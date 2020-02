Novedades Firefox 73: un nuevo proveedor de DoH y mejoras para usuarios con problemas de visión

Firefox 73 ya está entre nosotros, y te vamos a explicar cuáles son las novedades que incluye esta nueva versión del navegador de Mozilla. Esta versión no trae grandes novedades, pero sí que hay algunos cambios relacionados con la privacidad o con la accesibilidad de usuarios con problemas de visión.

En concreto, nos vamos a encontrar con tres novedades principales, que son la llegada de un nuevo servicio DNS con DoH, una nueva configuración de zoom que afecta a todas las páginas que visitas, y mejoras para el modo de alto contraste de Windows. Luego, también te incluiremos la lista con el resto de cambios anunciados por Mozilla.

Mozilla tiene nuevo DNS con servicio DoH

Hasta ahora, Firefox sólo contaba con Cloudflare para proveer al navegador de un sistema DNS para mejorar la privacidad y seguridad de los usuarios. Ahora, a partir de esta nueva versión el navegador incorpora un segundo DNS para que los usuarios tengan más de una opción para elegir. Se trata del servicio NextDNS, que evita que se dependa de un único servicio.

Se trata de un servicio que también va a ofrecer el denominado como DNS mediante HTTPS o DoH. Se trata de un protocolo de seguridad con el que se busca solucionar el principal problema del DNS, que es la falta de cifrado común de las peticiones que hacemos para visitar un sitio web. Así, la información de las peticiones deja de ir sin cifrado, lo que quiere decir que se reduce drásticamente la posibilidad de que puedan ser leídas.

Para activar esta nueva opción, tienes que entrar en el menú de Opciones de Firefox. Una vez dentro, pulsa en la categoría General en la columna de la izquierda, y luego entra en la sección de Configuración de red pulsa en el botón Configuración. Allí, pulsa en la opción Habilitar DNS sobre HTTPS, y selecciona NextDNS como proveedor, o quédate con Cloudflare.

Un zoom predeterminado para todas las webs

Todos los navegadores incluyen una función para hacer zoom en las páginas que visitas, y así poder leerlas mejor en el caso de que tengas algún problema de visión. Sin embargo, en navegadores como Firefox esto hay que ir cambiándolo web a web con los controles del menú de opciones o pulsando Control mientras haces rodar la rueda central de tu ratón.

Ahora, a partir de Firefox 73 se podrá configurar un estado de zoom por defecto para que todas las páginas en las que entres tengan el zoom que hayas determinado sin tener que ajustarlo a mano. Tienes que entrar en las opciones del navegador, y en la sección de Idioma y apariencia verás las opciones de Ampliación.

Aquí, ahora podrás elegir una ampliación predeterminada que afecte a todas las páginas por igual, y si en alguna no queda bien las podrás reducir luego a mano. También vas a tener la opción de Sólo ampliar texto, que hará que el zoom afecte al texto pero no a las imágenes de la web en la que estás, para que así no sea todo demasiado grande e incómodo de leer.

Mejoras para el modo de alto contraste de Windows

Firefox incluye otra mejora relacionada con la accesibilidad, y que afecta en el modo de alto contraste que incluye Windows. El navegador ahora sabrá cuándo los usuarios tienen activado esta característica, y colocará un bloque de color alrededor del texto para mejorar la legibilidad de los caracteres sin tener que eliminar la imagen de fondo de las páginas que se visitan.

Otras novedades de Firefox 73

Como has visto, Firefox no podemos decir que haya incluído grandes cambios y novedades en esta versión. Pero a parte de estas tres novedades más destacadas, también hay otra serie de cambios menores que pasamos a listarte a continuación.