Flechas de reenvíos de WhatsApp: qué significan y cómo funcionan

Vamos a explicarte qué significan los dos tipos de flecha que te aparecen cuando recibes mensajes reenviados en WhatsApp, y por qué dependiendo de cuál veas puedes reenviar rápidamente o no el mensaje que te ha llegado. Unas medidas que WhatsApp empezó a tomar el pasado mes de marzo para intentar combatir los bulos, y que endureció el mes de abril.

Vamos a empezar explicándote por qué hay diferentes tipos de indicaciones y se trata de forma diferente a los reenvíos masivos y los normales. Luego, pasaremos a enseñarte cómo se ven cada una de las indicaciones. Todo esto WhatsApp lo hace de manera automática y sin filtros específicos para el contenido en sí, ya que tienen cifrado de extremo a extremo, y la empresa no puede ver lo que se escribe en los mensajes que se mandan.

Por qué hay diferentes tipos de indicaciones

Cuando reenvías un mensaje en WhatsApp, por lo general te va a aparecer enmarcado en un cuadro en el que, en la parte superior, vas a ver una flecha hacia la derecha junto al texto Reenviado que indica que el mensaje ha sido reenviado. Esto quiere decir que el mensaje no te lo han escrito de forma original, sino que esa persona lo ha reenviado desde otra información.

El problema con esto, es que muchos de los mensajes que acaban reenviándose masivamente suelen ser bulos, por lo que en un intento de combatirlos, WhatsApp anunció unos límites a finales de marzo. En estos límites, se añade un segundo icono con dos flechas hacia la derecha en los mensajes que son reenviados masivamente.

De esta manera, cuando recibas un mensaje reenviado podrás saber si es un reenvío masivo o uno más personal. Si es un reenvío personal, tendrás a la derecha la opción de reenviarlo a otra persona para difundirlo. Pero si es un mensaje que se ha reenviado muchas veces, entonces no podrás volver a mandarlo.

En lugar del icono de reenvío, WhatsApp te mostrará un icono de una lupa para buscar el contenido en Google. De esta manera, se te va a dar una opción para cotejar la información antes de reenviarla. No es un método de censura, sino de evitar la difusión de información falsa y permitirte saber hasta qué punto es verdad lo que dice ese mensaje reenviado masivamente.

Y es que al final, cuando los mensajes se reenvían de forma masiva implica que muchas veces algunas personas lo han reenviado casi sin mirar, quedándose en el titular o el cuerpo del texto sin realmente saber si es un bulo o no. Además, WhatsApp también ha hecho que los mensajes que se reenvian muchas veces no puedan ser compartidos masivamente, sólo lo puedes compartir con una persona a la vez.

Qué indican las flechas de los reenvíos

Cuando alguien te reenvíe un mensaje que no ha sido reenviado muchas veces, encima del mensaje te aparecerá el icono de una única flecha junto al texto reenviado. Esto quiere decir que el mensaje que has recibido es un reenvío bastante reciente y que no ha sido difundido masivamente, por lo menos todavía.

Cuando el mensaje reenviado que te llega no es masivo, a la derecha verás la opción de reenviarlo tú mismo. Esta es una opción que ha estado ahí desde hace mucho tiempo, por lo que podemos decir que nada cambia si un mensaje no ha sido muy reenviado.

Sin embargo, cuando alguien te reenvíe un mensaje que se ha reenviado muchas otras veces, encima de él aparecerán dos flechas en vez de una al lado del mensaje reenviado. Estas dos flechas son el indicativo con el que WhatsApp quiere que sepas distinguir cuando un mensaje se reenvía mucho, un toque de atención para que seas consciente de ello y sepas que es muy posible que pueda ser información falsa.

Además, a la derecha del mensaje, el botón de reenvío se habrá sustituido por una lupa, que es la nueva opción para que intentes contrastar la información de ese mensaje. De esta manera, WhatsApp intenta contener la difusión de esta información reenviada masivamente haciendo que no puedas simplemente reenviarla rápido sin pensar.

Si pulsas sobre el icono de la lupa, se abrirá una ventana en la que se te pregunta si quieres buscar esta información en Internet. Pulsa en el botón de Buscar en Internet para que WhatsApp suba el mensaje a Google para realizar la búsqueda.

Al hacerlo, buscarás en Google el contenido del mensaje que te han reenviado, y así podrás contrastar la información y detectar si este mensaje de reenvío masivo es un bulo o tiene algo de verdad. Ten en cuenta que esta búsqueda tampoco te va a garantizar encontrar enseguida la información que te reenviaron, pero podrás encontrar la que es relacionada y evitar los bulos más tontos o populares.