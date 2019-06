Las mejores 11 alternativas a Airbnb para conseguir precios baratos

Airbnb nació como una plataforma en la que buscar dejar de lado los hoteles a la hora de viajar para alojarte en los hogares de otras personas. Sin embargo, a día de hoy esta filosofía se ha perdido un poco, y en los últimos tiempos estamos viendo cómo no paran de crecerle los problemas, desde ciudades declarándoles la guerra hasta problemas de espionaje en algunas de sus viviendas.

Pero hay vida más allá de esta enorme plataforma, y por eso hoy te traemos las mejores 11 alternativas a AirBnb para encontrar precios baratos o un destino vacacional que se adapte a tus necesidades específicas. Algunas de las alternativas son grandes empresas también, pero también tenemos otras menores y más especializadas.

Booking

Booking es una página conocida sobre todo para buscar hoteles, hostales o albergues. Sin embargo, en esta popular plataforma también hay lugar para encontrar alquileres vacacionales en casas o apartamentos, exactamente igual que lo que se puede hacer en Airbnb.

Tal y como dicen en su web, entre sus más de 28 millones de opciones a la hora de alojarte vas a encontrar algo más de 5,8 millones de casas, apartamentos y otros lugares similares. Los apartamentos en si son sólo una pequeña fracción, poco más de 700.000, pero no está mal como alternativa dentro de una web de sobra conocida.

Couchsurfing

Si buscas una opción barata, muy muy económica, Couchsurfing es indudablemente una de las mejores alternativas a Airbnb en ese sentido. Básicamente porque no vas a tener que pagar nada por el alojamiento, ya que se trata de una comunidad global de viajeros. Eso sí, no esperes más que el sofá en casa de alguien.

Aún así, además de sofás también puede haber casos donde encuentres habitaciones e incluso casas enteras, que se ofrecen sin coste alguno por parte de particulares a cambio de nada o, sencillamente, de compartir la experiencia de encontrarse. Más que un intercambio de alojamientos, la idea que subyace a la plataforma, resulta un intercambio cultural.

Flipkey

Flipkey es una página propiedad de TripAdvisor, una de las plataformas de calificación de hoteles y restaurantes más conocidas del mundo. El tener un gigante así detrás le da un plus de solidez, de manera que puedas confiar un poco más en ella aunque no te suene demasiado.

Por lo demás, esta plataforma cubre en torno a 11.000 ciudades de 179 países diferentes, y además de ofrecer una información muy completa de todos los apartamentos disponibles también los hay verificados por sus gestores en el caso de que estés buscando más fiabilidad.

HomeAway

HomeAway es uno de los líderes mundiales en el alquiler de casas de vacaciones. En su plataforma puedes encontrar miles de alojamientos vacaciones en todo el mundo, cada uno de ellos descrito con detalle en la página web. También podrás ver fotos muy cuidadas y unos estándares de calidad evidentes. Vas a poder encontrar de todo, desde alquileres relativamente económicos hasta otros bastante más costosos.

Según explican, todos los anuncios de su plataforma están cubiertos por una garantía básica de alquiler. En la página donde realices las búsquedas encontrarás desde un mapa para indicarte la posición de cada alquiler hasta el precio de estas.

Homestay

"Habitaciones de calidad con precios asequibles para todos los bolsillos", es el reclamo que emplean en Homestay. Dicen ofrecer en su plataforma auténticas casas familiares, viviendo sus propietarios en la misma propiedad a la que van los huéspedes, y ofrecer calidad con precios asequibles.

Al igual que en otras plataformas, los huéspedes tratan directamente con los anfitriones. De hecho, la propia página web nos invita a encontrar a la familia perfecta utilizando los diferentes filtros que ofrece. También hay filtros, naturalmente, respecto al hogar.

HotDogHolidays

Una mascota es como un hijo, y si no contemplas irte de vacaciones sin tu perro o tu gato, HotDogHolidays es un portal especializado en centrar su catálogo de ofertas en estancias que admiten mascotas entre sus huéspedes para que no tengas que estar revisando o llamando para preguntar si se puede o no se puede.

Con este enfoque, su catálogo cuenta con más 275.000 hoteles, chalets, casas rurales y apartamentos, con ofertas en algunos de los principales países turísticos del mundo como España, Francia, Italia, Estados Unidos, Dinamarca, Países Bajos o Reino Unido. Si te suscribes a su newsletter también te envían una guía de playas pet friendly.

Housetrip

HouseTrip es otra plataforma que también pertenece a la empresa TripAdvisor, por lo que también tienes la solidez y la supuesta fiabilidad de su empresa madre detrás. Es un portal de alquiler de viviendas vacacionales, que se define como una alternativa ideal a estancias en hoteles.

Los alojamientos se nutren de las calificaciones de la propia TripAdvisor para que puedas tener opiniones de otros viajeros. De hecho, la nota media se visualiza junto a las fotos, y cuentas con la protección de pagos de la plataforma. También te permite buscar ventajas como espacios mayores, habitaciones extra o lavandería.

Hundred Rooms

En este caso no estamos ante un portal en el que contratar tu próximo piso turístico para el verano, sino frente a un metabuscador con el que encontrarlo entre las bases de datos de otras páginas como Booking. Aun así, hay algunos alojamientos que sí pertenecen a la propia plataforma, por lo que al pulsar sobre ellos o te lleva a la página de terceros a la que pertenece o directamente te deja reservar.

Hundred Rooms es muy sencillo de utilizar, ya que sólo tienes que indicar la ciudad, las fechas y el número de personas. En su índice de resultados también podrás ver si pertenecen a otras webs y su ubicación en el mapa.

KidAndCoe

Si estás buscando una plataforma que esté centrada en ofrecer alternativas para las familias que viajan con niños pequeños, KidAndCoe es una web centrada principalmente en ello. La mala noticia es que no tiene una cartera de residencias tan grande como el resto de alternativas.

Esta web cuenta con más de 1.000 propiedades distribuidas en más de 50 localizaciones en todo el mundo. No son muchas y pueden llegar a ser un poco caras, pero si vas con niños nunca está de más poder echar una ojeada aquí antes de seguir con el resto de alternativas.

Rentalia

Rentalia es un portal de vacaciones y casas rurales que pertenece al grupo inmobiliario Idealista, y que cuenta con con 40.000 alojamientos en España, Italia, Portugal, Croacia, Francia, Eslovenia y Andorra.

Y si no tienes claro a dónde quieres ir pero sí sabes el tipo de alojamiento que quieres, en esta web también tienes las que denominan Recomendaciones. Se trata de índices temáticos, en los que puedes encontrar casas rurales con chimeneas, apartamentos con WiFi, escapadas rurales o casas que admiten mascotas.

Wimdu

Wimdu es otra interesante web para encontrar apartamentos vacaciones por todo el mundo y a buen precio. En su portal presumen de ofrecer apartamentos y casas de vacaciones a partir de 10 euros la noche y, centrándonos en España, dicen que pueden encontrarse desde 16 euros la noche.

Tienen, según los datos que ofrecen, más de 350.000 apartamentos de vacaciones en todo el mundo "que se adaptan a todos los gustos y presupuestos". Las reservas se gestionan directamente con el propietario de la vivienda.