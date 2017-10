Qué hacer para que no te estafen en Airbnb

Hoy te vamos contar una serie de consejos para evitar que te estafen en Airbnb. Como todas las plataformas online, Airbnb ha tomado medidas para tratar de hacer la experiencia lo más segura posible. Pero como pasa siempre, los delincuentes siempre se las acaban ingeniando para engañar a los usuarios para abandonar la seguridad oficial de la plataforma y poder timarlos fuera de ella.

Por eso hoy te vamos a dar cinco consejos para evitar estos timos. No pagar fuera de la web o tener cuidado con los correos son algunas de las claves para evitar los populares timos que sufren muchos usuarios de esta red. También te daremos ejemplos reales de personas que han sido estafadas para que veas hasta qué punto podrían haberse evitado siguiendo los consejos que te daremos hoy.

Asegúrate de que estás en la web original

Una de las estafas clásicas de Internet es la de crear una web que se haga pasar por otra y robar así los datos de los usuarios que entran a registrarse o a identificarse con su cuenta. Por eso, siempre es vital asegurarse de que se ha entrado a la web original, sobre todo si has pinchado en el enlace de otra web o de un correo electrónico.

Una de las mejores maneras de hacerlo es asegurarte de que antes de la dirección web tienes la clave https://. El HTTPS es un protocolo de seguridad con el que te aseguras de que una web es auténtica, y de ahí que la mayoría de las páginas más importantes de Internet lo utilicen. También asegúrate de que la web sea www.airbnb.es y que no haya ningún añadido antes del .es. No importa que la página se vea igual, lo que la identifica es su dirección.

Nunca hagas pagos fuera de Airbnb

Desconfía siempre si alguien te pude que pagues una reserva realizando una trasferencia bancaria o cualquier otro método de pago que no esté reconocido dentro de la propia web de Airbnb. La plataforma te recomienda que sólo pagues a través de Airbnb. No hacerlo no sólo es un incumplimiento de sus condiciones, sino que te expone a que después de pagar se desentiendan de ti y puedan hacer como que nunca hubieras pagado.

Airbnb soporta de forma interna la mayoría de métodos de pago que puedas necesitar: PayPal, Alipay, las principales tarjetas de crédito y de crédito prepago, Google Wallet o Apple Pay. No se harán responsables de ningún dinero que pierdas fuera de la web, por lo que desconfía y reporta cuando alguien te pida pagar con otro método no soportado.

Fíjate en valoraciones y comentarios de los perfiles

Como en todas las plataformas similares, los anfitriones de Airbnb tienen un perfil oficial en el que la gente puede valorarlos y hacerles comentarios. Por eso es importante que te fijes en sus perfiles, porque es allí donde sus clientes pueden haber reportado supuestas estafas o cosas que no han quedado del todo claras con él.

Lo primero, más rápido y recomendable es que te asegures de que en su avatar tiene la insignia de Superhost. Esta se le da a los anfitriones que han completado 10 reservas de alojamiento, que tiene un ratio de respuesta de más del 90%, que al menos el 80% de sus evaluaciones son de 5 estrellas y que no haya cancelado ninguna reserva. Si ves que no tiene esta insignia revisa los comentarios para ver qué puede haber ido mal.

No atiendas a correos de anfitriones fuera de Airbnb

No envíes nunca correos electrónicos a anfitriones más allá del sistema de mensajes internos de Airbnb, y desde luego no hagas caso a las respuestas que te puedan enviar también fuera de él. Airbnb sólo envía correos a través de una decena de direcciones concretas, o sea que ten cuidado también con las direcciones que no terminen en su dominio oficial, como pudiera ser airbnb@tevoyatimar.com, @bookingconfirmation.com, expressairbnb.com o cualquiera similar.

A través de correos electrónicos te pueden realizar diferentes tipos de ataques, como phising para obtener tus datos y diferentes tipos de fraudes. Estos se realizan siempre haciéndose pasar por posibles anfitriones, clientes o por la propia plataforma. Comunicarse siempre por canales oficiales de Airbnb te evita tener la duda de si el correo que te ha llegado con esa oferta o información es verdadero o falso.

Sé que da pereza, pero lee las políticas de reembolso

Uno de los temores clásicos cuando vamos a utilizar por primera vez una de estas plataformas es el de qué pasa si algo va mal y quieres recuperar tu dinero. Para ello me temo que no te queda otra, es muy importante leer las políticas de reembolso que la plataforma mantendrá siempre actualizadas. En ellas se te explica de forma rápida y sencilla en qué casos puedes recuperar tu dinero, como por ejemplo cuando hay problemas en tu viaje.

De la misma manera, también es importante leer la política de cancelación para saber en qué casos puedes cancelar tus reservas. Así evitarás que un anfitrión te diga que no se puede cuando realmente sí puedes hacerlo. Todos estos problemas los resolverás a través del centro de resoluciones que también es importante conocer.

Las estafas más comunes que puedes evitar

Ejemplo de correo falso de Airbnb. Todo parece normal, pero si ves la dirección desde la que lo envían...

"En verano mi prima reservó a última hora casa en tarifa para 10 o 12 personas, había pocos sitios y pillo una casa para 15 días. Hizo el pago en Airbnb y al día siguiente le vino de vuelta la orden de pago de Paypal y la "dueña" de la casa se puso en contacto con ella para decirle que si quería reservarla que le hiciese transfencia bancaria. Hizo la transferencia y se quedó tranquila... pero unos días antes de preparar todo para irse de vacaciones, no daba contactado con la "dueña" de la casa, de ninguna forma, y la tía había cancelado la cuenta en Airbnb".

Este relato de una de nuestras compañeras es el perfecto ejemplo de qué te puede pasar si sales de los canales oficiales de Airbnb para realizar pagos. Todas las páginas están expuestas a que haya timadores en ellas, por lo que nunca debes fiarte de quien te pida hacer un pago no permitido por la web. Aunque te diga que es lo más del mundo, nunca te fíes de quien te pida hacer ingresos bancarios saltándote los métodos de seguridad de Airbnb.

En Internet puedes encontrar otros casos de usuarios explican cómo les intentan estafar. Los intentos a través de correos fraudulentos como servicebooking@expresairbnb.com son otro clásico, y por eso es importante, como te hemos dicho, no fiarte de ningún correo que no utilice los dominios oficiales de la empresa. Da igual que utilice los logos y el aspecto de los correos convencionales, Airbnb sólo manda mensajes a través de unas 11 direcciones diferentes. Desconfía del resto.

"En un momento dado, Emilio le dice a J.O. -siempre desde la web oficial- que está teniendo problemas con la plataforma y que le envíe un mensaje a un correo electrónico privado para terminar de darle información sobre la casa, su ubicación, etc.. En este momento es cuando todo se tuerce: el usuario no duda de las intenciones del propietario porque piensa que si está en Airbnb está certificado por la plataforma y le da la información que busca el timador: el correo particular del cliente, un contacto directo con él para saltarse a la plataforma legal".

En este caso reportado por El País también se explica cómo algunos timadores intentan sacarte de la web oficial para contactarte a través de correos electrónicos personales, donde es fácil replicar la web o los correos oficiales que envía Airbnb para intentar colártela con páginas fraudulentas. De ahí que sea importante que mantengas los canales de comunicación internos de la plataforma.

Los fraudes por pisos falsos se están haciendo demasiado convencionales. Esto no quiere decir que Airbnb sea segura, sino que los timadores son hábiles para ganarse tu confianza y hacerte utilizar otros métodos no oficiales para completar las transacciones. Por eso es importante que sigas los cinco consejos que te hemos dado para evitar que te pase a ti.

Imagen de correo falso | Ego Catarsis

