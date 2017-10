¿Instagram no funciona? Cómo saber si la red social se ha caído

Hoy te vamos a enseñar cómo comprobar si Instagram está caído. No hay nada más frustrante que querer entrar a una web o aplicación y darte cuenta de que no está cargando, algo que te hace dudar de si el problema es de tu móvil, tu operador de internet o de la propia web o app que estás intentando visitar.

Para comprobarlo primero te vamos a dar unos cuantos consejos sobre qué mirar en tu móvil para ver rápidamente si es cosa de tu dispositivo o tu conexión. De no ser así te diremos dos páginas web donde podrás comprobar si Instagram está realmente caído.

Primero comprueba que no sea por tu móvil

En primer lugar lo que tienes que hacer es comprobar que el problema de no poder conectarte a Instagram no sea a causa de tu móvil. Para eso comprueba que tus datos móviles o WiFi estén habilitados en tu móvil desde el panel de opciones. Comprueba también que no tengas activado el modo avión, ya que puedes haberle dado sin querer y desactivado así la conexión.

Una prueba sencilla si todo esto parece estar bien es utilizar cualquier otra aplicación o abrir en navegador de tu móvil e intentar acceder a cualquier página de Internet. Si no funciona, es posible que simplemente algo esté fallando en tu cobertura y simplemente no puedas utilizar Internet. Si todo funciona correctamente entonces ya toca hacer comprobaciones sobre Instagram.

Cómo saber si Instagram está caído

Si la conexión de tu móvil funciona correctamente entonces quizá el problema sí que sea de Instagram, y existen páginas para comprobar el estado del servicio. Estas son muy fáciles de leer y te servirán para salir de dudas en apenas unos segundos.

La primera es 'It's Down Right Now?', una página que hace comprobaciones periódicas para ver el estado en el que se encuentra una web. En esta web verás el nombre de Instagram, su URL, el tiempo de respuesta y su estado. Si aparece la palabra UP en verde con la leyenda Instagram is UP and reachable es que la página se encuentra operativa.

Debajo de estos datos sobre la página aparecerán una serie de barras azules con el tiempo de respuesta, y cuanto más bajas sean mejor estará funcionando el servicio. Si no aparece ninguna barra es que Instagram está caído, y cuando vuelvan a aparecer barras azules de cualquier tamaño sabrás que ha vuelto a la normalidad.

También tienes otra página alternativa que no hace comprobaciones periódicas, sino que registran los reportes de los usuarios. Se llama DownDetector, y te aparecerá un gráfico con la evolución de la cantidad de reportes. Cuando veas un pico hacia arriba en el gráfico es porque Instagram está teniendo problemas de algún tipo.

Debajo del gráfico tienes un botón rojo para reportar los problemas que puedas estar experimentando, y debajo una sección Most reported problems donde se te dirá el tipo de problemas que se están reportando. Pero lo más importante es el gráfico, si Instagram no te funciona y ves que en la web está habiendo un pico en ese mismo momento muy posiblemente es porque se ha caído.

