Novedades Firefox 71: PiP flotante preactivado en Windows, modo kiosko y más seguridad e información

Firefox 71 ya está entre nosotros, y vamos a contarte cuáles son las novedades de la última versión del navegador de Mozilla. En ella, destaca sobre todo la llegada del modo PiP flotante a Windows de forma preactivada, ya que hasta ahora había que entrar en la configuración avanzada para hacerla funcionar, y ahora ya no hay que hacer nada.

Además, también hay un nuevo modo kiosko en pantalla completa pensado para las empresas, mejoras en el gestor de contraseñas del navegador, y la inclusión de avisos cuando se bloquean páginas que minan criptomonedas cuando las visitas.

Modo Picture in picture

Firefox lleva desde su versión 68 desarrollando el modo Picture in Picture, también conocido como PiP flotante o Imagen en imagen en español. Este modo crea unas ventanas flotantes que aparecen emergentes y que puedes mover por el navegador para seguir viendo un vídeo aunque cambies de pestaña. Con ello, puedes seguir viendo un vídeo sin de dejar de hacer otras cosas en otras pestañas.

La principal novedad de esta versión del navegador es que este modo PiP flotante viene por fin activado en Windows, cuando hasta hace poco tenías que activarlo en las opciones internas del navegador. Esto quiere decir que ya no tienes que tocar nada, cuando estés viendo un vídeo en YouTube y otras páginas compatibles y deslices el cursor sobre el vídeo, podrás ver un recuadro azul con la opción de activarlo como ventana flotante.

En GNU/Linux y macOS la opción no viene preactivada, pero la puedes activar a mano. Para ello tienes que seguir los pasos que ya te dijimos cuando se empezó a probar la opción en Windows. Entra en la configuración avanzada del navegador escribiendo about:config en la barra de búsqueda, y busca la opción media.videocontrols.picture-in-picture.video-toggle.enabled. Pon esta opción como True en vez de False y listo, estará activada.

Modo kiosko

La otra gran novedad es el que han llamado modo kiosko, que permite que Firefox se abra en una pantalla completa sin la interfaz del navegador cada vez que se abre. Es esa pantalla completa en la que no se ven ni la barra de direcciones ni ningún otro elemento de la interfaz, sólo el contenido de la página que estás visitando.

Para activar este modo, tendrás que cambiar un parámetro del acceso directo de Firefox en Windows. Tendrás que editar la dirección donde se aloja Firefox, y añadir -kiosk al final de esa dirección del acceso directo. Esto te permite no sólo hacer que Firefox se abra así por defecto, sino crear accesos directos manipulados de páginas determinadas para poder entrar en ellas con este modo.

La gracia de este modo es que no vas a poder salir de él a no ser que pulses el atajo Ctrl+W, lo que será de ayuda para esos sitios en los que quieres ofrecer una ventana fija del navegador y que los usuarios no enreden en el resto del contenido.

Mejoras en el gestor nativo de contraseñas

Mozilla también ha incluido novedades para Lockwise, el gestor de contraseñas nativo que lleva Firefox. A partir de ahora, el navegador reconocerá los subdominios donde se pidan las contraseñas, y podrás rellenar automáticamente los campos de nombre de usuario y contraseña utilizando los datos que tengas guardados del dominio principal.

Más información en la protección contra el tracking

Firefox no sólo quiere protegerte cuando navegas por la red, sino que seas consciente de los peligros de algunas de las páginas que visitas. En ese sentido, en esta versión se te empieza a notificar cuando se bloquea una web que mine criptomonedas, esas páginas que usan la potencia de tu ordenador cuando entras para el minado de criptodivisas.

De esta manera no sólo estarás protegido frente a este tipo de acciones, sino que sabrás qué páginas las realizan para que consideres dejar de utilizarlas. Además, también podrás ver qué rastreadores se han bloqueado en la web donde estás con sólo pulsar en el icono del escudo que hay en la barra de direcciones.

Rediseño de la configuración avanzada

Otra de las novedades la encontramos en el menú de configuración avanzada, ese al que entras escribiendo about:config en la barra de direcciones. Ha sido reescrito desde cero en HTML, y ahora es mucho más fácil encontrar opciones y entradas en él para cambiarlas.

Otro rediseño ha sido el del visor de certificados de Firefox. Lo han hecho de manera que se parezca a extensiones como Certainly Something, permitiendo que los usuarios puedan ver y controlar en todo momento todos los certificados electrónicos que tengan instalados en el navegador.

Otros pequeños cambios

Además, Firefox 71 también introduce otros pequeños cambios como el soporte para codificación de MP3 con la que mejorar la reproducción de estos archivos, o la llegada de la traducción al valenciano del navegador.

Como en todas las versiones, Mozilla también ha informado sobre los bugs que ha ido solucionando en esta nueva versión, y de cara a los desarrolladores tienes esta página donde se incluyen las pequeñas novedades específicas que hay para ellos..