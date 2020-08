Vamos a explicarte cómo cambiar la cuenta bancaria asociada a Bizum, para cambiar la cuenta desde la que envías o a la que recibes el dinero de las transferencias. Bizum es un sistema de pago entre particulares apoyado por la mayoría de bancos, y que permite enviar dinero a quien quieras de forma prácticamente instantánea y sin tener que registrarte en otros sitios.

De esta manera, puedes hacer transferencias bancarias puntuales en apenas un segundo en vez de esperar varios días a que llegue el dinero como suele pasar con las tradicionales. El proceso de cambio de cuenta es extremadamente sencillo, otro ejemplo más de la buena sintonía de los bancos para establecer un servicio que sirva para todos y que, al ponérselo fácil al usuario, no cueste nada utilizar.

Además de la velocidad de los envíos, la otra gran baza de Bizum es que sólo necesitas saber el número de teléfono de la persona a la que quieras enviarle o pedirle dinero. Además, todo se hace directamente desde la aplicación de tu banco, lo que quiere decir que no tienes que registrarte en ninguna otra plataforma ni instalar aplicaciones dedicadas.

Cambia la cuenta bancaria asociada a Bizum

Igual que los envíos o las peticiones de dinero, la migración de cuenta la harás directamente desde la app del banco que quieras utilizar a partir de ahora. Será como si te fueras a crear una cuenta de Bizum, pero al escribir tu teléfono se detectará que ya se está utilizando en otro banco, y se te mostrará el proceso para solicitar el cambio de cuenta sin moverte de la app.

Al igual que al crear una cuenta, no hay una mecánica concreta y unificada para realizar el cambio. No hay un paso 1, 2 y 3 para hacerlo, ya que el procedimiento de migración depende de la cuenta bancaria con a la que quieras vincular el servicio. Vamos, que no es ir a la web de Bizum y pulsar en un botón, sino que tienes que entrar en la app móvil del banco que quieras empezar a utilizar en sustitución al que tenías registrado, y buscar en esta aplicación la opción de Bizum.

Aquí tienes los pasos que tienes que dar en cada banco español:

CaixaBank : Tienes que abrir la app móvil de CaixaBank Pay, y en su menú principal pulsa en la opción de Envío de dinero. En ella podrás ver la posibilidad de darte de alta con Bizum, y cuando detecte que tu número de teléfono ya está en uso te mostrará los pasos para cambiar la cuenta asociada.

BBVA : Tienes que descargar la app de BBVA para tu móvil y pulsar en la opción de activar tu Bizum, también puedes entrar en esta web de BBVA y pulsar en el botón de Prueba Bizum ahora para iniciar sesión y proceder con su activación, y cuando detecte que tu número de teléfono ya está en uso te mostrará los pasos para cambiar la cuenta asociada.

Sabadell : Tienes que descargar la app de Sabadell Wallet, y dentro de ella buscar en la opción de Bizum para proceder a activar tu cuenta, y cuando detecte que tu número de teléfono ya está en uso te mostrará los pasos para cambiar la cuenta asociada.

Santander : Tienes que descargarte la aplicación de Santander App. En ella, pulsa el botón de Transferencias - One Pay, y dentro dale a la opción Envío a móvil. El envío se realizará por Bizum, y si no tienes activada la opción verás los pasos para hacerlo. En ellos, cuando detecte que tu número de teléfono ya está en uso te mostrará los pasos para cambiar la cuenta asociada.

Bankia : Debes descargar la app de Bankia desde Google Play o la App Store. Dentro de la app, busca la opción de Pago entre amigos Bizum para activar y utilizar este sistema, y cuando detecte que tu número de teléfono ya está en uso te mostrará los pasos para cambiar la cuenta asociada.

Kutxabank : Tienes que descargar la app de Kutxabank Pay, y en la opción de Envía y recibe dinero podrás ver una opción para activar y utilizar Bizum, y cuando detecte que tu número de teléfono ya está en uso te mostrará los pasos para cambiar la cuenta asociada.

Caja Rural : Debes bajarte la app de Ruralvía Pay en tu teléfono móvil. En ella, dentro de las opciones de operar con la app, verás el botón de Operaciones Bizum para activar tu cuenta y utilizarla, y cuando detecte que tu número de teléfono ya está en uso te mostrará los pasos para cambiar la cuenta asociada.

Unicaja : Descárgate la aplicación de UniPay. Una vez iniciada tu sesión, ve a pagos o envío de dinero y para activar Bizum, y cuando detecte que tu número de teléfono ya está en uso te mostrará los pasos para cambiar la cuenta asociada.

Ibercaja : Tienes que utilizar la aplicación móvil de Ibercaja Pay iniciando sesión con tus credenciales. En ella, busca la opción de pagar a un amigo y te llevará a las opciones de Bizum para que puedas activarlo y empezar a utilizarlo, y cuando detecte que tu número de teléfono ya está en uso te mostrará los pasos para cambiar la cuenta asociada.

Grupo Cooperativo Cajamar : Debes descargarte iniciar sesión con la app de Cajamar. Una vez dentro, desde el menú elige Bizum para activar tu cuenta y utilizarlo, y cuando detecte que tu número de teléfono ya está en uso te mostrará los pasos para cambiar la cuenta asociada.

Abanca : Instala e inicia sesión con la aplicación de ABANCA Pay. Dentro de ella, ve a Menú, entra en los Ajustes y elije la opción de Bizum para activarlo, y cuando detecte que tu número de teléfono ya está en uso te mostrará los pasos para cambiar la cuenta asociada.

Bankinter : Descárgate la aplicación móvil de Bankinter y actívalo desde ella. También puedes ir a esta página web, y pulsar en el botón de Alta en Bizum, y cuando detecte que tu número de teléfono ya está en uso te mostrará los pasos para cambiar la cuenta asociada.

Liberbank : Baja e inicia sesión con la aplicación móvil de Liberbank Pay. En ella elige las opciones de enviar dinero o pedir dinero, y en ellas verás que está el logotipo de Bizum para activarlo la primera vez que lo utilices, y cuando detecte que tu número de teléfono ya está en uso te mostrará los pasos para cambiar la cuenta asociada.

Laboral Kutxa : Debes descargar la app de Laboral Kutxa Pay e iniciar sesión con ella. Dentro, cuando elijas la opción de realizar una operación verás que puedes pulsar en Envía y solicita dinero con Bizum. La primera vez que accedas irás al proceso de activación, y cuando detecte que tu número de teléfono ya está en uso te mostrará los pasos para cambiar la cuenta asociada.

EVO : Descárgate la aplicación de EVO Banco Móvil o busca la app independiente de EVO Bizum para proceder desde cualquiera de ellas a la activación del servicio, y cuando detecte que tu número de teléfono ya está en uso te mostrará los pasos para cambiar la cuenta asociada.

Eurocaja Rural : Baja la app de Eurocaja Rural Pay e inicia sesión con tu cuenta. En ella, dentro de las opciones de operar con la app, verás el botón de Enviar/Solicitar dinero con Bizum, y la primera vez que pulses tendrás que activar el servicio, y cuando detecte que tu número de teléfono ya está en uso te mostrará los pasos para cambiar la cuenta asociada.

Caja de Ingenieros : Descarga e inicia sesión con Ingenieros PAY, y en ella verás las opciones de pago con Bizum. Pulsa en ellas para activar el servicio, y cuando detecte que tu número de teléfono ya está en uso te mostrará los pasos para cambiar la cuenta asociada.

Banco Mediolanum : Tienes que descargarte la App de Banco Mediolanum. En ella, busca la opción de pagar con Bizum y la primera vez que entres tendrás que activarla, y cuando detecte que tu número de teléfono ya está en uso te mostrará los pasos para cambiar la cuenta asociada.

Deutsche Bank : Descárgate la aplicación dbPay, y en ella simplemente busca la opción de Bizum para activarlo la primera vez que la utilices, y cuando detecte que tu número de teléfono ya está en uso te mostrará los pasos para cambiar la cuenta asociada.

ING Direct : Descarga la aplicación oficial de ING Direct, pulsa en Transferencias y elige la sección Bizum. En ella, dale a Acceder a Bizum, y cuando en el proceso de registro detecte que tu número de teléfono ya está en uso te mostrará los pasos para cambiar la cuenta asociada.

Imagin Bank : Descargándote la aplicación oficial de imaginBank, pulsa en el botón de la estrella para operar. En las opciones pulsa en Bizum, y la primera vez se te pedirá registrarte para activar tu cuenta, y cuando detecte que tu número de teléfono ya está en uso te mostrará los pasos para cambiar la cuenta asociada.

Openbank: Descárgate la App Openbank, y dentro, en el menú de Más operaciones verás la opción de Bizum. La primera vez en entrar te registrarás para activarlo, y cuando detecte que tu número de teléfono ya está en uso te mostrará los pasos para cambiar la cuenta asociada.

En definitiva, lo que tienes que hacer es buscar la opción de Bizum en la app móvil de tu banco, ya que todos los que están adheridos a esta plataforma la muestran. En la categoría u opción de Bizum, tendrás que proceder como si te fueras a registrar por primera vez, y durante un punto del proceso se te va a pedir que escribas tu número de teléfono para usarlo como identificador de la cuenta.

Y ahí está el truco. Cuando escribas el número de teléfono tu banco detectará que ya lo estás usando en Bizum y que tienes otra cuenta activada. Al detectarlo, te preguntará si quieres vincular la cuenta del banco en cuya app estás, y te guiará por un proceso para hacer el cambio. No tendrás ni que escribir tu nombre, porque tu banco lo detectará asociado al número de teléfono.

El proceso es sencillo, sólo tendrás que escribir uno o dos códigos que te enviarán por SMS al teléfono. Con estos códigos verificarán que efectivamente eres tú quien está solicitando los cambios. La app de tu banco se ocupará de todo lo demás, y el cambio de cuenta se producirá sin esperas de forma instantánea. Yo apenas he tardado un minuto en hacerlo.

Lo que debes saber es que tu Bizum sólo estará vinculado a una cuenta a la vez. Esto quiere decir que cuando en la app de tu banco realices la sustitución, si quieres volver a usar la cuenta del banco al que tenías asociado Bizum hasta ahora tendrás que volver a solicitar una migración en la aplicación de ese banco. Puedes hacer todos los cambios de banco que quieras al momento sin ninguna penalización.