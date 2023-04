GPT-4 32K: qué es y cuál es la diferencia con GPT-4

Si ya estábamos alucinando con las capacidades de GPT-4, que podemos encontrar en la versión de pago de ChatGPT Plus aunque también hay métodos para probar GPT-4 gratis, ahora tenemos una versión aun mejor. Y vamos a decirte qué es GPT-4 a 32K y en qué se diferencia con su versión hermana.

Para explicarte esto, vamos a tener que detallar lo que significa exactamente eso de 32K que tiene como "apellido" esta nueva versión más potente. Y a raíz de ello, te explicaremos las implicaciones de esta diferencia con respecto a la otra versión. Son dos versiones de pago, pero la de 32K vale más, y te explicaremos por qué.

Qué es GPT-4 32K

GPT-4 32K es una versión mejorada del GPT-4. Esto quiere decir que la base es la misma que el normal, aunque lo que cambia es la cantidad de texto que es capaz de comprender cuando le haces una petición.

Esta nueva versión de GPT es capaz de analizar muchísima más cantidad de caracteres en una petición que le hagas. El procesado de estos caracteres es el mismo, no deja de ser GPT-4, pero con este aumento es capaz de tener en cuenta mucho más contexto que su hermano.

A efectos prácticos, si eres un usuario poco avanzado de la IA puede que no notes diferencias. Puedes hacerle una petición de un párrafo completo y el resultado va a ser el mismo. Sin embargo, cuando quieres escribir prompts más complejos y elaborados, puede que entonces sí que empiece a haber diferencias.

Por lo tanto, la diferencia está en la cantidad de caracteres que puedes escribir en el prompt. Este prompt, para que lo entiendas, es el nombre que tiene la petición que le escribes a una IA para pedirle que te responda. Es la petición con la que configuras lo que te va a decir.

Qué quiere decir que tenga 32K

El 32K es una cifra que se refiere a la longitud de contexto que es capaz de interpretar la versión de GPT. Esto se mide por tokens, y cada token puede equivaler a una palabra o una frase, y el que equivalga a una u otra depende de la estructura de la frase. Por lo tanto, la cantidad de tokens que soporte una versión de GPT es lo larga que puede ser la frase o prompt que le escribas.

Esto es importante porque cuanto más larga, elaborada y detallada sea la petición que le hagas en el prompt, mejor será el resultado que obtengas de ChatGPT. Haciendo una comparativa, no es lo mismo pedirle a un músico una canción de rock que una canción de rock progresivo melódico y sensible. Ves que en el segundo caso he escrito más detalles, pues con GPT es lo mismo.

Pero para que te hagas a la idea, 1.000 tokens son 750 palabras aproximadamente, y son las palabras que lee de lo que le escribas en el prompt. Sabiendo esto, ahora toca comparar. GPT 3.5 tiene una longitud de contexto de 4.096 tokens, que es la versión que usa el ChatGPT gratis, y esto se refiere a la cantidad de palabras con las que puedes componer el prompt.

Mientras tanto, el GPT-4 "normal" de ChatGPT Plus admite 8.192 tokens, lo que vienen a ser 6.144 palabras en el prompt. Esto es el doble que GPT-3.5. ¿Ya vas entendiendo la diferencia, verdad?

Pues aquí viene lo gordo, porque el 32K significa 32.000, y quiere decir que GPT-4 32K admite más de 32.000 tokens, con lo que le podrías escribir un prompt de más de 24.000 palabras. Esto es una auténtica locura, y te da muchísima más flexibilidad para hacerla a la IA peticiones más elaboradas o con un contexto muchísimo más extenso.

Esto son alrededor de 50 folios, y te da muchísimo margen para peticiones más largas. ¿Y en qué lo puedes aprovechar? Pues por ejemplo en pegarle un paper científico de esa longitud pidiéndole a GPT que te haga un resumen o te responda preguntas sobre el mismo. O puedes meterle también el código de una app relativamente grande para que la IA lo analice buscando errores.

Foto de Portada | Montaje de Eva Rodriguez con Logo OpenAI + Foto de Joshua Sortino en Unsplash

