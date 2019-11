Cómo crearte una cuenta en Bizum y usarlo para enviar o pedir dinero a un amigo

Vamos a explicarte cómo crearte una cuenta de Bizum y cómo utilizarlo después para enviar dinero a tus amigos. Bizum es un sistema de pago entre particulares que permite enviar dinero al momento, lo que quiere decir que podrás enviar dinero de tu cuenta a la cuenta de otra persona en transacciones que se hacen en segundos en vez de tener que esperar varios días a que te llegue el dinero.

Su gran baza, además de la velocidad de los envíos es que todo el proceso es extremadamente sencillo. Sólo necesitas saber el número de teléfono de la persona a la que quieras enviarle o pedirle dinero. Además todo se hará directamente desde la aplicación del banco cuya cuenta hayas vinculado, lo que quiere decir que no tienes ni que registrarte en otras plataformas ni instalar aplicaciones dedicadas.

Qué es exactamente Bizum

Bizum es un sistema de envío de dinero entre particulares, una alternativa a las transferencias bancarias y que compite directamente con otros sistemas de renombre como PayPal. Su principal argumento frente a los envíos bancarios es que el dinero llega al momento sin importar de qué banco es la cuenta a la que lo tienes asociado.

Imagínate que vas a un restaurante y, tras pagar la cena con tu tarjeta, tus amigos deciden enviarte su parte. Si utilizan PayPal, el dinero se quedará en tu cuenta, y si quieres tenerlo en el banco luego tendrás que proceder a enviártelo a ti mismo. Con Bizum, ellos pueden enviarte el dinero directamente a tu cuenta de banco y te llega al momento.

Bizum es la plataforma o el servicio mediante la que se envía el dinero, pero es un sistema integrado directamente en la aplicación de cada banco, por lo que no necesitas descargarte ninguna app extra para poder utilizarlo. Está apoyada por la mayoría de bancos españoles, por lo que lo único que tienes que hacer es mirar si en la app del tuyo tienes la opción de usarlo.

Con esta plataforma vas a poder enviar y solicitar dinero a otros usuarios que también la utilicen, todo ello de forma gratuita y al instante. La única condición es que el otro usuario también tenga una cuenta en los bancos que colaboran con el proyecto y aceptan su utilización. También te permite el envío de dinero a ONGs.

Los límites de las transferencias los marca cada banco, aunque por lo general las transferencias pueden ser de entre 0,50 y 150 euros, aunque en algunos el límite puede ser aún mayor. Y como decíamos anteriormente, las transferencias son totalmente gratis hasta nuevo aviso.

También te permite utilizarlo para realizar los pagos de tus compras online. Sólo tienes que indicar tu número de teléfono en la tienda online que lo soporte, y validar la operación para que el dinero sea transmitido de forma segura. Además, dentro de poco también quieren empezar a implementar un sistema de pagos móviles para los comercios físicos.

Bizum solo puede estar vinculado a una cuenta bancaria, un número de teléfono por cuenta. Cambiar de cuenta asociada es un trámite que lleva segundos si hablamos de cuentas de un mismo banco, pero si quieres cambiar a una cuenta de otro banco primero tendrás que dar de baja el servicio en el primer banco para darlo de alta en el segundo.

En cuanto a su seguridad, al estar integrado en la aplicación móvil de cada banco, la seguridad será la misma que utilice la propia aplicación. Igualmente, primero necesitas las credenciales de banca online para poder acceder a la app de tu banco, y luego un PIN para validar cada operación, que además se verifica mediante un SMS enviado al número de teléfono asociado.

Cómo registrarte en Bizum

Una de las particularidades de Bizum es que no hay una mecánica concreta para poder activarlo. No hay un paso 1, 2 y 3 para hacerlo, ya que el procedimiento de registro depende de la cuenta bancaria con la que quieras vincularlo. Vamos, que no es ir a la web de Bizum y pulsar en registrarte, sino que tienes que hacerlo desde la aplicación móvil de tu banco. Aquí tienes los pasos que tienes que dar en cada banco español:

En definitiva, lo que tienes que hacer es buscar la opción de Bizum en la app móvil de tu banco, ya que todos los que están adheridos a esta plataforma la muestran. La primera vez que entres en la opción tendrás que activar tu cuenta en este método. Para ello, la app del banco ya te rellena automáticamente tu número de cuenta para que la utilices, tu nombre y tu teléfono. Sólo tendrás que confirmar tu identidad con un SMS que te llegará con el código de activación.

Cómo pagar con Bizum

Una vez estés activado, tienes que entrar en la app de tu banco y buscar y pulsar en la opción de Bizum, que dependiendo de la aplicación puede estar dentro de alguna categoría como enviar o recibir dinero a través del móvil. Otros bancos, simplemente te mostrarán el logotipo del sistema de pago.

Como te hemos dicho antes, la primera vez que entres en esta opción verás el proceso de registro y activación de Bizum. A partir de entonces, el resto de veces verás las opciones de pagar con Bizum, recibir dinero de otros, o hacer pagos a ONG.

Irás a la pantalla donde tienes que rellenar los datos del envío de dinero, y si has elegido la opción de pedirle dinero a alguien la pantalla será la misma. Aquí, rellena cuánto dinero quieres recibir o enviar, añade un concepto, y si quieres puedes poner una descripción mayor o una foto para que la otra persona identifique la petición de enviar o recibir dinero.

Y ahora sólo te queda escribir el número de la persona a la que le quieres enviar el dinero para hacerlo. Puedes buscar su número en las agendas de tu aplicación de banco o tu móvil, y posiblemente también tendrás la opción de escribir el número a mano en el caso de que sea alguien que no tengas agregado. Así de fácil, con el número ya podrás enviar el dinero.