero que tú puedes enviar, y si estás acostumbrado a enviar dinero 200 veces al mes a diferentes personas podrás seguir haciéndolo. Eso sí, las personas a las que envíes el dinero no podrán recibir dinero más de 60 veces al mes. Tú le puedes mandar entre 1 a 60 veces dinero, pero entre todos los que le enviéis dinero a esa persona concreta, no podéis sumar más de 60 operaciones.

El máximo de operaciones sigue dependiendo de tu banco

La reducción a 60 operaciones de reducción de dinero es solo el máximo que establece Bizum como marco en sus normas de uso. Pero algo que no cambia, es que luego tu banco será el que determine cuántas operaciones de envío o recepción de dinero puedes hacer, decidiendo si iguala los máximos de Bizum o establece otros inferiores.

Esto quiere decir que algún banco podría establecer un mínimo inferior al de las normas de Bizum, y por ejemplo solo permitir recibir dinero 50 veces en vez de 40. Sobre esto deberías informarte en la aplicación de tu banco, y en sus condiciones de uso de Bizum

Tampoco puedes pedir dinero más de 60 veces

Pero además de que otros usuarios te envíen dinero, Bizum también te permite solicitar dinero a personas que te puedan deber algo, operaciones que se denominan "PULL". El número de solicitudes de dinero que puedes hacer también baja a 60 en vez de las 150 que se podían hasta ahora.

Aquí, es importante que sepas que el dinero que recibas tras pedirlo se sumará al de las recepciones de dinero, y que entre ambos tipos de operación no puedes superar las 60 operaciones. Esto es así como método de que no utilices la petición de dinero para saltarte los límites de recepciones.

Todo lo demás sigue igual

Bizum dice realizar estos cambios "con el fin de continuar garantizando su seguridad", y para adaptarse a cómo usan los usuarios realmente el servicio. Sin embargo, el resto de límites no cambian en el servicio, de forma que todo lo demás sigue siendo como hasta ahora.

Esto quiere decir que en cada pago podrás enviar hasta 1.000 euros, y que cada día podrás recibir hasta 2.000 euros, siempre y cuando no sea mediante más de 60 operaciones. Además, en los envíos múltiples puedes mandar dinero hasta a 30 personas, con un máximo por operación entre particular y comercio de 15.000 euros. Además, el mínimo de dinero a enviar es un céntimo de euro.