Error de red desconocido en Instagram

Vamos a explicarte qué es y cómo solucionar el error de red desconocido que aparece a veces en Instagram. Se trata de un error bastante común que puedes encontrarte de forma puntual, y que aunque no es muy grave sí que puede llegar a ser molesto. Sobre todo porque a veces parece que tarda un poco en dejar de mostrarse, y toca pasar a la acción con algunas soluciones sencillos.

Como los usuarios avanzados ya están acostumbrados a solucionar este tipo de errores casi de forma mecánica, vamos a centrarnos en los usuarios con menos conocimientos. Empezaremos explicándote qué es exactamente este error, y luego pasaremos a decirte cuáles son las principales soluciones. Verás que son todas rápidas y sencillas.

Error de red desconocido

Por lo general, el de error de red desconocido es un mensaje que Instagram envía a los usuarios cuando no puede iniciar sesión. Esto generalmente es por culpa de una mala recepción de Internet en tu móvil, y sólo afecta a las aplicaciones para teléfonos móviles de Instagram, no se ve en la versión web porque entonces el error te lo da el navegador.

Vamos, que si por alguna razón tu móvil tiene problemas de conexión al iniciar sesión con el servicio, te va a aparecer este mensaje. Y si estos problemas te pillan con la sesión iniciada en el móvil, posiblemente recibas otros mensajes como que no se ha podido actualizar el contenido.

Cómo solucionar este error

Hay varias maneras para solucionar este error, tantas como soluciones para los problemas de conexión de tu móvil. Nosotros, vamos a intentar ordenártelas de más sencilla a más compleja, aunque puedes utilizar cualquiera de ellas. Si una no soluciona el problema, prueba con la siguiente.

Activa y desactiva el modo avión

El método más rápido que puedes utilizar es poner el modo avión y volverlo a quitar, y entonces volver a intentar iniciar sesión. En Android e iOS, el modo avión lo tienes deslizando hacia abajo la barra de notificaciones, lo que mostrará atajos a algunos modos del móvil.

Aquí, para que sea efectivo lo mejor es dejar el modo avión puesto durante dos o tres segundos antes de volver a quitarlo. Así, el móvil terminará de desconectarse siempre de Internet, y cuando lo quites volverá a conectarse. Si la conexión se realiza correctamente, entonces podrás volver a iniciar sesión en Instagram.

Reactiva la conexión del móvil

El error de red desconocido suele suceder porque algo falla al conectarte a Internet con el móvil, por lo que tienes que revisar la cobertura de tu dispositivo. En el caso de que falle, lo más rápido es usar el modo avión como te hemos dicho antes, pero también tienes otras alternativas disponibles.

En el mismo menú donde vas a ver el modo avión, también puedes desactivar y reactivar la conexión de datos o WiFi de tu móvil. Así, volverás a conectarte nuevamente para intentar solucionar los problemas. Eso sí, si haces lo del modo avión, es como desconectar y reconectar la red y el WiFi a la vez.

Reinicia el móvil

Puede haber contadas ocasiones en las que parece que la red del móvil "se queda atascada", y ni con el modo avión ni con los otros dos puedes solucionarlos. En este caso, lo mejor es perder 2 minutos y reiniciar tu móvil. Cuando vuelva a iniciarse, volverá a conectarse a Internet. Si este método no funciona, puedes probar con sacar y volver a meter la SIM de tu móvil. Pero raras veces tendrás que llegar a este extremo.

Actualiza Instagram

Si llevas mucho tiempo sin actualizar Instagram, puede que tengas una versión tan obsoleta que no pueda conectarse adecuadamente. Por eso, si todo el tema de la conexión de tu móvil parece estar en orden, prueba a actualizar Instagram desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo.

Para actualizar, tienes que entrar en la tienda de aplicaciones de tu móvil y buscar las apps que tienes instaladas y requieren actualización. También puedes ir directamente al perfil de Instagram en Google Play de Android o la App Store de iOS, y pulsar en el botón de actualizar.

Borrar el caché de la app

Hay pocos casos en los que los pasos anteriores no son suficientes. Entonces, puedes tener que tomar medidas algo más drásticas. Por ejemplo, borrar el caché y almacenamiento de la app de Instagram para que sea como si la hubieses reinstalado.

Para hacer esto debes tener un móvil Android, y entrar a los ajustes para acceder a la sección de Aplicaciones y notificaciones. Allí dentro, ve a la lista de apps y pulsa sobre Instagram para ver sus opciones avanzadas. En estas opciones, puedes borrar el caché y almacenamiento con sus botones dedicados, y cuando lo hagas vuelve a abrir la app.

Revisa la fecha y hora del móvil

Por último, puede que el error sea por algún tipo de desincronización de fecha y hora. En este caso, solo tienes que ir a la configuración de fecha y hora de tu móvil y establecer que la hora la proporcione la red. Son muy pocos los casos en los que tengas que recurrir a esto, pero no está de más saberlo.

¿Está Instagram caído?

Por último, puede ser que Instagram esté experimentando una caída puntual. Y en ese caso tienes que ir a los recursos para comprobar si Instagram está caído. Una de las maneras más sencillas de saberlo es recurrir a páginas como 'It's Down Right Now?', que hace comprobaciones periódicas para ver el estado en el que se encuentra una web. En esta web verás el nombre de Instagram, su URL, el tiempo de respuesta y su estado. Si aparece la palabra UP en verde con la leyenda Instagram is UP and reachable es que la página se encuentra operativa.

Debajo de estos datos sobre la página aparecerán una serie de barras azules con el tiempo de respuesta, y cuanto más bajas sean mejor estará funcionando el servicio. Si no aparece ninguna barra es que Instagram está caído, y cuando vuelvan a aparecer barras azules de cualquier tamaño sabrás que ha vuelto a la normalidad.